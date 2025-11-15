Premium|Study Room : बेनिटो मुसोलिनी : हुकूमशहा बनण्याचा प्रवास

The Making of Fascist Italy: Mussolini’s Journey from Teacher to Tyrantइटलीच्या इतिहासातील एक प्रमुख आणि वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जाणारे बेनिटो मुसोलिनी यांचा जन्म २९ जुलै १८८३ रोजी इटली येथे झाला. त्याचे वडील एक लोहार आणि समाजवादी कार्यकर्ते होते, तर आई शिक्षिका होती. गरीब कुटुंबात वाढलेल्या मुसोलिनीने शिक्षक म्हणून कारकीर्द सुरू केली; नंतर पत्रकार म्हणून त्यांच्या विचारांचा व प्रभावाचा विस्तार केला..Premium|Study Room :खरी सत्ता शस्त्रात नाही, तर कथेत..! .समाजवादी विचारांनी प्रेरित झालेल्या मुसोलिनीने १९१२ साली मिलानमधील 'अवंती' या समाजवादी वृत्तपत्राचे संपादकपद मिळवले.त्याच्या सडेतोड विचारसरणीमुळे 'अवंती' चे लोकप्रियता वाढली, मात्र पहिल्या महायुद्धात इटलीने सहभाग घ्यावा, हा विचार बळावल्यामुळे १९१४ मध्ये त्याची समाजवादी पक्षातून हकालपट्टी झाली.त्यानंतर स्वतःचे 'पोपालो द इतालिया' हे वृत्तपत्र सुरू करून राष्ट्रवादाची व फॅसिझमची विचारधारा रुजवण्याकडे त्याने भर दिला. त्याने १९१५ साली राशेली गुइदीशी विवाह केला आणि त्यांना पाच मुले झाली..पहिल्या महायुद्धाच्या काळात मुसोलिनी यांचे विचार पूर्णपणे बदलले. पूर्वी ते समाजवादी होते आणि युद्धविरोधी विचारांचे होते, पण नंतर त्यांनी युद्धाला पाठिंबा दिला. यामुळे समाजवादी पक्षाने त्यांना हकालपट्टी केली.युद्धानंतरच्या इटलीत आर्थिक संकट, बेरोजगारी आणि राजकीय अस्थिरता वाढली होती. या परिस्थितीत मुसोलिनी यांनी फॅसिस्ट पार्टी ची स्थापना केली. एक अशी विचारधारा जी राष्ट्रप्रेम, लष्करी शिस्त आणि नेतृत्वावर आधारित होती.पहिल्या महायुद्धानंतर इटलीत अस्थैर्य आणि आर्थिक संकट होतं. मुसोलिनीने फॅसिस्ट चळवळीची स्थापना केली आणि १९२२ साली 'रोम कूच' करीत ३० हजार समर्थकांसह राजधानीत प्रवेश केला. तीन वर्षांनी ३ जानेवारी १९२५ रोजी संसदेत मुसोलिनीने हुकूमशाही जाहीर केली. त्याने विरोधकांना व पत्रकारांना दबाव टाकून संपवले, एक पक्षीय सत्ता दृढ केली, आणि मीडिया तसेच शिक्षण व्यवस्था ताब्यात घेतली. त्याच्या हुकूमशाहीने इटलीला दुसऱ्या महायुद्धाकडे नेले, जिथे त्याचा पराभव झाला. .दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात (१९३९-४५) इटलीने जर्मनीसोबत शक्तींमध्ये सामील होऊन युद्धाला पाठिंबा दिला. सुरुवातीला काही यश मिळालं असलं तरी १९४२ नंतर युद्धाची दिशा बदलली. जर्मनी आणि इटली दोघेही सतत पराभूत होत गेले.इटलीमध्ये आर्थिक संकट, अन्नटंचाई आणि हजारो सैनिकांचा मृत्यू झाल्याने लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. फॅसिस्ट पक्षावरील लोकांचा विश्वास उडाला आणि राजा व्हिक्टर इमॅन्युएल तिसरा यांनी १९४३ मध्ये मुसोलिनींना सत्तेतून हटवून अटक करण्याचे आदेश दिले..Premium|Study Room : सरकारी योजना आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर.हिटलरने ‘ऑपरेशन ओक (Operation Oak)’ नावाची धाडसी कारवाई राबवून सप्टेंबर १९४३ मध्ये मुसोलिनीला एका पर्वतीय तुरुंगातून मुक्त केले. त्यानंतर हिटलरने त्यांना उत्तरेकडील इटलीमध्ये एक बाहुली सरकार स्थापण्यास सांगितले. ‘इटालियन सोशल’, ज्याला ‘सलो प्रजासत्ताक’ असेही म्हटले जाते.१९४५ पर्यंत इटलीतील बहुतांश प्रदेश मित्रराष्ट्रांच्या (Allied Powers) हाती आला होता. जर्मनी पराभवाच्या उंबरठ्यावर होती. मुसोलिनींना आता त्यांच्या शेवटाची चाहूल लागली होती. एप्रिल १९४५ मध्ये त्यांनी आपली प्रेयसी क्लारा पेटाची आणि काही जर्मन सैनिकांसह स्वित्झर्लंडमार्गे पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. ते जर्मन सैन्याच्या एका ताफ्यात लपून प्रवास करत होते, पण २७ एप्रिल १९४५ रोजी उत्तरेकडील इटलीतील डोंगो या गावाजवळ इटालियन प्रतिकारक यांनी त्यांना ओळखले आणि पकडले..इटलीत त्या काळी लोकांमध्ये फॅसिस्टविरोधी संताप प्रचंड होता. अनेक वर्षांच्या अत्याचारांमुळे लोकांना बदला घ्यायचा होता. २८ एप्रिल १९४५ रोजी मुसोलिनी आणि क्लारा पेटाची यांना गुंडो शूटींग स्क्वाडने गोळ्या घालून ठार मारले. कोणताही औपचारिक खटला किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया न होता हा निर्णय घेतला गेला.हा प्रसंग अत्यंत वेगाने घडला, कारण प्रतिकारकांना भीती होती की मुसोलिनींना पुन्हा कोणी जर्मन मदतीने सोडवू शकते.मुसोलिनी आणि क्लारा पेटाची यांचे मृतदेह मिलान शहरात आणले गेले, जिथे काही वर्षांपूर्वी फॅसिस्टांनी आपल्या विरोधकांची हत्या केली होती. जनतेने त्यांच्या मृतदेहांना पाहून राग आणि बदला दोन्ही व्यक्त केला. त्यांच्या मृतदेहांना उलटे टांगण्यात आले, लोकांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली, अपमानास्पद भाष्य केले..बेनिटो मुसोलिनीचा मृत्यू हा सत्ता, गर्व आणि हुकूमशाहीचा कडू धडा आहे. ज्याने लोकशाहीचा गळा घोटला, त्या माणसाचा शेवट लोकांनीच केला. त्याचे उलटे टांगलेले शरीर आजही एक प्रतीक आहे, की हुकूमशाही कधीच शाश्वत नसते. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.