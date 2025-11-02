Premium|Study Room : जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ते अयोध्येतील दीपोत्सव, वाचा सकाळ डायरीमध्ये.

१. लिओनेल मेस्सीने २०२५ MLS गोल्डन बूट पुरस्कार जिंकला. तो इंटर मियामी संघाचा कर्णधार असून, या हंगामात त्याने एकूण २९ गोल केले. या कामगिरीमुळे मेस्सीला त्याचा पहिला MLS गोल्डन बूट पुरस्कार मिळाला. तसेच, तो इंटर मियामी क्लबचा या स्पर्धेतील पहिला गोल्डन बूट विजेता ठरला. हंगामाच्या अंतिम दिवशी नॅशव्हिल एससी विरुद्ध हॅट्रिक करून त्याने हा पुरस्कार निश्चित केला..२. भरत थम्मिनेनी हा ८००० मीटर उंचीची नऊ शिखरे सर करणारा पहिला भारतीय ठरला. तो आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल येथील रहिवासी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्याने हा ऐतिहासिक विक्रम नोंदवला. जगातील १४ पैकी ९ सर्वोच्च शिखरे त्याने यशस्वीरीत्या सर केली. यामध्ये सर्वात शेवटी त्याने चो ओयू (८ हजार १८८ मीटर) हे शिखर सर केले.३. अयोध्येत झालेल्या दीपोत्सव सोहळ्यात दोन नवीन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स झाली. हा सोहळा १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राम की पैडी घाट, अयोध्या (शरयू नदीच्या काठावर) येथे आयोजित करण्यात आला. या ठिकाणी एकूण ५६ घाट आहेत. पहिल्या रेकॉर्डमध्ये २६ लाख १७ हजार २१५ मातीचे दिवे प्रज्वलित करण्यात आले, ज्यामुळे जगातील सर्वाधिक दिव्यांचा विक्रम झाला. दुसरा रेकॉर्ड म्हणजे एकाच वेळी २ हजार १२८ लोकांनी आरती केली. या सोहळ्याची ही ९ वी वेळ असून, अयोध्येने यावेळी स्वतःचाच मागील विक्रम मोडला..Premium|Study Room : भारत अफगाणिस्तान संबंध ते केशवानंद भारती खटला.४. २०२५ वाईल्डलाईफ फोटोग्राफर ऑफ द इयर पुरस्कार Ghost Town Visitor या फोटोला मिळाला. हा पुरस्कार दक्षिण आफ्रिकेच्या छायाचित्रकार विम व्हॅन डेन हीव्हर यांना मिळाला. त्यांच्या Ghost Town Visitor या छायाचित्रात एका घराजवळ फिरणारा तरस (Jackal) दिसतो. याशिवाय, इटलीच्या अँड्रिया डोमिनिझी यांना After the Destruction या त्यांच्या फोटोसाठी Young Wildlife Photographer of the Year 2025 हा पुरस्कार मिळाला.५. ‘तुवालू सरकार’ हे आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघाचे (IUCN) ९० वे राज्य सदस्य बनले आहे. पश्चिम-मध्य प्रशांत महासागरातील हे एक लहान बेट राष्ट्र आहे. याचे एकूण क्षेत्रफळ २६ चौरस किलोमीटर असून, तो जगातील चौथा सर्वात लहान देश मानला जातो. तुवालू हा ऑस्ट्रेलिया आणि हवाईच्या मध्यभागी स्थित आहे. या सदस्यत्वामुळे पर्यावरणीय आणि सागरी जैवविविधतेच्या संरक्षणात तुवालूला जागतिक स्तरावर नवे स्थान प्राप्त झाले आहे..६. कॅप व्हर्डे हा देश FIFA वर्ल्ड कपसाठी पहिल्यांदाच पात्र ठरला आहे. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या आफ्रिकन पात्रता फेरीत कॅप व्हर्डेने एस्वाटिनीला ३-० ने पराभूत करत हा ऐतिहासिक पराक्रम केला. यामुळे कॅप व्हर्डे देश २०२६ च्या FIFA वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरलेला पहिल्यांदाच पश्चिम आफ्रिकेतील छोटा देश ठरला आहे. हा देश अटलांटिक महासागरातील बेटसमूह असून त्याची लोकसंख्या सुमारे ६ लाख आहे. या विजयामुळे कॅप व्हर्डेच्या फुटबॉल इतिहासात नवीन अध्याय सुरू झाला आहे.७. साने ताकाची या जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या आहेत. त्यांना जपानच्या ‘आयर्न लेडी’ म्हणून ओळखले जाते. त्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP) या पक्षाच्या नेत्या असून २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांनी जपानच्या १०४ व्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. साने ताकाची या ६४ वर्षांच्या असून दहा वेळा खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. पंतप्रधान निवडणुकीत त्यांना लोअर हाउसमध्ये २३७ मते आणि अप्पर हाउसमध्ये १२५ मते मिळाली. त्यांच्या निवडीने जपानच्या राजकारणात महिलांसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे.