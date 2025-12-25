Premium|Study Room : आईचे अत्यंसंस्कार की पुरात अडकलेली जनता? अशा अडचणींचा सामना कसा कराल,,?

अभिजित मोदेविजय गेली दोन वर्षे देशाच्या उत्तरेकडील डोंगराळ राज्यातील दुर्गम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी (उप आयुक्त) म्हणून काम करत होता. ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण राज्यात अतिवृष्टी झाली आणि त्याच जिल्ह्याच्या वरच्या भागात ढगफुटी झाली. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात विशेषतः त्या जिल्ह्यात प्रचंड हानी झाली. संपूर्ण रस्ते जाळे व दूरसंचार व्यवस्था खंडित झाली आणि इमारतींनाही मोठे नुकसान झाले. लोकांची घरे उद्ध्वस्त झाली व त्यांना मोकळ्या जागेत राहणे भाग पडले. २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे ५००० जण गंभीर जखमी झाले. विजयच्या नेतृत्वाखालील नागरी प्रशासनाने तत्काळ हालचाल करून बचाव व मदतकार्य सुरू केले. बेघर व जखमी लोकांना तात्पुरता निवारा व उपचार मिळावेत म्हणून शिबिरे व रुग्णालये उभारली गेली. हेलिकॉप्टरची सोय करून दुर्गम भागातील आजारी व वृद्ध लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात झाली..अशा वेळी विजयला केरळमधील त्याच्या मूळ गावाहून संदेश आला की त्याची आई गंभीर आजारी आहे. दोन दिवसांनी त्याला दुःखद बातमी मिळाली की त्याची आई वारली आहे. विजयचा कोणताही जवळचा नातेवाईक नाही; फक्त एक मोठी बहीण आहे ती अमेरिकेची नागरिक असून तिथे अनेक वर्षे राहते. दरम्यान, पाच दिवसांच्या उसंतिनंतर पुन्हा जोरदार पाऊस सुरू झाल्याने जिल्ह्याची परिस्थिती आणखी बिघडली. त्याच वेळी, आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी तातडीने घरी यावे अशी सतत गावाकडून त्याच्या मोबाईलवर संदेश येत होते.प्रश्न - अ) विजयसमोर कोणकोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?ब) विजय कोणत्या नैतिक द्विधेत सापडला आहे?क) विजयसमोर असलेल्या प्रत्येक पर्यायाचे चिकित्सक विश्लेषण करा.ड) तुम्हाला कोणता पर्याय सर्वाधिक योग्य वाटतो आणि का?.Premium| Employment Guarantee Act India: रोजगार हमी कायद्याचा गाभा कमकुवत होतोय का?.प्रस्तावनाही घटना एक प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकारी विजय याच्या वैयक्तिक कर्तव्य आणि सार्वजनिक कर्तव्य यांच्या संघर्षाची आहे. एका बाजूला आईचा मृत्यू, मातृऋण व धार्मिक व कौटुंबिक कर्तव्य आहे; दुसऱ्या बाजूला भीषण आपत्तीग्रस्त जिल्ह्याचे प्राण वाचवण्याचे, प्रशासन चालवण्याचे कर्तव्य आहे. अशा वेळी कर्तव्यनिष्ठा, करुणा, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व, निःस्वार्थ सेवा या नैतिक मूल्यांची कसोटी लागते. प्रकरणातील हितधारक· विजय· आपत्तीग्रस्त नागरिक· विजयची आई· विजयची बहीण व इतर नातेवाईक· जिल्हा प्रशासन व कर्मचारी· राज्य सरकार व व्यापक समाज अ) विजयसमोर उपलब्ध पर्यायमुख्य पर्याय१. तात्काळ रजा घेऊन केरळला जाऊन आईचे अंत्यसंस्कार स्वतः करणे.२. आपत्ती नियंत्रणासाठी जिल्ह्यातच राहणे, कुटुंबाशी ऑनलाईन/फोनद्वारे संपर्क ठेवून इतर नातेवाईक, पुरोहित किंवा विश्वसनीय व्यक्तीकडून अंत्यसंस्कार करून घेणे.३. मर्यादित कालावधीसाठी (उदा. १-२ दिवस) राज्य सरकारकडून सक्षम अधिकारीला कार्यवाह जिल्हाधिकारी नेमण्याची विनंती करणे, अल्प काळासाठी घरी जाऊन अंत्यसंस्कार करून पुन्हा तातडीने सेवेत रुजू होणे. ब) विजयसमोरील नैतिक द्विधावैयक्तिक कर्तव्य विरुद्ध सार्वजनिक कर्तव्य१) पुत्रधर्म, कौटुंबिक निष्ठा, धार्मिक कर्तव्य (आईचे अंत्यसंस्कार) आणि सार्वजनिक सेवक म्हणून आपत्तीग्रस्त लोकांचे प्राण वाचवण्याचे कर्तव्य यांचा संघर्ष ही मुख्य नैतिक द्विधा आहे. भावना विरुद्ध नियम व सार्वजनिक हित२) मानवी भावना, शोक आणि सामाजिक दबाव एकीकडे; तर सेवाशपथ, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि ‘सार्वजनिक हित सर्वोपरि’ हे तत्त्व दुसरीकडे आहेत. क) पर्यायांचे चिकित्सक विश्लेषणपर्याय १ : तात्काळ घरी जाणेसद्गुण (positive) :· पुत्रधर्म, कुटुंबीय जबाबदारी, मातृऋणाची जाणीव पूर्ण होते; वैयक्तिक आणि धार्मिक समाधान मिळते.