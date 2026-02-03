Premium|Study Room : स्त्रीयांच्या हक्कांसाठी लढणारा समाजसुधारक बेहरामजी मालबारी!

लेखक : विपुल वाघमोडेएकोणिसाव्या शतकातील भारतात सामाजिक रूढी, अंधश्रद्धा आणि स्त्रीदमन यांचा प्रभाव प्रचंड होता. बालविवाह, विधवांचे अमानुष जीवन, स्त्रीशिक्षणाचा अभाव आणि धार्मिक कट्टरता या समस्यांनी समाज जखडलेला होता. अशा परिस्थितीत बेहरामजी मालबारी यांनी निर्भीडपणे समाजाच्या जखमांवर बोट ठेवले आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी लेखणी व कृती यांचा प्रभावी वापर केला..वैयक्तिक जीवनबेहरामजी मालबारी यांचा जन्म १८५३ साली मुंबई प्रांतात एका पारशी कुटुंबात झाला. त्यांचे मूळ नाव बेहरामजी मेरवानजी मालबारी असे होते. त्यांचे शिक्षण पारशी शाळांमधून झाले असले तरी औपचारिक शिक्षणापेक्षा स्व-अध्ययन, वाचन आणि समाजाचे सूक्ष्म निरीक्षण यांमधून त्यांची वैचारिक जडणघडण झाली.लहानपणापासूनच त्यांना साहित्य, कविता आणि सामाजिक प्रश्न यांत विशेष रस होता. आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध नसतानाही त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य लेखन, पत्रकारिता आणि समाजसुधारणेला अर्पण केले. ते साधे जीवन जगत असत, कोणत्याही पद, सत्ता किंवा पुरस्काराच्या मागे न लागता नैतिक मूल्ये व मानवी संवेदना यांना त्यांनी सर्वोच्च स्थान दिले..सुधारक होते पण ‘भारतीय परंपरेचा विरोधक’ नव्हते!मालबारी यांच्यावर अनेकदा आरोप झाले की ते पाश्चिमात्य विचारांचे समर्थक आहेत. मात्र हा आरोप त्यांनी ठामपणे फेटाळला.त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारतीय परंपरेत स्त्रीसन्मानाची समृद्ध परंपरा आहे. समस्या परंपरेत नसून, परंपरेचा विकृत अर्थ लावण्यात आहे. यामुळे ते सुधारणा + परंपरा यांचा समन्वय साधणारे सुधारक ठरतात..टीका, विरोध आणि वैचारिक एकाकीपणमालबारी यांना त्यांच्या आयुष्यात तीव्र विरोध सहन करावा लागला. सनातनी गटांकडून त्यांच्यावर धर्मद्रोहाचे आरोप केले गेले. काही राष्ट्रवादी नेत्यांकडून ‘ब्रिटिशांना पूरक’ असल्याची टीका केली गेली. त्यामुळे समाजातील वैचारिक एकाकीपणाला त्यांना सामोरे जावे लागले. तरीही त्यांनी आपल्या भूमिकेत कधीही तडजोड केली नाही. हीच बाब त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील नैतिक धैर्य अधोरेखित करते..समाजसुधारणेतील योगदान१. बालविवाहविरोधी चळवळबेहरामजी मालबारी यांचे सर्वांत महत्त्वाचे योगदान म्हणजे बालविवाहाविरुद्ध केलेला तीव्र संघर्ष. त्या काळात अल्पवयीन मुलींचे विवाह ही सामाजिकदृष्ट्या मान्य प्रथा होती. मालबारी यांनी या प्रथेचे दुष्परिणाम स्पष्टपणे मांडले.त्यांनी आपल्या लेखांमधून बालविवाहामुळे होणाऱ्या अनेक घातक परिनामांची चिकित्सा केली. स्त्रियांचे शारीरिक व मानसिक नुकसान, मातृत्वामुळे होणारे मृत्यू, स्त्रीच्या शिक्षणावर पडणारा परिणाम या गोष्टी त्यांनी सातत्याने आधोरेखित केल्या.२. ‘Age of Consent Bill’ साठी पाठपुरावा१८९१ च्या Age of Consent Bill (संमती वय कायदा) मागे बेहरामजी मालबारी यांची भूमिका निर्णायक होती. या कायद्यामुळे अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध कायदेशीर संरक्षण मिळाले. धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा तीव्र विरोध असतानाही त्यांनी इंग्रजी व भारतीय वृत्तपत्रांत लेख लिहिले, ब्रिटिश प्रशासकांशी संवाद साधला आणि सुधारक नेत्यांना एकत्र आणून कायदा संमत होण्याचा मार्ग मोकळा केला..३. विधवाविवाह व स्त्रीहक्कांचे समर्थनबेहरामजी मालबारी हे विधवांच्या दयनीय स्थितीचे कट्टर टीकाकार होते. त्यांनी विधवाविवाहाचे समर्थन करताना असे मांडले की, “स्त्री ही केवळ धार्मिक बंधनांची कैदी नसून स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे.” तसेच स्त्रीला शिक्षण, आत्मसन्मान आणि सामाजिक स्वातंत्र्य मिळावे, ही त्यांची ठाम भूमिका होती.४. पत्रकारिता आणि लेखनमालबारी हे प्रभावी पत्रकार व साहित्यिक होते. त्यांनी Times of India, Indian Spectator यांसारख्या वृत्तपत्रांतून समाजसुधारणेचे विचार मांडले.त्यांची प्रमुख साहित्यकृती ‘Notes on Infant Marriage and Enforced Widowhood’ ही भारतीय समाजातील स्त्रीप्रश्नांवर केलेली सखोल टीका आहे. त्यांच्या लेखनात भावनिक आवेशापेक्षा तर्क, मानवतावाद आणि नैतिक स्पष्टता दिसून येते.५. धार्मिक कट्टरतेवर टीकामालबारी यांनी कोणत्याही धर्माचा अवमान न करता, धर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या अन्यायावर कठोर टीकाकेली. त्यांच्या मते, धर्म हा मानवी कल्याणासाठी असावा; स्त्रीदमनाचे साधन होऊ नये. बेहरामजी मालबारी हे केवळ समाजसुधारक नव्हते, तर भारतीय समाजाचा जागृत विवेक होते. त्यांनी कोणतीही राजकीय सत्ता हातात नसतानाही लेखणीच्या बळावर सामाजिक परिवर्तनाची दिशा ठरवली.आज स्त्रीहक्क, बालविवाह विरोध, वैयक्तिक स्वातंत्र्य याबाबत आपण जे काही प्रगतीचे टप्पे गाठले आहेत, त्यामागे बेहरामजी मालबारी यांसारख्या निर्भीड विचारवंतांचे योगदान अमूल्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.