Premium|Study Room: जीएसटी सुधारणा ते अंगणवाडी पोषण ट्रॅकर चालू घडामोडी

सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारत आणि जगात ठरलेल्या कित्येक घडामोडींची माहिती सकाळ स्टडी रूमच्या वाचकांसाठी. चंदीगडमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘Children in India 2025’ या महत्त्वपूर्ण अहवालातून देशातील बालकांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि संरक्षण स्थितीबाबत नवे निर्देशांक समोर आले, तर केंद्र सरकारने GST सुधारणा जाहीर करून कररचना सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच सुपर टायफून रगासा चक्रीवादळ, गाझा नरसंहार, H-1B व्हिसा शुल्कवाढ, आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ७१ वे राष्ट्रीय पुरस्कार अशा सर्वच घडामोडींची थोडक्यात माहिती घ्या. .Children in India 2025 चौथा अहवाल प्रकाशितसांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी चंदीगड येथे झालेल्या CoCSSO परिषदेदरम्यान आपला प्रमुख अहवाल Children in India 2025 प्रकाशित केला.हा अहवाल सात प्रकरणांमध्ये विभागलेला असून आरोग्य, पोषण, शिक्षण, बालसंरक्षण व शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) या विषयांवर आधारित आहे.यामध्ये प्रथमच डिजिटल साधनांचा वापर, दत्तकग्रहण आकडेवारी, बालमृत्यूची कारणे यांसारखे नवीन निर्देशक समाविष्ट केले आहेत..Premium|Study Room : लडाखचं आंदोलन ते तापमानवाढीचे प्रश्न .मुख्य निष्कर्ष :अर्भक मृत्यू दर (IMR) २०११ मधील ४४ वरून २०२३ मध्ये २५ वर घसरला.शाळा सोडण्याचे प्रमाण सर्व स्तरांवर घटले; २०२४-२५ मध्ये माध्यमिक स्तरावर ८.२%.शिक्षणातील लिंग समानता साध्य - माध्यमिक शिक्षणात मुलींची संख्या मुलांपेक्षा जास्त (Gender Parity Index = १.१).बालविवाह घटले - २०१५-१६ मधील २६.८% वरून २०१९-२१ मध्ये २३.३% महिला १८ वर्षांपूर्वी विवाहिता.दत्तकग्रहण - २०२४–२५ मध्ये ४ हजार ५१५ दत्तकग्रहण, यातील बहुतेक देशांतर्गत व मुख्यत्वे मुलींचे दत्तकग्रहण..सुपर टायफून रगासा चक्रीवादळअलीकडेच सुपर टायफून रगासा चक्रीवादळाने हाँगकाँग आणि चीनमधील ग्वांगडोंग प्रांताला तडाखा दिला.हे एक तीव्र स्वरूपाचे चक्रीवादळ असून ते पश्चिम प्रशांत महासागरात तयार झाले आणि चीनच्या दक्षिण ग्वांगडोंग प्रांतात किनाऱ्यावर धडकले.हे कॅटेगरी ५ सुपर टायफून असून याचे सातत्यपूर्ण वारे ताशी २०५ किमी आणि झोत ताशी २५० किमी पर्यंत होते.स्थानिक पातळीवर याला ‘नॅंडो’ असे म्हटले जाते.अलीकडील वर्षांत या प्रदेशाला धडकलेले हे सर्वात शक्तिशाली वादळांपैकी एक आहे..Premium | Study Room : मानहानी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय.कल्याणकारी योजनांमध्ये Facial Recognition अलीकडेच सरकारने पोषण ट्रॅकर अॅप द्वारे अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांसाठी Facial Recognition पद्धत अनिवार्य केली आहे.या निर्णयामागचा उद्देश गळती रोखणे हा आहे.पोषण ट्रॅकर ही ICT-आधारितप्रणाली असून त्याची सुरुवात महिला व बालविकास मंत्रालयाने केली आहे.यामध्ये ८.९ कोटी बालकांचे (०-६ वर्षे वयोगटातील) वाढ व पोषण स्थितीची रिअल टाइममध्ये नोंद व पाहणी केली जाते.यासाठी WHO चे वाढ चार्ट आणि अंगणवाडीत उपलब्ध Growth Measuring Devices वापरले जातात.या प्रणालीच्या मदतीने कुपोषण व इतर आरोग्य समस्या लवकर ओळखून त्यावर योग्य वेळी हस्तक्षेप करता येतो..गाझामधील नरसंहार अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, इस्रायलने गाझामध्ये चालवलेली लष्करी मोहिम ही नरसंहार ठरते.