Premium|Study Room : पोलिओमुक्तीचा भारताचा प्रवास ते पहिली कारसेवा! जाणून घ्या सकाळ डायरीमधून

प्रमुख आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय केंद्रेग्रँड सेंट्रल टर्मिनल - जगातील सर्वात मोठे रेल्वे स्थानकठिकाण : न्यूयॉर्क शहरातील ४२वी स्ट्रीट व पार्क अव्हेन्यूगिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदएकूण ४४ प्लॅटफॉर्म आणि ६७ ट्रॅकस्थानक क्षेत्र : सुमारे ४८–४९ एकरदैनंदिन प्रवासी : १.२५ ते १.५० लाख.भारत टॅक्सी : देशातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवाघोषणा : भारत सरकारसहकार्य : केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (NeGD)सुरुवात : नोव्हेंबर २०२५, नवी दिल्ली (प्रायोगिक टप्पा)६५० ड्रायव्हर-मालक सहभागी२०२६ मध्ये २० शहरांत विस्तार — मुंबई, पुणे, भोपाळ, लखनौ, जयपूर इत्यादी.पुरस्कार आणि सन्मानराष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार २०२५ — डॉ. जयंत नारळीकर (मरणोत्तर)भारत सरकारकडून प्रदानदिनांक : २५ ऑक्टोबर २०२५ही दुसरी आवृत्ती.चार प्रवर्गांत पुरस्कार :१. विज्ञान रत्न — डॉ. जयंत नारळीकर२. विज्ञान श्री — ८ शास्त्रज्ञांना३. विज्ञान युवा-शांती स्वरूप भटनागर — १४ शास्त्रज्ञांना४. विज्ञान टीम — CSIR च्या अरोमा मिशन टीमलादिवंगत डॉ. जयंत नारळीकर यांना 'विज्ञानरत्न पुरस्कार' जाहीरख्यातनाम खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ दिवंगत डॉ. जयंत नारळीकर यांची 'विज्ञानरत्न पुरस्कारासाठी' निवड.महत्त्वाची माहिती: डॉ. नारळीकर यांनी 'विश्वनिर्मिती सिद्धांताला' (Theory of Creation of the Universe) नवीन दिशा दिली. त्यांचे ब्रिटिश खगोलशास्त्रज्ञ फ्रेड हॉईल यांच्यासोबतचे संशोधन जगप्रसिद्ध ठरले.पुरस्कार वर्ष: २०२५. या घोषणेसह सरकारने २०२५ सालच्या 'विज्ञानश्री पुरस्कार' विजेत्यांचीही नावे जाहीर केली आहेत..२०२५ साखारोव पुरस्कार जाहीरपुरस्काराचे नाव : साखारोव पुरस्कार (Sakharov Prize for Freedom of Thought)संस्था : युरोपियन संसद (European Parliament)विजेते : म्झिया अमग्लोबेली (जॉर्जिया) आणि अँद्रेज पोक्झोबूट (बेलारूस).कारण : हे दोन्ही पत्रकार कारागृहात असतानाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Freedom of Expression) आणि स्वतंत्र विचारसरणीसाठी लढत आहेत.साखारोव पुरस्काराचा प्रारंभ १९८८ मध्ये झाला.बाल साहित्यिकांसाठी 'बुकर' पुरस्कार सुरूनवीन उपक्रम : बालकांच्या इंग्रजी किंवा इंग्रजीत अनुवादित पुस्तकांसाठी स्वतंत्र Children's Booker Prize सुरू करण्यात येणार.पहिला पुरस्कार वर्ष : २०२७पुरस्कार रक्कम : £५०,०००निवड समिती : प्रौढ साहित्यिकांसोबत बालकांचाही समावेश.नामबदल आणि धोरणात्मक निर्णयऔरंगाबाद रेल्वे स्थानकाचे नवीन नाव: छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकनवीन स्थानक कोड : CPSNयापुढे औरंगाबाद स्थानकाऐवजी सर्व रेल्वे नोंदी, आरक्षण प्रणाली आणि अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर हे नाव वापरले जाईल.सध्या बदललेली जिल्हे आणि तालुके यांची नावे:| जुनं नाव | नवीन नाव || औरंगाबाद जिल्हा | छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा || उस्मानाबाद जिल्हा | धाराशिव जिल्हा || अहमदनगर जिल्हा | अहिल्यानगर जिल्हा || वेल्हे तालुका | राजगड तालुका |.भारत – जगातील कार्बन साठवणुकीत चौथ्या स्थानावरअहवाल : FAO (संयुक्त राष्ट्र अन्न व कृषी संघटना) चा Global Forest Resources Assessment (GFRA) २०२५ अहवालस्थान : भारत वनक्षेत्रात १०व्या वरून ९व्या स्थानावर, आणि कार्बन साठवणुकीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला.जंगलांचे एकूण जागतिक क्षेत्र : ४.१४ अब्ज हेक्टर (पृथ्वीच्या ३२% भूभागावर).