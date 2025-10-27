Premium|Study Room: भारतीय लोकशाहीवर परिणाम करणारे न्यायनिर्णय

The Basic Structure Doctrine: Parliament is Not Supreme, the Constitution Isलेखक : अभिजित मोदे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्याने भारतीय संविधानाच्या संरचनेवर आणि लोकशाही मूल्यांवर छाप सोडली आहे. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आणि 'मूलभूत रचना सिद्धांत' अस्तित्वात आणला. हा खटला केवळ कायद्यात नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी 'संविधान सर्वोपरी' हे अधोरेखित करणारा अत्यंत महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरला आहे..ऐतिहासिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी१९५० नंतर संसदेने समाजहितासाठी भूमी सुधारणा कायदा, मालमत्तेच्या हक्कावर मर्यादा घालणाऱ्या दुरुस्त्या केल्या. या वेळी केरळमधील केशवानंद भारती यांच्या मठाची मालमत्ता 'जमीन सुधारणा कायदा' अंतर्गत ताब्यात घेतली गेली. त्यांनी हा कायदा आणि घटनेतील नवव्या अनुसूचीत (Schedule) सरकारने केलेल्या बदलांना न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणाने 'संविधान विरुद्ध संसद' अशी प्रमुख चर्चा सुरू झाली..Premium|study Room : ऑक्टोबर २०२५ चालू घडामोडी, ब्ल्यू फ्लॅग समुद्रकिनारे ते ‘वंदे मातरम्’चा १५० वा वर्धापन दिन.खटल्याची सुनावणी आणि वैशिष्ट्यहा खटला ऐतिहासिक अशा सर्वात मोठ्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे दिला गेला. ६८ दिवसांची सुनावणी, ७०३ पानांचे निर्णयपत्र, ७ विरुद्ध ६ इतक्या निम्म्याहून थोड्या मतांनी ऐतिहासिक निकाल. हा निकाल सरन्यायधीश एस. एम. सिक्री यांच्या निवृत्तीच्या फक्त एक दिवस आधी जाहीर करण्यात आला..मूलभूत रचना सिद्धांताचा उदयसर्वोच्च न्यायालयाने 'मूलभूत रचना सिद्धांत' उभा केला, ज्यानुसार संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आहे, पण ती 'संविधानाची मूलभूत रचना' (Basic Structure) बदलू शकत नाही. 'मूलभूत रचनेमध्ये लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, कायद्याचे राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र संसद, संविधानाची सर्वोच्चता, संघराज्य व्यवस्था यांचा समावेश होतो.उदाहरणे:४२ वी घटना दुरुस्ती (आणीबाणीच्या काळात) : संसद व केंद्र सरकारचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याचा प्रयत्न झाला, पण न्यायालयाने त्या दुरुस्तीपैकी काही रद्द करून 'मूलभूत रचना' अबाधित ठेवली.NJAC खटला (२०१५) : न्यायाधीश नियुक्तीमधील नवीन यंत्रणा 'न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर' आघात करते म्हणून ती रद्द करण्यात आली..Premium|study Room : शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार आणि नैतिकतेची परीक्षा.संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयातील 'शक्ती-संतुलन'या निर्णयामुळे संसद 'सर्वोच्च' नसून 'संविधान सर्वोच्च' आहे, हे अधोरेखित झाले. संसद 'समाजहिताकरिता' घटनादुरुस्त्या करू शकते; पण त्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लावता येणार नाही. हे शासनातील शक्ती संतुलन सांभाळण्यास उपयुक्त ठरले..नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि विचारस्वातंत्र्यसर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार' कायम ठेवून नागरिकांना लोकशाही उल्लंघन, धमकी, मनमानीपासून संरक्षण मिळवून दिले. त्यामुळे सरकार बदलत असले तरी लोकशाही मूल्ये आणि नागरिकांचे हक्क कायम सुरक्षित राहतात.उदाहरण :अनुसूचित जाती, महिला वा अल्पसंख्यांकांना संरक्षण देणारे कायदे केले जातात; परंतु ते कायदे मूलभूत रचनेच्या विचाराशी सुसंगत असावेत यावर न्यायालय लक्ष ठेवते..सामाजिक परिणाम व आजची उपयुक्तताघटनादुरुस्त्यांवरील न्यायालयाचा पहाराकेशवानंद भारती निर्णयानंतर जवळजवळ १०० दुरुस्त्या झाल्या, त्यातील १६ दुरूस्त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले गेले. न्यायालयाने मूलभूत रचना सिद्धांतानुसार अशा दुरुस्त्या ज्यांनी संविधानाचे मूळ तत्त्वं बदलीत, त्या अमान्य ठरवल्या.संविधानाचे रक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयन्यायालय संसद आणि सरकारच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवते. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, कायद्याची सर्वोच्चता, संघराज्य आणि न्यायिक स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करते. या तत्त्वांना न्यायालय कोणताही धक्का लागू देत नाही..Premium|Study room : निवडणुकीसंबंधी कोर्टाचे ताशेरे ते आपत्ती व्यवस्थापन, सामान्यज्ञानाचे ५० प्रश्न!.आरक्षण, मंडल आयोग, आणि सामाजिक न्यायन्यायालयाने मंडल आयोगाच्या आरक्षणाला मान्यता दिली, हे मूलभूत रचनेशी सुसंगत ठरले. मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांचे आरक्षणही न्यायालयाने संविधानाच्या तत्त्वांनुसार मंजूर केले.समानता आणि सामाजिक क्रांतीकेशवानंद निर्णयानुसार 'मूलभूत अधिकार' आणि 'मार्गदर्शक तत्त्वे' एकत्र काम करतात. मूलभूत अधिकार मानवी प्रतिष्ठा टिकवतात; मार्गदर्शक तत्त्वे आर्थिक-समाज न्यायासाठी मार्गदर्शक आहेत. न्यायालयाने दोन्हीमध्ये समतोल साधण्याचे महत्त्व मानले..आजची उपयुक्ततापाच दशकांनंतरही भारतीय लोकशाही वातावरणात केशवानंद भारती निर्णयामुळे :सरकारला संविधानाच्या गाभ्यात बदल करता येत नाही.समाजातील विविध घटकांना समता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता अशा मूल्यांचे संरक्षण मिळते.न्यायालय घटना, कायदे आणि शासनाचे निर्णय संविधान विरोधात असतील तर त्यांना रोखू शकते.महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय, आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्ग अशा सर्वांनाच न्याय-संरक्षणाची हमी मिळते.केशवानंद भारती निर्णयामुळे संसद, सरकार व न्यायालय यात संतुलन साधले गेले. लोकशाही आधार मजबूत झाला. आजदेखील हा निर्णय 'भारतीय संविधान संरचनेचा पहारेकरी' म्हणून अत्यंत प्रभावी आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.