Premium|Study Room : कार्बन गळती रोखण्यासाठी ईयूची नवी चाल; सीबॅमचे परिणाम काय?

सीबॅम म्हणजे ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (Carbon Border Adjustment Mechanism). साध्या भाषेत, हा ईयूचा उपाय आहे ज्याद्वारे परदेशातून आयात होणाऱ्या काही वस्तूंमध्ये सामावलेल्या कार्बन उत्सर्जनावर सीमेपर्यंत किंमत (कार्बन-टॅग) लावली जाते. युरोपच्या घरगुती कारखान्यांना EU ETS (ईयू एमिशन्स ट्रेडिंग सिस्टीम) अंतर्गत प्रति टन CO₂ साठी परवाने विकत घ्यावे लागतात. आयातदारांवर आता त्याच प्रमाणात सीबॅम प्रमाणपत्रे खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे युरोपात तयार वस्तू आणि आयातीतील वस्तूंमधील कार्बन-लागत समान करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सीबॅमची रक्कम EU ETS च्या बाजारभावाशी जोडलेली असते, जी ऐतिहासिकदृष्ट्या साधारण €७०–€९० प्रति टनपर्यंत असू शकते.युरोपने सीबॅम का आणला?सीबॅममागचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ‘कार्बन गळती’ (carbon leakage) रोखणे. कठोर हवामान नियमांमुळे प्रदूषण करणारे उद्योग युरोप सोडून इतर देशांमध्ये स्थलांतर करू लागले तर जागतिक उत्सर्जनाचे खरे घट होणार नाही; ते फक्त वेगळ्या ठिकाणी होईल. पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूटच्या एका मॉडेलनुसार, जर युरोपची कार्बन किंमत $१०० प्रति टन असेल, तर ईयूमधून करारोपणामुळे होणारी उत्सर्जन कपात दरवर्षी सुमारे ५०५ दशलक्ष टन ठरू शकते, पण त्यापैकी सुमारे ४०% इतरत्र वाढल्याने शून्य होते. सीबॅममुळे कार्बन गळती ४०% वरून १५% पर्यंत कमी होऊन जागतिक कपात वाढवता येऊ शकते. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, जर प्रमुख व्यापार भागीदारांनी स्वतःची कार्बन-प्राइसिंग प्रणाली स्वीकारली तर जागतिक बचत आणखीन वाढून मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते.सीबॅम अंमलबजावणीचे टप्पेसीबॅम दोन टप्प्यांत राबविला गेला. संक्रमणकालीन टप्पा (ऑक्टोबर २०२३–डिसेंबर २०२५) दरम्यान फक्त आयातावरील उत्सर्जन अहवाल देणे अनिवार्य होते; प्रत्यक्ष आर्थिक देयक नव्हते. अंतिम टप्पा १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाला, ज्यात आयातदारांनी त्यांच्या मालाशी संबंधित CEAM प्रमाणपत्रे खरेदी करणे बंधनकारक आहे. ईयूने भविष्यकाळात या व्याप्तीचा विस्तार करण्याचा इशारा दिला आहे; उदाहरणार्थ २०२८ पासून अनेक ‘डाउनस्ट्रीम’ स्टील व ॲल्युमिनियम उत्पादने जोडण्याची शक्यता आहे..विश्वगुरुत्वाबाबत भ्रामक समज आणि दावे-प्रतिदावे.कोणत्या क्षेत्रांवर लागू आहे?सध्या सीबॅम सहा प्रमुख क्षेत्रांवर लागू आहे : स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, खते, वीज आणि हायड्रोजन हे सर्व ‘एमिशन्स-इंटेन्सिव्ह, ट्रेड-एक्सपोज्ड’ उद्योग आहेत. हे उद्योग उत्पादनात जास्त कार्बन खर्च करतात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी घट्ट जोडलेले आहेत. भविष्यात ही यादी आणखी विस्तृत होण्याची शक्यता असल्याचे संशोधन दाखवते.इतर देशांवर सीबॅमचा प्रभाव१ जून २०२६ रोजी प्रकाशित पॉट्सडॅमच्या अभ्यासानुसार, सीबॅममुळे EU च्या देशांतर्गत हवामान धोरणाने साध्य होणाऱ्या कपातीपेक्षा जागतिक पातळीवरील कपात ७३% ने जास्त होऊ शकते — परंतु या उच्च आकडेवारीची अट अशी आहे की काही अर्थव्यवस्थांनी (कॅनडा, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान) स्वतःची कार्बन-प्राइसिंग प्रणाली स्वीकारली पाहिजे. हा दावा अर्थशास्त्रीय मॉडेलवर आधारित आहे आणि वास्तविक परिणाम विविध घटकांवर अवलंबून बदलतील, म्हणून इतर अभ्यासांनी या निष्कर्षावर शंका देखील व्यक्त केली आहे..भारतावर काय परिणाम होत आहेत?सीबॅमचा तात्काळ आणि गंभीर परिणाम भारताच्या आयातदार / निर्यातदारांवर दिसू लागला आहे, विशेषतः स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट उद्योगांमध्ये. काही प्रमुख निरीक्षणे :• CSE (२०२४) च्या अभ्यासानुसार २०२२–२३ मधील भारताच्या युरोपियन निर्यातीच्या सुमारे १०% भागावर सीबॅम लागू होतो.• या नियमामुळे प्रभावित निर्यातींवर २५% पर्यंत अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला.• GTRI (२०२६) नुसार, युरोपियन बाजारपेठ टिकवण्यासाठी भारतीय स्टील आणि ॲल्युमिनियम निर्यातदारांना १५–२२% किंमती कमी कराव्या लागू शकतात.