महत्त्वाचे दिनविशेषUnited Nations Day (संयुक्त राष्ट्र दिन)दिनांक: २४ ऑक्टोबरउद्देश: संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या स्थापनेचा आणि उद्दिष्टांचा गौरव करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.स्थापना: २४ ऑक्टोबर १९४५वर्ष २०२५ मध्ये: संयुक्त राष्ट्र दिनाची ७८ वी जयंतीWorld Polio Day (जागतिक पोलिओ दिन)दिनांक: २४ ऑक्टोबरउद्देश: पोलिओ निर्मूलनाबाबत जनजागृती करणे.पार्श्वभूमी: जगातील पहिली सुरक्षित आणि प्रभावी पोलिओ लस तयार करणारे अमेरिकन न्यूरॉलॉजिस्ट डॉ. जोनास सॉल्क यांच्या जन्मदिनानिमित्त हा दिवस साजरा केला जातो.भारताने २०१४ मध्ये पोलिओमुक्त देश म्हणून मान्यता मिळवली..विज्ञान, संरक्षण आणि क्रीडाHTT – ४० विमानाचे यशस्वी उड्डाणHindustan Turbo Trainer – ४० (HTT-40) हे पूर्णपणे स्वदेशी प्रशिक्षण विमान आहे.दिनांक : २४ ऑक्टोबर २०२५विकसित केले : हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)उद्देश : भारतीय वायुसेनेच्या (Indian Air Force) नवीन पायलटांच्या प्राथमिक प्रशिक्षणासाठी वापर.करार माहिती : मार्च २०२३ मध्ये ₹६,८३८ कोटींचा करार HAL आणि भारतीय वायुसेना यांच्यात झाला. ७० HTT-40 विमानांची ऑर्डर..अभिनव बिंद्रा – २०२६ हिवाळी ऑलिम्पिकसाठी मशालवाहक म्हणून निवडभारताचे ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते नेमबाज अभिनव बिंद्रा यांची इटलीमधील मिलानो-कोर्टिना ड'अम्पेझो २०२६ हिवाळी ऑलिम्पिकसाठी मशालवाहक (Torchbearer) म्हणून निवड झाली आहे.अभिनव बिंद्रा हे भारताचे पहिले व्यक्तिगत सुवर्णपदक विजेते आहेत. (बीजिंग ऑलिम्पिक २००८ – १०m Air Rifle).पॅंगोंग त्सो तलाव – चीनकडून नव्या हवाई तळामुळे चर्चेतस्थान – लडाख प्रदेशात, भारत-चीन सीमेजवळ.लांबी – १३४ किमी, रुंदी सुमारे ५ किमी.भागवाट – ६०% चीनच्या तिबेट भागात, ४०% भारताच्या लडाखमध्ये.चर्चेचे कारण – चीनने सरोवराच्या पूर्वेकडील भागात नवीन एअरबेस (Airbase) आणि रनवे तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.धोरणात्मक महत्त्व – हा भाग Line of Actual Control (LAC) जवळ आहे..निधन वार्ताज्येष्ठ अवकाश शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीस यांचे निधननाव: डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीसनिधन: २२ ऑक्टोबर २०२५, पुणे (वय १०० वर्षे)महत्त्वपूर्ण योगदान: भारतीय अंतराळ संशोधन समितीचे (INCOSPAR) सदस्य सचिव म्हणून त्यांनी कार्य केले. त्यांनी थुंबा येथील पहिले रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. (बीजिंग ऑलिम्पिक २००८ – १०m Air Rifle).पॅंगोंग त्सो तलाव – चीनकडून नव्या हवाई तळामुळे चर्चेतस्थान – लडाख प्रदेशात, भारत-चीन सीमेजवळ.लांबी – १३४ किमी, रुंदी सुमारे ५ किमी.भागवाट – ६०% चीनच्या तिबेट भागात, ४०% भारताच्या लडाखमध्ये.चर्चेचे कारण – चीनने सरोवराच्या पूर्वेकडील भागात नवीन एअरबेस (Airbase) आणि रनवे तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.धोरणात्मक महत्त्व – हा भाग Line of Actual Control (LAC) जवळ आहे..निधन वार्ताज्येष्ठ अवकाश शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीस यांचे निधननाव: डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीसनिधन: २२ ऑक्टोबर २०२५, पुणे (वय १०० वर्षे)महत्त्वपूर्ण योगदान: भारतीय अंतराळ संशोधन समितीचे (INCOSPAR) सदस्य सचिव म्हणून त्यांनी कार्य केले. त्यांनी थुंबा येथील पहिले रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. Space Applications Centre (SAC, अहमदाबाद) चे संस्थापक संचालक होते..अभिनेते सतीश रविलाल शाह यांचे निधननिधन : २५ ऑक्टोबर २०२५प्रमुख चित्रपट : भूतनाथ, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, हम साथ साथ हैं.१९८५ : ज 