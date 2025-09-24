Premium|Study Room : बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये नोकरीच्या संधी

Study Room

Maharashtra Govt Jobs 2025 : बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये तब्बल ३५० जागांची भरती आहे. स्पेशलिस्ट ऑफिसरची भरती आहे. त्याचसोबत धर्मादाय आयुक्तालयातही भरती सुरू आहे.
Apply Online: Bank of Maharashtra SO Jobs and Dharmaday Ayuktalay Recruitment 2025

महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी दोन मोठ्या भरती जाहीर झाल्या आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रने ३५० स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी तर धर्मादाय आयुक्तालयाने १७९ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रता, अर्ज शुल्क आणि अर्ज करण्याच्या अंतिम तारखांची नोंद करून लगेच अर्ज प्रक्रिया सुरू करावी.

