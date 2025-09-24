Premium|Study Room : बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये नोकरीच्या संधी

Apply Online: Bank of Maharashtra SO Jobs and Dharmaday Ayuktalay Recruitment 2025महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी दोन मोठ्या भरती जाहीर झाल्या आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रने ३५० स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी तर धर्मादाय आयुक्तालयाने १७९ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रता, अर्ज शुल्क आणि अर्ज करण्याच्या अंतिम तारखांची नोंद करून लगेच अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी..बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये ३५० जागांसाठी भरतीस्पेशलिस्ट ऑफिसर (स्केल II, III, IV, V & VI)शैक्षणिक पात्रता :(i) B.Tech/B.E. (Computer Science /Information Technology/ Electronics/ Electronics and Communications/AI / ML/Data Science)/MCA/ M.Sc. (Computer Science/ IT)/पदवीधर/LLB/CA/ICWA(ii) ०३/०५/०८ वर्षे अनुभवFee : General/OBC/EWS: ₹११८०/- (SC/ST/PWD: ₹११८/-).Premium|Study Room: जागतिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि परिणाम.Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ३० सप्टेंबर २०२५Website: https://recruitment.bankofmaharashtra.in/authenticate/candidate-login?redirectTo=candidate%2Fapply%3FprojectId%3D1461.Premium|Study Room: नागरिकत्व सुधारणा कायदा.धर्मादाय आयुक्तालयात १७९ जागांसाठी भरतीशैक्षणिक पात्रता: पदानुसार भिन्न Fee: खुला प्रवर्ग: ₹१०००/- मागासवर्गीय/अनाथ: ₹९००/-Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ३ ऑक्टोबर २०२५Website: https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/32835/89008/Index.htmlअधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.