८. भारत आणि संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषी संघटना (FAO) यांनी त्यांच्या ८० वर्षांच्या भागीदारीचा उत्सव साजरा केला आहे. हा सोहळा जागतिक अन्न दिनाच्या निमित्ताने १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला. भारत हा १९४५ पासून FAO चा संस्थापक सदस्य आहे. या कार्यक्रमात Hand in Hand for Better Food and a Better Future ही २०२५ ची जागतिक अन्न दिनाची संकल्पना होती. या भागीदारीचा उद्देश शाश्वत कृषी विकास, अन्नसुरक्षा आणि पोषण या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे हा आहे.९. वनक्षेत्रात भारत जागतिक स्तरावर ९ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. भारताने यंदा १० व्या स्थानावरून ९ व्या स्थानावर प्रगती केली आहे. हा निष्कर्ष जागतिक वन संसाधन मूल्यांकन (Global Forest Resources Assessment - GFRA) २०२५ अहवालात नमूद केला आहे. हा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO) प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार, भारताचे वनक्षेत्र जगात ९ व्या क्रमांकावर आहे, तर वनक्षेत्र वाढीच्या दराने भारत जगात ३ ऱ्या स्थानावर आहे. ही प्रगती भारताच्या पर्यावरणीय संवर्धन आणि वृक्षारोपण मोहिमांच्या यशाचे प्रतीक आहे.१०. भारत आणि जपान यांच्यात JAIMEX २०२५ हा द्विपक्षीय सागरी युद्धसराव आयोजित करण्यात आला आहे. हा नौदल युद्धसराव (Naval Exercise) असून दोन्ही देशांच्या सामरिक सहकार्याला अधिक बळकटी देण्याचा उद्देश आहे. भारताकडून या सरावात INS सह्याद्री हे नौदल जहाज सहभागी झाले आहे. या सरावाचा पहिला टप्पा १६ ते १८ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान झाला, तर दुसरा टप्पा २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पार पडला. हा सराव जपानमधील योकोसुका येथे झाला. या सरावाद्वारे दोन्ही देशांनी सागरी सुरक्षेसाठी परस्पर सहकार्य आणि तांत्रिक कौशल्य वाढविण्यावर भर दिला..Premium|study Room : कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची?.११. भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा यांना आर्मीमध्ये मानद ‘लेफ्टनंट कर्नल’ पद प्रदान करण्यात आले आहे. ही पदवी २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉक येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. हे पद १६ एप्रिल २०२५ पासून प्रभावी आहे. नीरज चोप्रा यांनी २०१६ मध्ये भारतीय सैन्यात नाईब सुभेदार म्हणून प्रवेश केला होता. त्यांच्या विलक्षण कामगिरीबद्दल त्यांना अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM) आणि विशिष्ट सेवा पदक (VSM) यांसारखे अनेक सन्मान प्राप्त झाले आहेत. त्यांचे हे नवे सैनिकी पद भारतासाठी गौरवाची बाब आहे..१२. भारताची संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) निवड झाली आहे. भारताची ही निवड तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०२६ ते २०२८) करण्यात आली आहे. भारताला या परिषदेवर बिनविरोध निवडून दिले गेले असून, हा भारताचा सातवा कार्यकाळ ठरला आहे. या निवडणुकीत भारताला १८८ पैकी १७७ मते मिळाली. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ही जगभरातील मानवाधिकारांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी कार्य करणारी प्रमुख संस्था आहे. या परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ४७ सदस्य राष्ट्रे इतकी आहे. भारताची सदस्यता १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे. या निवडीमुळे भारताला जागतिक मानवाधिकार धोरणनिर्मितीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावण्याची संधी मिळेल.