या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, १९४८ च्या नरसंहार करारानुसार इस्रायलमधील काही उच्चस्तरीय नेत्यांना या कृत्यांसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते.H-1B व्हिसा शुल्कवाढअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक जाहीरनामा स्वाक्षरी करून H-1B व्हिसा अर्जदारांवर १,००,००० डॉलर्स (सुमारे ८८ लाख रुपये) शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.भारत–प्रशांत बेट सहकार्य मंच संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अधिवेशनादरम्यान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्क येथे FIPIC परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आयोजित केली..FIPIC विषयी माहिती :याची सुरुवात नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधानांच्या फिजी दौऱ्यादरम्यान झाली.भारतीय महासागराच्या पलीकडे जाऊन प्रशांत क्षेत्रातील भारताचे संबंध मजबूत करणे.हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल संपर्क, व्यापार, अवकाश तंत्रज्ञान आणि क्षमता विकास या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवणे.एकूण १४ प्रशांत बेट देश सहभागी.बॅलोन डी’ऑर २०२५६९ वे बॅलोन डी’ऑर समारंभ २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पॅरिस येथे पार पडले.हे पुरस्कार २०२४-२५ हंगामातील कामगिरीवर आधारित होते, कॅलेंडर वर्षावर नव्हते.पहिल्यांदाच महिला याशिन ट्रॉफी आणि महिला गर्ड म्युलर ट्रॉफी असे महिलांसाठी स्वतंत्र पुरस्कार देण्यात आले.पुरुष बॅलोन डी’ऑर : उस्मान डेंबेले (पॅरिस सेंट-जर्मेन / फ्रान्स)महिला बॅलोन डी’ऑर : आयताना बोनमती (बार्सिलोना / स्पेन) - सलग तिसरा विजय.७१ वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार - राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून विजेत्यांचा गौरव२३ सप्टेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे सोहळा आयोजित. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील २०२३ मधील सर्वोत्तम कामगिरी साजरी करण्यात आली. मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान. सर्वोत्कृष्ट अभिनेता / अभिनेत्री श्रेणीतील पुरस्कारशाहरुख खान (जवान)राणी मुखर्जी (मिसेस चॅटर्जी वि. नॉर्वे)विक्रांत मेस्सी (12th Fail)सर्वोत्कृष्ट अभिनेता / अभिनेत्री (सहायक भूमिका):उर्वशी (उल्लोजुक्कू)जानकी बोडीवाला (वश)विजयाराघवन (पुक्कलम)मुथुपेट्टई सोमू भास्कर (पार्किंग)प्रादेशिक चित्रपट पुरस्कारसर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट - कथालसर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट - श्यामची आई.पुढील पिढीचे जीएसटी सुधारणा जाहीर :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी मोठी कर-सुधारणा जाहीर केली. जीएसटी आता फक्त ५% आणि १८% अशा दोनच दरांमध्ये ठेवण्यात आला असून, आवश्यक वस्तूंवर ०-५% दर असेल. या बदलामुळे दरवर्षी सुमारे ₹२.५ लाख कोटींची बचत अपेक्षित.LDB 2.0 डिजिटल प्लॅटफॉर्म :प्रगत Logistics Data Bank 2.0 सुरू, ज्याद्वारे निर्यात कंटेनरचे रिअल-टाईम ट्रॅकिंग व समुद्र मार्गावरील देखरेख शक्य होणार. हे विकसित भारत @२०४७ दृष्टीकोनाला आधार देणार.सागरी खनिज शोध हक्क :भारत हा पहिला देश ठरला ज्याला दोन पॉलिमेटॅलिक सल्फाईड्स शोध करार आंतरराष्ट्रीय समुद्रतळ प्राधिकरणाकडून मिळाले. कार्ल्सबर्ग रिजमध्ये १५ वर्षे विशेष हक्क प्राप्त.जीएसटी अपील न्यायाधिकरण स्थापन :अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST Appellate Tribunal सुरू केले. यामध्ये दिल्लीमध्ये मुख्य पीठ व राज्यांत ३१ प्रादेशिक पीठे असतील. जीएसटी वाद निराकरणासाठी हे एकसंध व्यासपीठ उपलब्ध करणार..