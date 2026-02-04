Premium|Study Room : जेनेटिक इंजिनीअरिंगचा गैरवापर टाळण्यासाठी एक अधिकारी कसे निर्णय घेतो?

लेखक : अभिजित मोदेवैज्ञानिक समुदायाने जेनेटिक इंजिनीअरिंगमध्ये खूप मोठी प्रगती केली आहे. नुकतेच अमेरिकेतील शास्त्रज्ञांनी मानवी भ्रूणातील जीन यशस्वीरित्या संपादित करून एक अनुवांशिक दोष दुरुस्त करण्यात यश मिळवले आहे. हे बदल अनुवांशिक उत्परिवर्तनामुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांना पूर्णपणे रोखण्यासाठी केले जात आहेत. परंतु याच तंत्रज्ञानाचा वापर भविष्यात डिझायनर बाळांना (बेबीज) तयार करण्यासाठी होण्याची भीती व्यक्त करणाऱ्या अनेक गटांनी या संशोधनावर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. कारण त्यांना भीती वाटते की हे तंत्रज्ञान श्रीमंत लोकांसाठी विशेष मुलं तयार करण्यासाठी वापरले जाईल..या विषयाच्या संदर्भात१. यातील सर्व नैतिक समस्यांची सविस्तर चर्चा करा.२. तुम्हाला पूर्ण अधिकार दिला गेला तर तुम्ही कोणता धोरणात्मक निर्णय घ्याल आणि त्यामागे कारण काय असेल?.Premium|Study Room : वैयक्तिक हितापेक्षा विवेकी स्वार्थ महत्त्वाचा..!.परिचयही केस स्टडी मानवी भ्रूणातील जीन संपादन तंत्रज्ञानाच्या (जसे CRISPR) विकासाबद्दल आहे. शास्त्रज्ञांनी अनुवांशिक आजार जसे सिस्टिक फायब्रोसिस किंवा हृदयविकार टाळण्यासाठी जीन दुरुस्त केले आहेत. पण डिझायनर बेबीजची शक्यता निर्माण झाली आहे ज्यामुळे सामाजिक असमानता वाढेल. ही नैतिक मूल्ये जसे मानवी सन्मान, संमतीचा अधिकार, न्याय आणि भविष्यातील पिढ्यांची जबाबदारी यांच्याशी जोडलेले आहे. विज्ञानाने मानवजातीला फायदा द्यावा पण नैतिक सीमा ओलांडू नये ही मुख्य शिकवण आहे.स्टेकहोल्डर्स• वैज्ञानिक समुदाय संशोधन पुढे नेतात पण सुरक्षिततेची जबाबदारी घेतात.• सरकार• रुग्ण आणि कुटुंब अनुवांशिक आजार टाळण्यासाठी समर्थन देतात.• धर्म आणि नैतिक गट डिझायनर बेबीजला विरोध करतात आणि बंदीची मागणी करतात.• समाज न्याय आणि भेदभावाच्या चिंतेसाठी भाग घेतो.Premium|Global Energy Transition : तेलयुगाचा अंत की नव्या अध्यायाची सुरुवात? ऊर्जासंक्रमणाच्या उंबरठ्यावर भारतासमोर मोठी आव्हाने!.प्रश्न १ उत्तरनैतिक समस्येवर सविस्तर चर्चाअ) जीन संपादनातील सुरक्षाजीन संपादनात CRISPR सारखे तंत्र वापरले जाते जे DNA चा एक भाग कापून नवीन जोडते. पण 'ऑफ-टार्गेट' प्रभाव होऊ शकतात म्हणजे चुकीच्या जागी बदल होऊन कर्करोग किंवा इतर आजार होऊ शकतात. हे जर्मलाइन संपादन असल्याने बदल पिढ्यानपिड्या चालतात. हे नैतिकदृष्ट्या धोकादायक आहे कारण भ्रूणाला परवानगी नाही आणि भविष्यातील मुलांना याचा फटका बसतो. मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेचे मूल्य भंग होते.