Premium|Study Room : भारतीय प्रशासनातील भ्रष्टाचार कसा थांबवता येऊ शकतो?

लेखक : अभिजित मोदेभारतीय प्रशासनात नीति संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) आणि आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्ही संहितांमुळे प्रशासकीय कामकाज पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिककेंद्रित होते. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो आणि लोकांमध्ये विश्वास वाढतो..नीति संहिता म्हणजे काय?नीति संहिता ही नैतिक मूल्यांवर आधारित असते, जसे की प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता आणि लोकसेवेची निष्ठा. ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नैतिक मार्गदर्शन देते आणि निर्णय घेताना त्यांना योग्य दिशा देते. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने (२ रे ARC) अशी संहिता सुचवली आहे ज्यात देशभक्ती, कायद्याचे पालन आणि पारदर्शकता यांचा समावेश आहे. या संहितेमुळे अधिकारी वैयक्तिक फायद्यासाठी अधिकाराचा गैरवापर करत नाहीत. महात्मा गांधींच्या 'सत्य आणि अहिंसा' या तत्त्वांप्रमाणे प्रामाणिकपणा हा प्रशासनाचा पाया आहे. यामुळे नागरिकांना न्याय मिळतो आणि सरकारवर विश्वास बसतो..आचरण संहिता म्हणजे काय?आचार संहिता ही दिवसभराच्या कामकाजासाठी ठोस नियम देते, जसे की वेळेचे पालन, भ्रष्टाचार टाळणे आणि हितसंबंध टाळणे. ही कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याचे मार्गदर्शन करते. उदाहरणार्थ, माहिती अधिकार कायद्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे, जी आचरण संहितेचा भाग आहे. या संहितेचे पालन न झाल्यास दंड होऊ शकतो, ज्यामुळे अधिकारी शिस्तबद्ध राहतात. इमॅन्युएल कांतच्या 'कर्तव्यनिष्ठा' या तत्त्वाप्रमाणे, अधिकारी कर्तव्याप्रमाणे काम करतात आणि स्वार्थ सोडतात.दोन्ही संहितांचे संयुक्त महत्त्वनीति संहिता नैतिकतेचा आत्मा सांभाळते तर आचार संहिता हात स्वच्छ ठेवते. एकत्रितपणे त्या प्रशासनात जबाबदारी आणतात आणि लोकशाही मजबूत करतात. मिशन कर्मयोगी सारख्या सुधारणांमुळे या संहितांचा प्रभाव वाढला आहे. अरस्तूच्या 'मध्यममार्ग' तत्त्वाप्रमाणे संतुलित आचरणामुळे प्रशासन नैतिक राहते. यामुळे व्यपम सारख्या घोटाळ्यांपासून संरक्षण होते आणि नागरिकांचा विश्वास वाढतो..नैतिक मूल्यांचा आधारप्रामाणिकपणा, निष्पक्षता आणि पारदर्शकता ही मूल्ये प्रशासनाला मजबूत करतात. गांधींच्या सत्याग्रहापासून कांतच्या कर्तव्यपरायणतेपर्यंत, ही मूल्ये सदैव मार्गदर्शक ठरतात. यामुळे प्रशासकीय निर्णय योग्य आणि न्याय्य होतात. या मूल्यांचे पालन झाले तर भ्रष्टाचार कमी होईल आणि प्रशासन लोकसेवा करेल. भारतासारख्या देशात ही संहिता लोकशाहीचा आधार आहे.नैतिकता रूजवताना येणारी आव्हानेभारतीय प्रशासनात नीतिमत्तेच्या संहिता आणि आचरण संहितेची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. मुख्य अडचण म्हणजे प्रशिक्षणाचा अभाव, ज्यामुळे अधिकारी नैतिक मूल्यांची खरी कल्पना समजून घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय, राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रथांमुळे संहिता फक्त कागदावर राहते. दुसरे आव्हान म्हणजे जबाबदारीचा अभाव. उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई होत नाही. ज्यामुळे अधिकारी नियम मोडण्यास तयार असतात. दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोगानेही हे नमूद केले आहे की, नैतिक प्रशिक्षणाचा अभाव हा भ्रष्टाचार वाढवणारा कारण आहे..नैतिकता रूजवण्यासाठी कोणते उपाय करायला हवेत?नियमित प्रशिक्षण ही पहिली पायरी आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याला वर्षातून दोनदा नैतिकता कार्यशाळा घ्याव्यात, ज्यात गांधींची सत्यनिष्ठा आणि कांतची कर्तव्यनिष्ठा शिकवावी. यामुळे प्रामाणिकपणा आणि निष्पक्षता ही मूल्ये रुजतील. नेतृत्वाने उदाहरण द्यावे. उच्च अधिकारी स्वच्छ आचरण दाखवतील तर खालचे कर्मचारी अनुसरतील. स्वतंत्र नैतिकता समिती स्थापन करून उल्लंघनांची तपासणी आणि दंड ठोठावावा. कायद्याने सुद्धा बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. लोकसेवा संहिता कायदेशीररित्या लागू करून हितसंबंध टाळण्याचे नियम कडक करावेत. मुखबिर संरक्षण तंत्र विकसित करून अनैतिक वर्तनाची रिपोर्टिंग सोपी करावी. या उपायांमुळे स्वच्छ प्रशासन शक्य होईल आणि नागरिकांना न्याय मिळेल. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि सतत निरीक्षण गरजेचे आहे.