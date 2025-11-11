Premium|Study Room : न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय.? घटनेत काय तरतूद आहे?

Contempt of Court in India: Meaning, Types, and Legal Provisionsलेखक : अभिजित मोदे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका परिवादक (litigating) वकिलाने सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांच्या दिशेने न्यायालयात बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. हे वर्तन न्यायालयाने 'तत्काळ अवमान' (contempt on the face of it) असे मानले. मात्र, सरन्यायाधीशांनी मोठ्या मनाने त्या वकिलाला माफ केले, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध अवमानविषयक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालय म्हणाले की, अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये न्यायाधीशाचाच निर्णय महत्त्वाचा असतो आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे कधी कधी संस्थेच्या प्रतिमेसाठी चांगले असते.न्यायालयाचा अवमान म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवज्ञा करणे किंवा न्यायालयाच्या अधिकाराचा, सन्मानाचा अपमान करणे होय. यात न्यायालयाचे आदेश न पाळणे, खोटी माहिती देणे किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणे यांचा समावेश होतो. अशा वर्तनामुळे न्यायव्यवस्थेचा अधिकार व प्रतिष्ठा धोक्यात येते, म्हणूनच याला गंभीर गुन्हा मानले जाते..घटनेत काय तरतूद आहे?भारतीय संविधानाच्या कलम १२९ व २१५ नुसार, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना स्वत:च्या अवमानासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. कलम १२९ हे सर्वोच्च न्यायालय Court of Record मानते व त्यास अवमानाबद्दल शिक्षा देण्याचा अधिकार बहाल करते. तसेच, संसद किंवा विधीमंडळाने बनविलेला 'न्यायालय अवमान अधिनियम, १९७१' या कायद्याद्वारे प्रक्रिया व शिक्षा यांचे नियम दिलेले आहे.न्यायालय अवमान अधिनियम, १९७१ : नागरी व फौजदारी अवमान या कायद्यानुसार दोन प्रकारचे अवमान ओळखले जातात :.Premium|Study Room : जागतिक स्तरावर कार्बन कमी करण्यात भारताची आघाडी.नागरी (Civil) अवमान - न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही आदेश, सूचना, फर्मान, वचन यांची जाणीवपूर्वक पुर्ती न करणे किंवा उल्लंघन करणे.फौजदारी (Criminal) अवमान - न्यायालयाचा अपमान करणारे किंवा न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणणारे वर्तन, जसे की न्यायाधीशांचा अपमान करणे, खोटी माहिती पसरवणे, न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे इत्यादी..महत्त्वन्यायालयाचा अवमान हा गुन्हा म्हणून ओळखला जातो कारण तो न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला व प्रक्रियेला संरक्षण देतो. जर कोणी न्यायालयाचा अवमान केला तर न्यायालय स्वतःची प्रतिष्ठा सांभाळण्यास सक्षम राहते आणि कायदा व सुव्यवस्था टिकवून ठेवते. हा अधिकार शिष्टाचार, नैतिकता आणि लोकांचा विश्वास टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.टीकाकाही वेळा न्यायालय अवमान कायद्याचा वापर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यासाठी केला जातो, असे अनेक अभ्यासक आणि पत्रकारांचे मत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत हक्क असला, तरी त्यावर न्यायालयाचा अवमान किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था अशा काही कायदेशीर मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळे योग्य आणि बांधील अभिव्यक्तीस वाव मिळतानाच, न्यायव्यवस्थेचा अपमान होणार नाही याची खात्री देखील केली जाते. परंतु कधी कधी या कायद्याचा वापर करून आवश्यक असलेल्या पारदर्शक चर्चांना किंवा न्यायालयीन निर्णयांवरील स्वाभाविक टीकेलाही अटकाव होऊ शकतो, असा आरोप केला जातो..दुसरीकडे, 'न्यायालयाचा अवमान' या संकल्पनेची व्याख्या आणि तिची अंमलबजावणी ही न्यायालयाच्या विवेकावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असते. न्यायालय वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयाचा सन्मान यामधील सीमारेषा स्वतः ठरवते. हे विवेकाधिकाराचा उपयोग करताना प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती, विधानाची लय आणि उद्देश यांचा विचार केला जातो. त्यामुळेच अनेकदा या विषयावर वाद निर्माण होतात, कारण कायद्यातील अस्पष्टता आणि लागू करताना येणारी धोरणात्मक भिन्नता ही न्यायालयीन पारदर्शकतेविषयी प्रश्न उपस्थित करते..Premium|study Room : पारदर्शक निवडणुकांसाठी आयोगाकडून विशेष फेरतपासणी.पुढचा मार्गन्यायालयाचा अधिकार आणि लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामध्ये योग्य संतुलन साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला बोलण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा हक्क दिलेला असला, तरी न्यायालयाच्या सन्मानाचे आणि कार्यक्षमतेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी देखील कायद्यात स्पष्ट केली आहे. हे संतुलन राखताना न्यायालयांनी आणि सरकारने मनाचा उदारपणा ठेवणे व कोणत्याही गैरसमजुतीला किंवा चुकीच्या टीकेला 'अवमान' समजून दंडात्मक कारवाई टाळणे गरजेचे आहे.अनेक समित्यांनी आणि कायदा तज्ज्ञांनी शिफारस केली आहे की, 'अवमान' कायदयात सुधारणा करून फक्त अत्यंत गंभीर किंवा न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात थेट अडथळा निर्माण करणाऱ्या वर्तनालाच शिक्षा द्यावी. या मुद्द्यावर जनजागृती आणि कायद्याविषयी जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोक विटंबना न करता जाणीवपूर्वक आणि बांधीलपणाने आपले विचार मांडू शकतील. त्यामुळे लोकशाहीचा कणा बळकट होईल आणि न्यायालयाच्या सन्मानाची जपणूकही होईल. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.