१३. कर्नाटकने सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात महिलांसाठी एक दिवसाची मासिक पाळीची रजा मंजूर केली आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य सरकारने या निर्णयाला मान्यता दिली. हे धोरण सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व महिला कामगारांसाठी लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्नाटक हे दोन्ही क्षेत्रांसाठी मासिक पाळी रजा लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. याआधी ओडिशा आणि बिहार राज्यांनी केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अशी रजा मंजूर केली होती, मात्र कर्नाटकने ही संकल्पना खाजगी क्षेत्रातही लागू करून इतिहास रचला आहे.१४. महाराष्ट्र सरकारने बांबू उद्योग धोरण २०२५ अंतर्गत ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या धोरणांतर्गत पुढील ५ वर्षांत ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि त्यानंतरच्या १० वर्षांत अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे ५ लाखाहून अधिक थेट व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. सध्या महाराष्ट्र बांबू लागवडीमध्ये देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या धोरणांतर्गत राज्यभरात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर स्थापन करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागात उद्योगविकासाला चालना मिळेल..१५. कर्नल मायकेल रँड्रियानिरिना हे मादागास्करचे नवे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मादागास्करमध्ये लष्करी सत्तापालट झाल्यानंतर त्यांनी १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. ते पूर्वी CAPSAT या उच्चभ्रू सैन्य तुकडीचे कमांडर होते. देशात २५ सप्टेंबर २०२५ पासून Gen Z आंदोलन सुरू झाले होते, ज्यात वीज खंडिती, पाणीटंचाई आणि आर्थिक संकटांविरोधात मोठे प्रदर्शन झाले. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी CAPSAT तुकडीने सत्ता ताब्यात घेतली आणि १३ ऑक्टोबरला माजी राष्ट्राध्यक्ष अँड्री राजोएलिना यांनी देश सोडला. या घडामोडींनंतर मादागास्करमध्ये नव्या राजकीय युगाची सुरुवात झाली.१६. खाण मंत्रालयाने चुनखडीला पूर्णपणे ‘प्रमुख खनिज’ (Major Mineral) म्हणून वर्गीकृत केले आहे. यापूर्वी चुनखडीला गौण (Minor) आणि प्रमुख (Major) दोन्ही प्रकारच्या खनिजांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. परंतु १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता ती पूर्णपणे प्रमुख खनिज म्हणून ओळखली जाईल. या निर्णयामुळे सिमेंट उद्योगासह इतर उद्योगांना चुनखडी मुक्तपणे विक्री आणि वापर करता येणार आहे. चुनखडी हा कॅल्शियम कार्बोनेट (CaCO₃) पासून बनलेला गाळाचा खडक (Sedimentary Rock) असून, तो बांधकाम आणि औद्योगिक वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे..१७. मणिपूरने '३० वी राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी' जिंकली आहे. ही स्पर्धा वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चॅम्पियनशिप म्हणून ओळखली जाते. १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी छत्तीसगडमधील रामकृष्ण मिशन आश्रम मैदान, नारायणपूर येथे अंतिम सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात मणिपूरने पश्चिम बंगालचा १-० ने पराभव करून विजेतेपद पटकावले. ही ट्रॉफी मणिपूरने विक्रमी २३ व्या वेळेस जिंकली असून, या स्पर्धेची पहिली आवृत्ती १९९२ मध्ये झाली होती. मणिपूर राज्य महिला फुटबॉलमध्ये सातत्याने आघाडीवर राहिले आहे. 