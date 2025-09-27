Premium|Study room: अब्जाधिशांचा निर्देशांक ते लष्करातील संभव प्रणाली वाचा, सकाळ डायरी मध्ये!

Study Room

UPSC General Knowldge : जागतिक अब्जाधीशांची यादी, नेपाळमधील पहिली महिला पंतप्रधान, भारताचे नवे उपराष्ट्रपती आणि भारताचा महामार्ग विकास आराखडा, अशा अनेक घडामोडींची माहिती करून घेऊ, सकाळ डायरीतून.
स्टडीरूम
भारतातल्या श्रीमंतांची संख्या वाढते आहे. अब्जाधीशांच्या यादीत एलन मस्क, लॅरी एलिसनसोबत भारतीय उद्योगपती अंबानी-अदानी जाऊन बसले आहेत. याचबरोबर पायाभूत सुविधा, कोळसा आयात, अक्षय ऊर्जेतील प्रगती आणि शिक्षण क्षेत्रातील काही गोष्टींमुळे भारतातील राजकीय, आर्थि, सामाजिक घडामोडी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांना त्याची माहिती असणं आवश्यक असतं. म्हणूनच हे सगळं एकत्रित देत आहोत, सकाळ स्टडी रूमच्या या लेखातून.

