Premium|Study Room : ढगफुटी आणि परिणाम

Understanding Cloudburst: From Cumulonimbus Clouds to Flash Floodsलेखक : निखिल वांधेप्रश्न १ : ढगफुटी ही घटना काय आहे? स्पष्ट करा.२०२५ च्या पावसाळ्यात हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये झालेल्या ढगफुटीच्या घटनांनी या नैसर्गिक आपत्तीच्या विनाशकारी शक्तीकडे पुन्हा लक्ष वेधले आहे. या घटनांमुळे आलेले आकस्मिक पूर आणि भूस्खलन हे दर्शवतात की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी अधिक चांगल्या तयारीची गरज आहे..ढगफुटी: संकल्पना आणि निर्मितीढगफुटी म्हणजे अत्यंत कमी वेळात, एका मर्यादित क्षेत्रावर होणारी प्रचंड अतिवृष्टी. ही घटना एखाद्या भांड्यातून पाणी ओतल्याप्रमाणे असते. भारतीय हवामान खात्यानुसार, जेव्हा एखाद्या ठिकाणी एका तासात १०० मिमी किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडतो, तेव्हा त्याला ढगफुटी म्हणतात.ही घटना सामान्यतः उंच क्युम्युलोनिम्बस (Cumulonimbus) ढगांमध्ये घडते. जेव्हा बंगालच्या उपसागरावरून किंवा अरबी समुद्रावरून आलेली बाष्पयुक्त उष्ण हवा पर्वतासारख्या अडथळ्यामुळे वेगाने वर ढकलली जाते, तेव्हा तिची निर्मिती होते. या ढगांमधील शक्तिशाली ऊर्ध्वगामी वारे (Updrafts) पावसाच्या थेंबांना खाली पडू देत नाहीत आणि ढगातच प्रचंड प्रमाणात साठवून ठेवतात. जेव्हा हे वारे कमकुवत होतात किंवा पाण्याचे वजन पेलवू शकत नाहीत, तेव्हा हा प्रचंड जलसाठा एकाच वेळी जमिनीवर वेगाने कोसळतो..प्रकार आणि परिणामढगफुटीचे मुख्यत्वे दोन प्रकार आहेत:१. पर्वतीय ढगफुटी (Orographic Cloudburst) : हा सर्वात सामान्य प्रकार आहे. हिमालय आणि पश्चिम घाटासारखे पर्वत बाष्पयुक्त वाऱ्यांसाठी अडथळा ठरतात, ज्यामुळे या घटना घडतात.२. शहरी ढगफुटी (Urban Cloudburst) : मोठ्या शहरांमध्ये 'अर्बन हीट आयलँड' परिणामामुळे जमिनीचे तापमान वाढते. या तीव्र उष्णतेमुळे स्थानिक पातळीवर ढग तयार होऊन अचानक मुसळधार पाऊस पडतो.याचे परिणाम अत्यंत विनाशकारी असतात.• आकस्मिक पूर (Flash Floods) : नद्या आणि नाल्यांच्या पाणीपातळीत काही मिनिटांतच प्रचंड वाढ होते.• भूस्खलन (Landslides) : तीव्र पावसामुळे डोंगराळ भागातील माती खचते आणि मोठे भूस्खलन होते.• जीवित व वित्तहानी : घरे, शेती आणि पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होऊन जीवित व वित्तहानी होते..उपाययोजना आणि भविष्याची दिशाढगफुटी थांबवता येत नसली तरी, डॉप्लर रडारच्या दाट नेटवर्कद्वारे तिच्यावर लक्ष ठेवून अचूक अंदाज वर्तवता येतो. यामुळे काही तास आधी धोक्याची सूचना देणारी पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) विकसित करून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी वेळ मिळू शकतो. यासोबतच, धोक्याच्या ठिकाणी बांधकामावर निर्बंध घालणे आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे..