Premium|Study Room : भारतीय प्रशासनातील भ्रष्टाचार कसा थांबवता येऊ शकतो?

Code of Ethics in Indian Administration : भारतीय प्रशासनातील नीति संहिता आणि आचार संहिता पारदर्शक, जबाबदार व नागरिककेंद्रित कारभारासाठी अत्यावश्यक आहेत. नैतिक मूल्ये, कर्तव्यनिष्ठा आणि शिस्त यांद्वारे भ्रष्टाचार कमी होतो. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षण, नेतृत्वाचे आदर्श आणि कठोर कारवाई गरजेची आहे
लेखक : अभिजित मोदे

भारतीय प्रशासनात नीति संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) आणि आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्ही संहितांमुळे प्रशासकीय कामकाज पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिककेंद्रित होते. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो आणि लोकांमध्ये विश्वास वाढतो.

