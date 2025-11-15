Study Room

Premium|Study Room : बेनिटो मुसोलिनी : हुकूमशहा बनण्याचा प्रवास

Mussolini biography : इटलीच्या इतिहासातलं एक काळं तरीही महत्त्वाचं पान म्हणजे मुसोलिनीची राजवट. या हुकुमशहाच्या राजकीय उदयापासून ते त्याच्या हत्येपर्यंत सर्वकाही जाणून घ्या.
How Mussolini Rose to Power—and How Italy Brought Him Down

How Mussolini Rose to Power—and How Italy Brought Him Down

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

The Making of Fascist Italy: Mussolini’s Journey from Teacher to Tyrant

इटलीच्या इतिहासातील एक प्रमुख आणि वादग्रस्त व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जाणारे बेनिटो मुसोलिनी यांचा जन्म २९ जुलै १८८३ रोजी इटली येथे झाला. त्याचे वडील एक लोहार आणि समाजवादी कार्यकर्ते होते, तर आई शिक्षिका होती.

गरीब कुटुंबात वाढलेल्या मुसोलिनीने शिक्षक म्हणून कारकीर्द सुरू केली; नंतर पत्रकार म्हणून त्यांच्या विचारांचा व प्रभावाचा विस्तार केला.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc
Italy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com