· समाजात ‘चांगला मुलगा’ म्हणून प्रतिमा टिकते; गावातील नातेवाईकांच्या अपेक्षा पूर्ण होतात. मर्यादा (negative) :· आपत्तीच्या सर्वात गंभीर टप्प्यावर प्रशासनाचे सर्वोच्च नेतृत्व अनुपस्थित राहील; समन्वय बिघडू शकतो, परिणामी अधिक मृत्यू, अव्यवस्था, भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढू शकते..Premium| AI Nuclear Power: एआयचे युग अणुशक्तीवर चालणार?.पर्याय २ : पूर्णवेळ जिल्ह्यात राहणे, अंत्यसंस्कार इतरांकडून करणेसद्गुणे :· हजारो लोकांच्या जीवित व हिताला प्राधान्य देऊन ‘greatest good of greatest number’ या उपयोगितावादाच्या तत्त्वाशी सुसंगत निर्णय ठरतो.· सेवाभाव, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, सार्वजनिक हित यांसारख्या कोर मूल्यांचा आदर्श नमुना निर्माण होतो; भविष्यातील अधिकाऱ्यांसाठी प्रेरक उदाहरण ठरू शकतो. मर्यादा :· वैयक्तिक स्तरावर तीव्र मानसिक ताण, अपराधगंड आणि भावनिक वेदना राहू शकतात; कुटुंबीयांत काहीकाळ नाराजी, गैरसमज संभवतो. पर्याय ३ : अल्पकालीन रजा घेऊन जाऊन परत येणेसद्गुणे :· कुटुंबीय व धार्मिक कर्तव्य काही प्रमाणात पूर्ण होते; स्वतः जाऊन अंत्यसंस्कार करून परत येणे हे भावनिक समतोल साधण्याचा मार्ग. मर्यादा :· प्रवासाला लागणारा वेळ व हवामानामुळे वाहतूक खंडित असण्याची शक्यता; या महत्त्वाच्या कालखंडात नेतृत्वाचा अभाव रहातो..ड) सर्वाधिक योग्य पर्याय आणि कारणेनिवड : पर्याय २ – जिल्ह्यात राहून पूर्णवेळ आपत्ती व्यवस्थापन करणेया परिस्थितीत सर्वाधिक नैतिक, व्यावसायिक आणि सार्वजनिक हिताला अनुकूल पर्याय म्हणजे विजयने जिल्ह्यात राहून आपत्ती व्यवस्थापनावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करणे; आईच्या अंत्यसंस्काराची जबाबदारी विश्वासू नातेवाईक, पुरोहित किंवा विश्वस्त व्यक्तीकडे देणे आणि कुटुंबाशी सतत संवाद ठेवणे हा आहे.सार्वजनिक हित सर्वोच्च : हजारो लोकांचे जीव, आरोग्य, निवारा आणि भवितव्य हे एका व्यक्तीच्या वैयक्तिक दु:खापेक्षा नैतिक दृष्ट्या अधिक व्यापक परिणाम घडवणारे आहे.सेवाशपथ आणि कोड ऑफ कंडक्ट : नागरी सेवकाने devotion to duty, accountability, responsiveness to public या तत्त्वांना विशेषतः संकटकाळात प्राधान्य द्यावे असे मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात.विजय नंतर योग्य वेळी सुट्टी घेऊन आईच्या स्मृतीत श्रद्धांजली देऊ शकतो. सामाजिक कार्य, दानधर्म, किंवा समाजसेवा याच्या माध्यमातून मातृऋण फेडू शकतो. ज्यामुळे त्याचे वैयक्तिक आणि नैतिक संतुलन काही प्रमाणात पुनर्स्थापित होईल..निष्कर्षया प्रकरणात विजयचा वैयक्तिक दु:ख आणि प्रशासकीय कर्तव्य यांचा संघर्ष अत्यंत मानवी आणि वेदनादायक आहे; या प्रकरणात विजयचा वैयक्तिक दु:ख आणि प्रशासकीय कर्तव्य यांचा संघर्ष अत्यंत मानवी आणि वेदनादायक आहे; परंतु खरा सार्वजनिक सेवक तोच जो आपल्या वेदनेपलीकडे जाऊन समाजाच्या मोठ्या हिताला प्राधान्य देतो. विजयने जर आपत्तीग्रस्त लोकांच्या प्राणरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत, संवेदनशीलतेने पण दृढनिश्चयाने आपले प्रशासनिक कर्तव्य पार पाडले, तर तो केवळ चांगला अधिकारी नव्हे, तर उच्च नैतिक चारित्र्य असलेला व्यक्ती ठरेल आणि आईच्या स्मृतीचा खरा सन्मानही याच मार्गाने होईल. 