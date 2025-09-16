Premium|study Room: जातीआधारित आरक्षणाची वाढती मागणी,भारत आणि महाराष्ट्रात काय चाललंय?

Study Room

सध्या भारताच्या जवळजवळ प्रत्येक राज्यात नवनवीन समुदाय आरक्षणासाठी आंदोलन छेडत आहेत.
Caste-Based Reservation in India

Caste-Based Reservation in India

लेखक : सत्यजित हिंगे

भारतीय लोकशाही ही जगात अद्वितीय मानली जाते. “समानता ही लोकशाहीचा आत्मा आहे” असे म्हणताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सूचित केले होते की, जातीय असमानतेची खोल दरी भरून काढल्याशिवाय खरी लोकशाही मूळ धरू शकत नाही. म्हणूनच संविधानाने अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांना शिक्षण व नोकरीत विशेष प्रतिनिधित्व देण्याची हमी दिली. अनुच्छेद १५(४), १५(५) आणि १६(४) हे त्या हमीचे पवित्र आधारस्तंभ आहेत. पण मूळतः तात्पुरत्या स्वरूपात दिलेले हे आरक्षण आता भारतीय समाजजीवनाचा शाश्वत वादग्रस्त भाग बनले आहे.

