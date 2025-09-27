Premium|Study room: अब्जाधिशांचा निर्देशांक ते लष्करातील संभव प्रणाली वाचा, सकाळ डायरी मध्ये!

भारतातल्या श्रीमंतांची संख्या वाढते आहे. अब्जाधीशांच्या यादीत एलन मस्क, लॅरी एलिसनसोबत भारतीय उद्योगपती अंबानी-अदानी जाऊन बसले आहेत. याचबरोबर पायाभूत सुविधा, कोळसा आयात, अक्षय ऊर्जेतील प्रगती आणि शिक्षण क्षेत्रातील काही गोष्टींमुळे भारतातील राजकीय, आर्थि, सामाजिक घडामोडी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांना त्याची माहिती असणं आवश्यक असतं. म्हणूनच हे सगळं एकत्रित देत आहोत, सकाळ स्टडी रूमच्या या लेखातून. .सी. पी. राधाकृष्णन : भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपतीभारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून सी. पी. राधाकृष्णन यांची ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी निवड झाली. त्यांनी विरोधी उमेदवार माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व वरिष्ठ वकील बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केला.मतदानात सहभाग : ७८१ खासदारांपैकी ७६७ खासदारांनी मतदान केले (९८.२०%).निकाल :राधाकृष्णन - ४५२ मतेबी. सुदर्शन रेड्डी - ३०० मतेअवैध मते - १५विजय मताधिक्य - १५२मतदान न करणारे पक्ष : बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, शिरोमणी अकाली दल आणि एक अपक्ष.उपराष्ट्रपती पद २१ जुलै २०२५ पासून रिक्त होते; तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्य कारणास्तव राजीनामा दिला होता.सी. पी. राधाकृष्णन वैयक्तिक परिचयजन्म : २० ऑक्टोबर १९५७, तिरुपूर (तामिळनाडू).शिक्षण : व्यवसाय प्रशासन पदवी (BBA).संघटना : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) व भारतीय जनता पक्ष (BJP).राजकीय कारकीर्ददोनदा खासदार - कोयंबतूर (१९९८, १९९९).तामिळनाडू भाजप अध्यक्ष.संसदीय समित्यांवर सदस्य.२०१६-२०२० : Coir Board चेअरमन - विक्रमी निर्यात.२०२०-२०२२ : भाजप केरळ प्रभारीराज्यपाल - झारखंड; अतिरिक्त प्रभार – तेलंगणा व पुदुच्चेरी.जुलै २०२४ : महाराष्ट्राचे राज्यपाल..Premium|Study Room : ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणातील नैतिक प्रश्न आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध.Bloomberg Billionaires Index – सप्टेंबर २०२५लॅरी एलिसन यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी एका दिवसात तब्बल ८९ अब्ज डॉलर्सची वाढ करून जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा मान थोड्या वेळासाठी मिळवला.त्यांची एकूण संपत्ती ३८३.२ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली होती.ही वाढ Oracle कंपनीच्या सकारात्मक तिमाही निकालामुळे झाली.दुसऱ्या दिवशी एलन मस्क (Elon Musk) यांनी पुन्हा अव्वल स्थान मिळवले; त्यांची संपत्ती ३८४ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.एलन मस्क सलग १६ महिने जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून अग्रस्थानी आहेत.इतर प्रमुख अब्जाधीश :मार्क झुकेरबर्ग - २६४ अब्ज डॉलर्स (३रा क्रमांक)जेफ बेझोस - २५२ अब्ज डॉलर्स (४था क्रमांक)बर्नार्ड आर्नॉल्ट - १६२ अब्ज डॉलर्स (८वा क्रमांक, सर्वात श्रीमंत गैर-तंत्रज्ञान उद्योजक).भारतीय अब्जाधीशमुकेश अंबानी : जगात १८वा क्रमांक, एकूण संपत्ती - ९७.९ अब्ज डॉलर्स.गौतम अदानी : जगात २१वा क्रमांक, एकूण संपत्ती - ८०.९ अब्ज डॉलर्स..नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यानी शपथ घेतली.१२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुशीला कार्की यानी नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.त्यानी याआधी नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश (Chief Justice) म्हणून काम केले आहे. (२०१६-२०१७).त्यांची नियुक्ती जनरेशन Z चळवळीच्या आंदोलनानंतर झाली, ज्यामुळे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला.पार्श्वभूमीसरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर आंदोलन उग्र झाले.या आंदोलनात ३० हून अधिक मृत्यू व १००० पेक्षा जास्त जखमी झाले.भ्रष्टाचार व अपयशी प्रशासनाविरुद्ध युवकांचा मोठा विरोध होता..Premium|Study Room : निविदा प्रक्रिया राबविताना वैयक्तिक हितसंबंध कसे लांब ठेवाल..?.भारताची कोळसा आयात घटली : जुलै २०२५ मध्ये भारताची कोळसा आयात १६.४% नी घटून २१.०८ दशलक्ष टनांवर आली. याचे मुख्य कारण म्हणजे पावसाळ्यातील मागणीतील घट आणि उपलब्ध साठा जास्त असणे हे होय.₹ ११ लाख कोटींचा रस्ते पायाभूत सुविधा आराखडा : भारत सरकारने १२५ अब्ज डॉलर्सचा (₹११ लाख कोटी) महामार्ग विकास आराखडा जाहीर केला आहे. या योजनेत २०३३ पर्यंत हाय-स्पीड रस्त्यांचे जाळे पाचपट वाढवून १७,००० किलोमीटर नवीन द्रुतगती महामार्ग उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.