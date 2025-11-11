Premium|Study Room: चक्रीवादळ, ‘हॉटबेड’ ठरलेला उपसागर आणि हवामानाचा संबंध

लेखक : निखिल वांधे मोंथा नावाच्या तीव्र चक्रीवादळाने ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरीस आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर भूस्पर्श केला, सोबतच यामुळे किनारपट्टीला अतिवृष्टी आणि वेगवान वाऱ्याचा फटका बसला. या वादळाने शेजारच्या तेलंगणावरही मोठा परिणाम केला आणि भारताच्या पूर्व किनारपट्टीच्या संवेदनशीलतेवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे..१. मोंथा चक्रीवादळ काय होते?मोंथा हे 'तीव्र चक्रीवादळ' (Severe Cyclonic Storm) होते जे बंगालच्या उपसागरात तयार झाले. हे वादळ आंध्र प्रदेशातील कोनासीमा जिल्ह्यातील काकीनाडाजवळ किनारपट्टी ओलांडून गेले.प्रभावित प्रदेश आणि नुकसान : प्राथमिक प्रभाव आंध्र प्रदेशातील किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये जाणवला. वादळ जसजसे जमिनीच्या दिशेने सरकले, तसतसे तेलंगणामध्ये (उदा. वारंगल, खम्माम) विनाशकारी पूर आला..Premium|Study Room : न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय.? घटनेत काय तरतूद आहे?.आंध्र प्रदेशात: प्राथमिक अंदाजानुसार ५,२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. यामध्ये वीज जाळ्याचे (पॉवर ग्रीड), रस्ते, तसेच मत्स्यपालन आणि कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले.तेलंगणामध्ये अंतर्गत भागातील परिणाम विनाशकारी होता : प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या नुकसानीत प्रामुख्याने कृषी क्षेत्राचा समावेश आहे, ४.४ लाख एकरांहून अधिक उभ्या पिकांचे, मुख्यत्वे भात आणि कापूस, पुरामुळे नुकसान झाले..२. बंगालच्या उपसागरात इतकी चक्रीवादळे का निर्माण होतात?उष्ण समुद्राचा पृष्ठभाग : बंगालचा उपसागर हा जगातील सातत्याने उष्ण असणाऱ्या खोऱ्यांपैकी एक आहे, जेथे समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान (SSTs) अनेकदा २८ c पेक्षा जास्त असते, जे मुबलक इंधन पुरवते.भूगोल : उपसागरात नरसाळ्यासारखा (funnel-shaped) आकार वादळाच्या लाटा (storm surges) धोकादायकरित्या वाढवतो, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी जमिनीवर ढकलले जाते.कमी क्षारता : गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या मोठ्या नद्यांमधून येणाऱ्या प्रचंड गोड्या पाण्यामुळे समुद्राच्या पृष्ठभागावर एक उबदार थर तयार होतो. हे स्तरीकरण (stratification) वादळाला खोल समुद्रातील थंड पाण्यामुळे कमकुवत होऊ देत नाही..Premium|Study Room : जागतिक स्तरावर कार्बन कमी करण्यात भारताची आघाडी.३. हवामान बदलामुळे चक्रीवादळे अधिक धोकादायक कशी होत आहेत?हवामान बदलामुळे चक्रीवादळांची संख्या वाढीसोबतच ते निःसंशयपणे त्यांना अधिक तीव्र आणि विनाशकारी बनवत आहे (IPCC).अधिक शक्तिशाली वादळे : उष्ण महासागर (ज्यांनी ९०% पेक्षा जास्त अतिरिक्त उष्णता शोषली आहे) चक्रीवादळांसाठी अधिक ऊर्जा प्रदान करतात, ज्यामुळे अत्यंत तीव्र चक्रीवादळांची वारंवारता वाढत आहे.अतिवृष्टी : उष्ण वातावरणात जास्त बाष्प धरून ठेवण्याची क्षमता असते. यामुळे चक्रीवादळे आपत्तीजनक प्रमाणात पाऊस पाडतात, जसे तेलंगणातील पुरात दिसून आले.जलद तीव्र होणे : खोल, उष्ण समुद्राच्या पाण्यामुळे वादळे आता खूप वेगाने जलद तीव्र (rapid intensification) होत आहेत. यामुळे अंदाज वर्तवणे कठीण होते आणि तयारीसाठी कमी वेळ मिळतो.उंच वादळी लाटा : जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढली आहे. यामुळे वादळाच्या लाटा पूर्वी सुरक्षित असलेल्या भागांमध्येही खोलवर आतपर्यंत प्रवेश करू शकतात..४. मग, काय करणे आवश्यक आहे?मोंथा दरम्यान NDRF च्या तत्परतेने आणि स्थलांतरामुळे जीव वाचले, तरी दीर्घकालीन लवचिकतेसाठी (resilience) बहु-आयामी धोरणाची आवश्यकता आहे.हवामान-रोधक पायाभूत सुविधा : केवळ निवारा केंद्रे पुरेशी नाहीत. वीज जाळे (power grid), रस्ते आणि पूल मजबूत करणे, तसेच कठोर किनारी क्षेत्र नियमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.निसर्ग-आधारित उपाय : खारफुटीची जंगले (Mangrove forests) आणि किनारी पाणथळ जागा या वादळाच्या लाटांविरूद्ध सर्वोत्तम नैसर्गिक अडथळे आहेत. त्यांचे पुनरुज्जीवन आणि संरक्षण करणे आवश्यक आहे..उत्तम पूर्वसूचना प्रणाली : परिणाम-आधारित अंदाज (impact-based forecasting) सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानात (AI/ML) गुंतवणूक करणे सुरू ठेवावे लागेल असे मॉडेल जे केवळ वाऱ्याचा वेगच नव्हे, तर विशिष्ट स्थानिक परिणामांचा (उदा. कुठे पूर येईल) अंदाज देतील.समुदाय आणि प्रशासन : स्थानिक ग्राम आपत्ती व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करणे आवश्यक आहे, कारण तेच खरे 'प्रथम प्रतिसाद देणारे' (first responders) असतात.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.