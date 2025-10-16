Premium|Study Room : ढगफुटी आणि परिणाम

Study Room

cloud Burst : ढगफुटी म्हणजे अत्यंत कमी वेळात, एका मर्यादित क्षेत्रावर होणारी प्रचंड अतिवृष्टी. पण याचा प्रचंड वाईट परिणाम मानवी आयुष्य आणि निसर्गावरही होतो.
Understanding Cloudburst: From Cumulonimbus Clouds to Flash Floods

लेखक : निखिल वांधे

प्रश्न १ : ढगफुटी ही घटना काय आहे? स्पष्ट करा.

२०२५ च्या पावसाळ्यात हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये झालेल्या ढगफुटीच्या घटनांनी या नैसर्गिक आपत्तीच्या विनाशकारी शक्तीकडे पुन्हा लक्ष वेधले आहे. या घटनांमुळे आलेले आकस्मिक पूर आणि भूस्खलन हे दर्शवतात की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी अधिक चांगल्या तयारीची गरज आहे.

Study