भारताचा पहिला ईव्ही ट्रक ताफा - जेएनपीए येथे प्रारंभकेंद्रीय मंत्री सारबानंद सोनोवाल यांनी भारताचा पहिला इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक ताफा ध्वजांकित केला.या ट्रकांमध्ये स्वॅपेबल बॅटरी तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे.उद्दिष्ट - २०२६ पर्यंत जेएनपीएच्या ६०० पैकी ९०% ट्रक ईव्हीमध्ये रूपांतरित करणे.अमेरिकेत ‘इंडिया श्रिम्प टॅरिफ ॲक्ट’ सादरअमेरिकन सिनेटर बिल कॅसिडी आणि सिंडी हाइड-स्मिथ यांनी २० सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘इंडिया श्रिम्प टॅरिफ ॲक्ट’ प्रस्तावित केला.या कायद्याअंतर्गत भारतीय कोळंबी आयातीवर विशेष शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आहे.उद्दिष्ट - लुईझियाना येथील सीफूड उद्योगाचे संरक्षण करणे, कारण भारताकडून डंपिंग पद्धतीने कोळंबी आयात होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..माजी सरन्यायाधीशांचे पुस्तक प्रकाशीत - ‘Why the Constitution Matters’माजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचे पहिले पुस्तक ‘Why the Constitution Matters’ नुकतेच प्रकाशित झाले.डॉ. कनाड दास - भारतीय वनस्पतिशास्त्रीय सर्वेक्षण (BSI) चे नवे संचालक२५ सप्टेंबर २०२५ रोजी डॉ. कनाड दास यांनी भारतीय वनस्पतिशास्त्रीय सर्वेक्षण (BSI) चे १३ वे संचालक म्हणून कार्यभार स्वीकारला.ते या संस्थेचे प्रमुख बनलेले पहिले मायकोलॉजिस्ट (कवकशास्त्रज्ञ) आहेत.भारत - ग्रीसचा पहिला नौदल सराव१८ सप्टेंबर २०२५ रोजी भूमध्य समुद्रात भारत आणि ग्रीस यांचा पहिला द्विपक्षीय नौदल सराव पूर्ण झाला.या सरावात भारताचे INS त्रिकंद आणि ग्रीसचे HS थेमिस्टोक्लीस सहभागी झाले.MiG-21 ची अंतिम उड्डाण सेवा समाप्तभारतीय हवाई दलातील ऐतिहासिक MiG-21 लढाऊ विमानाने २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी आपले अंतिम कार्यकारी उड्डाण पूर्ण केले.या विमानाला औपचारिक निरोप देण्यासाठी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी चंदीगड येथे विशेष समारंभ आयोजित करण्यात आला.MiG-21 ला ‘आयकॉनिक फायटर जेट’ म्हणून ओळखले जाते..२८ वी राष्ट्रीय ई-शासन परिषद - २०२५२८ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद ही विशाखापट्टणम येथे आयोजित करण्यात आली.या परिषदेत विशाखापट्टणम घोषणा २०२५ स्वीकारण्यात आली.स्मृती मंधाना – सर्वात जलद भारतीय शतकवीरभारतीय महिला संघाची सलामीवीर स्मृती मंधाना हिने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५० चेंडूत शतक ठोकले.यामुळे तिने विराट कोहलीचा ५२ चेंडूंचे शतकाचा विक्रम मोडला.मंधाना ही ODI सामन्यांमध्ये सर्वात जलद शतक करणारी भारतीय खेळाडू ठरली.आंतरराष्ट्रीय शांतता दिन (२०२५) - २१ सप्टेंबर. थीम - Act Now for a Peaceful World. आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिन (२०२५) - २३ सप्टेंबर. थीम - Sign Language Unites Us.आयुर्वेद दिन (२०२५) - यावर्षी प्रथमच २३ सप्टेंबर रोजी साजरा. थीम - Ayurveda for People and Planet. .पश्चिम आफ्रिकन देशांची आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातून माघारअलीकडेच बुर्किना फासो, माली आणि नायजर या देशांनी संयुक्तपणे जाहीर केले की ते आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातून बाहेर पडत आहेत.या देशांच्या सरकारांनी ICC ला एक 'नव-औपनिवेशिक साम्राज्यवादाचे साधन' असे संबोधले आहे.त्यांच्या मते, ICC द्वारे न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत आफ्रिकन देशांना disproportionately लक्ष्य केले जाते, आणि त्यामुळे त्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात येते. 