Study Room

Premium|Study Room: नागरिकत्व सुधारणा कायदा

CAA India, Citizenship Amendment Act : न्यायालयाने CAA च्या विविध कलमांवर राज्यघटनेतील समानता (Article 14) आणि धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा मांडून न्यायसंगत चर्चा केली आहे.
CAA, NRC and Equality

CAA, NRC and Equality

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

CAA, NRC and Equality: The Debate on Indian Citizenship

लेखक - अभिजित मोदे

भारतातील नागरिकत्व आणि परकीय नागरिकांवरील नियम काळानुसार बदललेले आहेत. २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) आणि २०२५ मध्ये Immigration and Foreigners Act (इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स कायदा, २०२५) नावाचा एक नवीन व्यापक कायदा पारित झाला. हा नवीन कायदा पूर्वीच्या चार वेगळ्या कायद्यांना एकत्र करून तयार करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
CAA

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com