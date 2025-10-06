Premium|Study Room : भारतातील ‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन युद्धसराव

Cold Start 2025 : India tri-service drone & counter-drone drillलेखक : सचिन शिंदे भारतीय सैन्य, नौदल आणि हवाई दल ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मध्यप्रदेशात एका ऐतिहासिक संयुक्त ड्रोन आणि प्रतिड्रोन युद्धसरावाचे आयोजन करणार आहेत. ‘कोल्ड स्टार्ट’ नावाच्या या महत्त्वाकांक्षी सरावात तिन्ही सैन्यदलांबरोबरच इंडस्ट्री पार्टनर्स, शोध संस्था आणि विद्यापीठांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. हा युद्धसराव प्रत्यक्ष लढाईच्या परिस्थितीत भारताच्या आधुनिक ड्रोन आणि हवाहल्ला संरक्षण क्षमतेची चाचणी घेईल..‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन युद्धसराव म्हणजे काय?‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन ड्रिल म्हणजे भारतीय सैन्यदलांचे एकत्रित युद्धसराव, ज्यामध्ये ड्रोन आणि मानवरहित विमाने (यूएव्ही) हल्ल्याची आणि त्यावर संरक्षणाची चाचणी केली जाईल. वेगवान हालचाल, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व ड्रोनच्या सहाय्याने टेहळणी, आक्रमण आणि माहिती गोळा करणे याचा वापर या सरावात होईल. प्रतिड्रोन प्रणालींच्या सहाय्याने विरोधकांच्या ड्रोनना जीपीएस जॅमिंग, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने ओळखून रोखले जाईल. ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’मधून प्रेरणा घेत, या युद्धसरावात जलद व निर्णायक कृतीवर भर दिला जाईल..Premium|Study Room: अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम.वैशिष्ट्येया युद्धसरावात तिन्ही सैन्यदलांचा सहभाग असेल. विशिष्ट परिस्थितीत प्रत्यक्ष ड्रोन्स आणि प्रतिड्रोन सिस्टम वापरल्या जातील. ताज्या आणि देशी बनावटीच्या ड्रोन, जॅमर्स, हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र विरोधी प्रणाली आणि एकत्रित सेन्सर्सच्या चाचण्या होतील. ‘सुदर्शन चक्र’ या सुप्रसिद्ध भारतीय तत्त्वावर आधारित एकात्मिक संरक्षण प्रणाली येथे लक्षवेधी ठरेल. संशोधन संस्था, इंडस्ट्री आणि विद्यापीठांमधील तज्ज्ञांचा सहभाग हे या युद्धसरावाचे मोठे वैशिष्ट्य असेल..महत्त्व आणि संदर्भड्रोन्समुळे युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. युक्रेन युद्ध, ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने प्रतिड्रोन क्षमतांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. पाकिस्तानसारखे प्रतिस्पर्धीही ड्रोन युद्धतंत्र शिकत आहेत. म्हणून भारताला नेहमी एक पाऊल पुढे राहावे लागणार आहे. .Premium|Study Room: रिझर्व्ह बँकेची धोरणं आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम.पारंपारिक युद्धातल्या टाक आणि पायदळाच्या हालचालींच्या पुढे जाऊन, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित, बहुआयामी युद्धावर केंद्रित रणनीती येथे दाखवली जाईल. यामुळे आधुनिक व भविष्यातील हवाहल्ला संरक्षणाच्या उपाययोजना आकस्मिक हल्ले आणि ड्रोन ऑपरेशन्समधील ताकद, कमजोरी ओळखून, साधनांचा जलद वापर करणे शक्य होईल...संरक्षण क्षेत्रातील अधिकारी आणि अभ्यासक यांनी दोन्ही शांती व युद्ध काळात ड्रोन, यूएव्ही, हायपरसोनिक शस्त्र व भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा सामना करता येईल, अशा एकात्मिक संरक्षण प्रणालींची गरज अधोरेखित केली आहे. संशोधन संस्था, तज्ज्ञ व इंडस्ट्री यांचा सहभाग ज्ञानवृद्धीस प्रोत्साहन देईल..निष्कर्ष‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन युद्धसराव केवळ सैनिकांची क्षमता तपासण्याचा सराव नाही, तर हे भारताच्या रणनितीमध्ये होत असलेले मोठे तांत्रिक बदल दाखवणारा आहे. ड्रोन व प्रतिड्रोन प्रणाली केंद्रीय ठिकाणी आणून, भारत केवळ वर्तमान हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी नव्हे, तर भविष्यातील लढायांतही वेग, अचूकता, आणि अभिनवतेच्या आधारे परिणामकारक आणि सुरक्षित राहणार आहे. हा युद्धसराव संरक्षण क्षेत्रात संशोधन, सैनिकांचे प्रशिक्षण आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी एक नवा मापदंड ठरेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.