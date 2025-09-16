Premium|study Room: जातीआधारित आरक्षणाची वाढती मागणी,भारत आणि महाराष्ट्रात काय चाललंय?

लेखक : सत्यजित हिंगेभारतीय लोकशाही ही जगात अद्वितीय मानली जाते. “समानता ही लोकशाहीचा आत्मा आहे” असे म्हणताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सूचित केले होते की, जातीय असमानतेची खोल दरी भरून काढल्याशिवाय खरी लोकशाही मूळ धरू शकत नाही. म्हणूनच संविधानाने अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांना शिक्षण व नोकरीत विशेष प्रतिनिधित्व देण्याची हमी दिली. अनुच्छेद १५(४), १५(५) आणि १६(४) हे त्या हमीचे पवित्र आधारस्तंभ आहेत. पण मूळतः तात्पुरत्या स्वरूपात दिलेले हे आरक्षण आता भारतीय समाजजीवनाचा शाश्वत वादग्रस्त भाग बनले आहे..आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारताच्या जवळजवळ प्रत्येक राज्यात नवीन समुदाय आरक्षणासाठी आंदोलन छेडत आहेत. जाट, पाटीदार, गुज्जर, मराठा प्रत्येक समाज आपापल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. आरक्षण हा शब्द आज केवळ कायदेशीर संज्ञा राहिलेला नाही, तर तो सामाजिक अस्मितेचा, राजकीय सामर्थ्याचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रतीक झाला आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत हे चित्र आणखी गहिरे आहे. एकेकाळी शिक्षण व प्रगत विचारांसाठी ओळखले जाणारे हे राज्य आज मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने हादरून गेले आहे.२०१४ मध्ये प्रथमच मराठा समाजाला १६% आरक्षण देणारा अध्यादेश जाहीर झाला. २०१८ मध्ये ‘सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लासेस’ (SEBC) कायदा पारित झाला. परंतु २०२१ मध्ये जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाविरोधी ठरविला. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (१९९२) या ऐतिहासिक निर्णयाचा दाखला देत न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले की आरक्षण ५०% मर्यादेपलीकडे जाता कामा नये. अशा प्रकारे, सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून केलेली विधिमंडळाची कृती न्यायपालिकेच्या कसोटीवर टिकू शकली नाही. परिणामी आंदोलनांचे वादळ पुन्हा पेटले..Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?.या वाढत्या मागण्यांच्या मुळाशी समाजजीवनातील खोल असमानता आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण महाराष्ट्रात बेरोजगारी ६.८% असून शहरी भागात ती जवळपास ९% पर्यंत आहे. गेल्या दशकभरात तेरा हजाराहून अधिक शेतकरी आत्महत्या या भूमीवर घडल्या. तर AISHE Report 2023 सांगते की अनुसूचित जातींचा उच्च शिक्षणातील सकल प्रवेश दर २३% असून सर्वसाधारण वर्गाचा ३१% आहे. ही विषमता उघड करणारी तथ्ये समाजाच्या मागण्या अधिक तीव्र करतात.पण आरक्षणाची मागणी ही केवळ आर्थिक आकडेवारीतून उपजत नाही; ती सामाजिक मानसशास्त्रातूनही जन्म घेते. एखाद्या समाजाला ‘मागास’ म्हणून शासनमान्यता मिळणे हे त्या समाजाच्या दीर्घकाळच्या संघर्षाला औपचारिक शिक्कामोर्तब देत असल्याची जाणीव असते. राजकीय दृष्ट्या, मोठ्या मतदारसंख्येला आरक्षणाचे आश्वासन देणे हे सत्तेच्या समीकरणात निर्णायक ठरते. म्हणूनच मराठा समाज, जो राज्याच्या लोकसंख्येच्या तृतीयांशाहून अधिक आहे, हा प्रश्न इतका प्रखर झाला आहे..आरक्षणाचे परिणाम नाकारता येणार नाहीत. मागील सत्तर वर्षांत शेकडो मागासवर्गीय तरुणांनी प्रशासन, शिक्षणक्षेत्र, न्यायव्यवस्था व उद्योगक्षेत्रात प्रवेश मिळवला. सामाजिक प्रतिनिधित्वाची दारे खुली झाली. परंतु त्याचबरोबर नवे तणाव उभे राहिले. ‘आरक्षणाशिवाय प्रगती अशक्य’ अशी एक सर्वव्यापी मानसिकता बळावली. सर्वसामान्य गरीब, जो कोणत्याही जातिविशेषात मोडत नाही, तो या स्पर्धेत अधिकाधिक मागे पडला. जातीय ध्रुवीकरणामुळे समाजातील बंधुभावास तडा गेला.म्हणून आज प्रश्न केवळ ‘आरक्षण द्यायचे की नाही’ इतकाच राहिलेला नाही; तर ‘आरक्षण कोणाला, किती व कोणत्या निकषांवर’ द्यायचे, हा अधिक गहन प्रश्न समोर आहे. केवळ जात हा निकष पुरेसा राहिलेला नाही. १०३ वा घटनादुरुस्ती कायदा (२०१९) करून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षण दिले गेले, ही त्या दिशेने महत्त्वाची ठरलेली पायरी होती. पण पुढे बहुआयामी निकष आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक पिछाडलेपण, प्रादेशिक विषमता यांचा संगम साधण्याची गरज आहे..Premium| Study Room: भारत, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी हे प्रश्न सोडवा!.भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, आरक्षणाला आपण संक्रमणकालीन साधन म्हणून पाहावे, कायमस्वरूपी जीवनशैली म्हणून नव्हे. कौशल्यविकास, उद्योजकतेस चालना, ग्रामीण उद्योगांना नवे आयाम आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हीच खरी सामाजिक क्रांती घडवू शकतात. न्यायालय व विधिमंडळ यांच्यातील संघर्ष टाळून संतुलित धोरण आखणे हे काळाचे आव्हान आहे..जातीवर आधारित आरक्षणाची वाढती मागणी ही एका बाजूला सामाजिक न्यायाच्या न थांबणाऱ्या शोधाची साक्ष देत असली, तरी दुसऱ्या बाजूला आपल्या विकासमॉडेलमधील खोल दोषांचे आरसे आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा प्रवास दाखवतो की आंदोलन, कायदे आणि न्यायालयीन कसोटी यांच्या त्रिकोणी चक्रात खरा तोडगा सापडणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच आज गरज आहे ती एका व्यापक सामाजिक कराराची. जिथे घटनात्मक तरतुदींचा सन्मान राखला जाईल, न्यायपालिकेच्या कसोट्यांचा आदर केला जाईल, आणि तरीही वंचितांच्या आकांक्षा पूर्ण केल्या जातील.भारतीय लोकशाहीचा आत्मा ही समता आहे आणि ती समता साध्य होईपर्यंत आरक्षणासारखी साधने आवश्यक ठरतीलच. पण या साधनांचा वापर विवेकपूर्ण व संतुलित होईल, तेव्हाच आपली लोकशाही खरी अर्थाने उज्ज्वल भविष्याकडे नेईल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 