नवीन एनएचपीसी प्रमुखांची नियुक्ती : भूपेंद्र गुप्ता यांची एनएचपीसी लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना जलविद्युत आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील मोठा अनुभव आहे.भारताचा साक्षरता दर ८०.९% पर्यंत वाढला : शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन २०२५ निमित्त जाहीर केले की, देशाचा साक्षरता दर २०११ मधील ७४% वरून २०२३-२४ मध्ये ८०.९% इतका झाला आहे.स्वच्छोत्सव २०२५ अभियान सुरू : गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत स्वच्छोत्सव २०२५ हे पंधरवडाभराचे स्वच्छता अभियान जाहीर केले आहे. या अभियानाचा भर स्वच्छ सण-उत्सव आणि सफाईमित्रांचे संरक्षण यावर असेल..भारतीय लष्करात ‘SAMBHAV’ प्रणालीचा वापर : भारतीय लष्कराने ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान WhatsApp च्या जागी देशी ५G-सक्षम SAMBHAV कम्युनिकेशन सिस्टम वापरली. या प्रणालीत बहुपर्यायी एन्क्रिप्शनची सुविधा आहे.नाशिकमध्ये अत्याधुनिक वीज चाचणी प्रयोगशाळा : केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी CPRI (Central Power Research Institute) ची प्रादेशिक चाचणी प्रयोगशाळा नाशिक येथे उद्घाटन केली. या प्रयोगशाळेत वीज उपकरणांची चाचणी व गुणवत्ता निश्चित केली जाईल.आदि संस्कृति प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन : आदिवासी कार्य मंत्रालयाने Adi Sanskriti हे डिजिटल शिक्षण व्यासपीठ सुरू केले असून यात ४५ पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम, ५,०००+ सांस्कृतिक साधनसामग्री आणि आदिवासी सक्षमीकरणासाठी ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध आहे.पहिले परदेशी अटल इनोव्हेशन सेंटर : शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आयआयटी दिल्ली अबू धाबी कॅम्पस येथे भारताचे पहिले आंतरराष्ट्रीय अटल इनोव्हेशन सेंटर उद्घाटन केले..पर्पल फेस्ट २०२५ : ISLRTC आणि Amity University यांनी १०-११ सप्टेंबर २०२५ रोजी पर्पल फेस्ट २०२५ आयोजित केले. या महोत्सवाचा उद्देश अपंग व्यक्तींसाठी समता व सक्षमीकरण प्रोत्साहन देणे हा होता.भारताची २५० GW अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता : भारताने २५० गीगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन गाठले असून २०३० पर्यंत ५०० गीगावॅट नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.आयआयएम अहमदाबादचा पहिला आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस : दुबईमध्ये आयआयएम अहमदाबादचा पहिला परदेशी कॅम्पस सुरू करण्यात आला. दुबईचे युवराज आणि भारताचे शिक्षणमंत्री यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. येथे ३५ विद्यार्थ्यांच्या MBA कार्यक्रमाने सुरुवात झाली आहे. साजेक्स २०२५, जेद्दा : Saudi Arabia Jewellery Exposition (SAJEX 2025) जेद्दा येथे ११–१३ सप्टेंबर आयोजित झाला. या प्रदर्शनात २०० हून अधिक प्रदर्शकांनी भाग घेतला असून GCC बाजारपेठांना लक्ष्य केले गेले.नमो भारत - भारताची सर्वात वेगवान ट्रेन : दिल्ली–मेरठ RRTS ट्रेन ने १६० किमी/तास वेग गाठत ५५ किमी अंतर एका तासापेक्षा कमी वेळेत पूर्ण केले. या ट्रेनमध्ये अत्याधुनिक ATP आणि ATC तंत्रज्ञान वापरले आहे..ज्ञान भारतम् पोर्टल सुरू : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी Gyan Bharatam Portal सुरू केले आहे. या पोर्टलचा उद्देश प्राचीन हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन, संशोधन प्रोत्साहन आणि जागतिक सहकार्य वाढविणे हा आहे.सी. पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे.अमेरिकेतील HIRE Act 2025 : अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मांडलेल्या या विधेयकानुसार परदेशी कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या आउटसोर्सिंग पेमेंट्सवर २५% अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे भारताच्या १०० अब्ज डॉलर्सच्या IT निर्यात क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो.फिचने भारताचा वृद्धी दराचा अंदाज वाढवला : रेटिंग एजन्सी Fitch ने भारताचा आर्थिक वृद्धी दर (FY25) ६.५% वरून ६.९% पर्यंत वाढवून अंदाज व्यक्त केला. यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि वाढलेला ग्राहक खर्च..भारत-मॉरिशस विशेष आर्थिक पॅकेज : मॉरिशसच्या पंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्यात भारताने ६८० दशलक्ष डॉलर्सचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये अनुदानाधारित प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा विकासासाठी लाइन ऑफ क्रेडिट समाविष्ट आहे.अनुपम खेर यांचे चौथे पुस्तक : ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी त्यांच्या चौथ्या पुस्तकाची घोषणा केली आहे. या पुस्तकाचे नाव 'Different But No Less' असून ते जून २०२५ मध्ये प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकाचा केंद्रबिंदू संकटांना तोंड देण्याची क्षमता (Resilience) आणि आत्मविश्वास (Self-belief) हा आहे. त्यांचे लेखन त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील अनुभवांवर आधारित आहे. 