• औद्योगिक आकडेवारीनुसार, काही विशिष्ट आयटमची निर्यात २०२५–२६ मध्ये मोठ्या प्रमाणात घटली आहे; सीबॅमचा त्यात मोठा वाटा आहे.• तथापि, सीबॅम-लक्ष्यित निर्यात भारताच्या एकूण GDP च्या फक्त सुमारे ०.२% असल्याने व्यापक अर्थव्यवस्थेवर तातडीचा मोठा झटका कमी असण्याची शक्यता आहे.• भारतीय स्टील उत्पादनाचे अनेक भाग अजूनही कोळशावर आधारित ब्लास्ट फर्नेसवर अवलंबून असल्यामुळे ते तुलनेने अधिक कार्बन-घन आहेत.सीबॅमविरुद्धची मुख्य टीका सीबॅमला अनेक आक्षेप आहेत :• हा उपाय विकासशील देशांवर आर्थिक भार टाकतो; टीकाकारांचा दावा आहे की ईयू हे त्यांचे हवामान उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी परदेशींना पैसे भरण्यास भाग पाडत आहे, परंतु ते तशाप्रकारे वित्तपुरवठा किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी स्पष्ट बांधिलकी दाखवत नाही.• सीबॅममुळे होणाऱ्या हवामान फायद्यांबाबत अनिश्चितता आहे; महसूल कसा आणि कुठे वापरण्यात येईल हे अस्पष्ट आहे.• व्यापार कायद्याच्या दृष्टिकोनातून सीबॅम WTO च्या नियमांशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्न वादग्रस्त आहे आणि भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.• व्यवहारिक अडचण म्हणजे प्लांट-स्तरीय प्रमाणित उत्सर्जन डेटा; भारतीय MSME साठी हे प्रमाणन खर्चिक व अवघड आहे. प्रमाणित डेटा नसल्यास ईयू ‘डिफॉल्ट’ उच्च उत्सर्जन मूल्ये लागू करू शकते, ज्यामुळे कर वाढतो..Premium|Study Room : अदृश्य नियमांचा वाढता पेच; नॉन-टॅरिफ बॅरियर्समुळे टॅरिफपेक्षा जास्त खर्च, विकसनशील देशांवर ताण.कार्बन क्रेडिट आणि भारताची रणनीतीभारताने यात विविध पातळ्यांवर प्रतिसाद दिला आहे :• देशांतर्गत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) राबवण्याचे प्रयत्न आहेत; ऊर्जा-संबंधित उद्योगांसाठी बंधनकारक नियम लागू करण्यात आले आहेत. जर भारत सिद्ध करू शकेल की देशांतर्गत कार्बन किंमत अस्तित्वात आहे तर निर्यातदारांना सीबॅम दायित्वात सवलत मिळू शकते.• इंडिया बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (IBAM) वर विचार सुरू आहे — म्हणजेच सीबॅमसारखीच देशांतर्गत व्यवस्था ठेवून महसूल भारतातच ठेवण्याचा विचार.• भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार (FTA) वर चर्चा सुरू आहे; परंतु तात्पुरत्या सूटांची अपेक्षा कठीण आहे.• औद्योगिक डीकार्बोनायझेशनला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे — ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, स्क्रॅप-आधारित रीसायक्लिंग इत्यादी उपायांकडे वळवण्याचे प्रयत्न..संभाव्य उपाय आणि धोरणेतज्ज्ञ आणि अभ्यासानुसार काही व्यावहारिक उपाय उपयुक्त ठरतील :• सीबॅममुळे ज्या महसूलाची उभारणी होते तो विकासशील देशांच्या औद्योगिक डीकार्बोनायझेशनसाठी वाटप करणे.• भारतीय प्रमाणन संस्था आणि ईयू प्रमाणकांमधील परस्पर मान्यता (Mutual Recognition Agreements) करून प्रमाणित डेटा स्वीकार करणे सुलभ करणे.• अतिशय गरीब आणि अल्पविकसित देशांसाठी सवलत किंवा संक्रमण सपोर्ट पुरवणे.• CCTS सारख्या मजबूत आणि पारदर्शक देशांतर्गत कार्बन किंमत प्रणाली विकसित करणे, ज्यामुळे ईयूकडे दाखवता येईल की भारतात कार्बन लागत अस्तित्वात आहे.• WTO व UNFCCC सारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांवर व्यापार-हवामान संवाद वाढवून नियमांचे समन्वय साधणे.हरित संरक्षणवाद की हवामान संरक्षण?सीबॅम एक नवीन प्रयोग आहे ज्याने व्यापार धोरण आणि हवामान धोरण यांचे जुळे स्पष्ट केले आहे. जर सीबॅमने इतर प्रमुख देशांना स्वतःची कार्बन किंमत प्रणाली स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले तर जागतिक उत्सर्जन कपात लक्षणीय वाढू शकते; परंतु चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे तो ‘हरित संरक्षणवाद’ बनू शकतो आणि विकासशील देशांवर अनावश्यक आर्थिक भार आणू शकतो. भारतासाठी प्रश्न असा नाही की कार्बन करप्रणालीमध्ये सहभागी व्हायचे की नाही, तर कसे, कोणत्या अटींवर आणि कशा अंमलबजावणीने करायचे. आणि ते करताना उद्योगांचे संक्रमण न्याय्य व टिकाऊ कसे ठेवता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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