ब) संमतीचा पूर्ण अभावभ्रूणाला संमती देणे शक्यच नाही. पालकांचा निर्णय वैयक्तिक किंवा सामाजिक दबावामुळे असू शकतो. उदाहरणार्थ, 'परिपूर्ण' मूल हवे म्हणून बदल. हे मानवी स्वातंत्र्याचे आणि स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे. नैतिकतदृष्ट्या व्यक्तीला साधन नव्हे तर उद्देश मानले पाहिजे.क) तंत्रज्ञानाचा गैरवापरश्रीमंत लोक उंची, बुद्धिमत्ता, डोळ्यांचा रंग सुधारू शकतील ज्यामुळे 'जेनेटिक हेव्ह-अव्ह नॉट्स' समाज तयार होईल. हे युजेनिक्सची आठवण करून देते ज्यात नाझींनी वापरले. गरीब लोकांना प्रवेश नसल्याने असमानता वाढेल. न्यायाचे (justice) नैतिक मूल्य धोक्यात येईल आणि समाजात द्वेष वाढेल.ड) मानवी ओळख आणि सन्मानमाणसाचं पूर्णत्व म्हणजे फक्त जीन नव्हे तर संस्कृती, भावना, अनुभव याही गोष्टी आहेत. जीन बदलून 'सुपरह्युमन' बनवणे नैसर्गिक विविधतेचा नाश करेल. जीवनाची पवित्रता आणि ईश्वरीय सृष्टीची संकल्पना धोक्यात येईल. हे मानवी सन्मानाचे (human dignity) मूल्य भंग करते.ई) आर्थिकदृष्ट्या दुरुपयोगकंपन्या हे तंत्र विकतील ज्यामुळे 'बेबी मार्केट' तयार होईल. चीनमध्ये He Jiankui ने HIV प्रतिबंधासाठी जीन संपादित केले पण तुरुंगात गेले कारण नियमभंग. असा दुरुपयोग रोखणे हे नैतिक कर्तव्य आहे..प्रश्न २ उत्तरअधिकारी म्हणून माझा धोरणात्मक निर्णयअ) निर्णयमी पूर्ण बंदी घालणार नाही पण कडक मर्यादित परवानगी देईन. फक्त गंभीर अनुवांशिक आजारांसाठी (जसे टेलासेमिया) संशोधनाला मंजुरी, पण भ्रूणाला गर्भाशयात इम्प्लांट करण्यावर संपूर्ण बंदी. १० वर्षे फॉलो-अप अभ्यास आणि सार्वजनिक समिती स्थापन करेन.ब) कारणे• नैतिक संतुलन - आजार टाळणे हे दयेचे (compassion) आणि कल्याणाचे (beneficence) मूल्य आहे. पूर्ण बंदीमुळे लाखो रुग्णांच्या आयुष्याची हानी होईल.• सुरक्षितता प्राधान्य - क्लिनिकल वापरापूर्वी ९९% सुरक्षितता सिद्ध करणे बंधनकारक आहे. या मूल्याचा भंग होणार नाही याची काळजी घेईल.• न्याय सुनिश्चित - गरीबांसाठी मोफत उपचार योजना आणि जेनेटिक स्क्रीनिंग अनिवार्य. भेदभाव रोखण्यासाठी कायदा.• सार्वजनिक सहभाग - प्रत्येक निर्णयासाठी धर्मगुरू, वैज्ञानिक, रुग्ण यांची समिती. पारदर्शकता आणि संमती.• भविष्याची दृष्टी - हे तंत्रज्ञान कर्करोगावर उपयुक्त ठरेल. बंदी नव्हे तर नियंत्रण आवश्यक..निष्कर्षहे धोरण नैतिक मूल्ये जसे मानवी सन्मान, न्याय आणि जबाबदारी राखते. विज्ञानाने समाजाला फायदा द्यावा पण दुरुपयोग टाळावा. अरस्तू म्हणाले, "नीती ही चांगल्या जीवनाची कला आहे." म्हणून जीन संपादनाने आजार टाळावेत पण डिझायनर बेबीज टाळावेत. हे संतुलनाने भविष्य घडवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.