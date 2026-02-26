Premium|Study Room : नफा की नैतिकता? कंपनीच्या सीईओ समोरील मोठे आव्हान!

लेखक - अभिजित मोदेएका प्रमुख औषध कंपनीच्या R&D (संशोधन आणि विकास) प्रयोगशाळेतील एका शास्त्रज्ञाला असे आढळले की, कंपनीच्या सर्वाधिक विक्रेत्या पशुवैद्यकीय औषध 'B' चा वापर करून सध्या असाध्य असलेल्या यकृत विकाराचे (लिव्हर डिसीज) उपचार शक्य आहेत. हा विकार आदिवासी भागात खूप आहे. मात्र, हे औषध मानवासाठी योग्य करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा संशोधन खर्च लागेल. गरीब भागात असल्याने कंपनीला खर्च परत मिळवणे कठीण आहे. तुम्ही CEO (सीईओ) आहात हे समजून पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या.अ. उपलब्ध असणाऱ्या विविध पर्यायांची ओळख पटवा.ब. प्रत्येक पर्यायाचे फायदे आणि तोटे सांगा..Premium|Renewable Energy India : सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारताची प्रगती; वारी एनर्जीजची आघाडी.परिचयया केस स्टडीमध्ये CEO (सीईओ) ला कंपनीचा नफा आणि गरीब आदिवासींच्या जीवाची परिस्थिती यांच्यात संतुलन साधावे लागते. शास्त्रज्ञांनी औषधाचा शोध लावला असला तरी, ५० कोटी खर्च आणि कमी बाजारपेठेमुळे विकास कठीण आहे. नैतिक मूल्ये जसे करुणा, सामाजिक जबाबदारी, न्याय आणि कंपनीची कर्तव्यनिष्ठा यांचा विचार करावा लागतो. हे पाच ओळींमध्ये केसचे सार दाखवते, ज्यात मानवी जीवनाला प्राधान्य देणे हे मुख्य नैतिक मूल्य आहे.भागधारक (स्टेकहोल्डर्स)कंपनीचे शेअरधारक आणि कर्मचारी : नफा आणि नोकऱ्या टिकवणे हे त्यांचे हित.रुग्ण आदिवासी आणि गरीब : असाध्य रोगापासून मुक्ती ही त्यांची गरज आहे.सरकार आणि NGO (गैर-सरकारी संस्था) : सार्वजनिक आरोग्य आणि CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) द्वारे मदत.CEO (सीईओ) आणि शास्त्रज्ञ : नैतिक निर्णय आणि व्यावसायिक कर्तव्य यांचा संघर्ष. सर्वांच्या हितांचा विचार करून संतुलित निर्णय आवश्यक..अ. उपलब्ध असणारे विविध पर्यायCEO (सीईओ) म्हणून मी या पर्यायांची निवड करू शकतो.पर्याय १ : प्रकल्प सोडून द्या. खर्च वाचवून कंपनीचा तोटा वाचवा.पर्याय २ : CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) अंतर्गत प्रकल्प चालवा. औषध कंपनीच्या सामाजिक जबाबदारीतून विकसित करा आणि कमी किंमतीत द्या.पर्याय ३ : सरकार/NGO (गैर-सरकारी संस्था) सोबत भागीदारी करा. अनुदान मिळवून खर्च भागवा.पर्याय ४ : नैतिक मूल्ये करुणा आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन माहिती सार्वजनिक करा. त्यामुळे जनरिक औषधे तयार होऊ शकतील.ब. प्रत्येक पर्यायाचे फायदे आणि तोटेपर्याय १ : प्रकल्प सोडणेफायदे : कंपनीचा आर्थिक नुकसान टाळता येईल, शेअरधारक खुश राहतील, व्यावसायिक कर्तव्य पालन.तोटे : आदिवासींच्या जीवाचा बळी जाईल, कंपनीची सामाजिक प्रतिमा खराब होईल, नैतिक अपराधीपणाची भावना निर्माण होईल. करुणा आणि न्यायाचे उल्लंघन..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.पर्याय २ : CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) अंतर्गत चालवणेफायदे : कंपनीला टॅक्स सवलत, चांगली प्रतिमा मिळेल, पेटंट राहील, गरीबांना मदत. दीर्घकाळात ब्रँड वाढेल.तोटे : तात्काळ नफा कमी होईल, इतर प्रकल्पांना निधी कमी पडेल. तरीही सामाजिक जबाबदारी पालन होईल.पर्याय ३: भागीदारी करणेफायदे : खर्च विभागला जाईल, सरकार अनुदान देईल, व्यापक वितरण शक्य, सर्व स्टेकहोल्डर्सना फायदा. न्यायपूर्ण उपाय.तोटे: वेळ लागेल, गोपनीयता कमी होईल. मात्र हा सर्वोत्तम संतुलित पर्याय आहे.पर्याय ४: माहिती सार्वजनिक करणेफायदे : गरीबांना त्वरित मदत, कंपनीची परोपकारी प्रतिमा, जनरिक औषधे स्वस्त होतील.तोटे : कंपनीला पेटंट आणि नफा गमावावा लागेल, संशोधन खर्च वाया.मी पर्याय ३ निवडीन, कारण तो नफा आणि नैतिकतेला संतुलित करतो..निष्कर्षया केस स्टडीत CEO (सीईओ) ने करुणा, न्याय आणि सामाजिक जबाबदारीने निर्णय घ्यावा, ज्याने कंपनी आणि समाज दोघांना फायदा होईल. भागीदारी करून प्रकल्प राबवावा, जेणेकरून गरीब आदिवासींच्या जीविताची हानी होणार नाही आणि कंपनीची प्रतिमा उजळेल. महात्मा गांधी म्हणाले होते, "पृथ्वी सर्वाची गरज भागवू शकते पण लोभ नाही." हे वाक्य नैतिक मूल्ये शिकवते की, नफ्यापेक्षा मानवी जीवनाला प्राधान्य द्या. असा निर्णय घेऊन CEO (सीईओ) कंपनीचे दीर्घकालीन हित साधेल आणि नैतिक जीवन जगेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.