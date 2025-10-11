Premium | Study Room : मानहानी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय

लेखक : अभिजित मोदेभारतातील मानहानी कायदा, जो लोकांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करतो, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या महत्त्वाची मतं मांडली आहेत. विशेषतः नव्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ३५६ अंतर्गत हा कायदा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. पण २०२५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या गुन्हेगारी मानहानी कायद्याचा पुनर्विचार करावा लागेल असा ठळक संदेश दिला आहे. हा विषय विशेषतः ‘द वायर’ या न्यूज पोर्टल आणि JNU च्या माजी प्राध्यापिका अमिता सिंह यांच्या मानहानी प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे ..BNS मधील मानहानी कायद्याचा आढावामानहानीची परिभाषा आणि घटकBNS कलम ३५६ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवणारा लेख, वाक्य किंवा अन्य माध्यमाद्वारे आरोप केल्यास तो मानहानी गुन्हा समजला जातो.हा गुन्हा गुन्हेगार स्वरूपाचा असतो, ज्यांत दोन वर्षे जेल किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतो.कारण आणि हेतू यांचा न्यायालयीन तपास होतो, ज्यात आरोप करणारा आरोपी हा खोट्या किंवा वाईट हेतूने प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा सिद्धांत असतो ..Premium|Study Room: Need आणि Greed मध्ये कसा फरक कराल.?.मानहानीवरील अपवादसत्यता आणि सार्वजनिक हितासाठी असलेले आरोप.सार्वजनिक व्यक्तींच्या कृतींचे निरीक्षण आणि टिप्पणी.सार्वजनिक प्रश्नांवर व्यक्त केलेली मते ज्यात दुष्परिणाम इतका गंभीर नसेल.न्यायालयीन किंवा सरकारी कामकाजाच्या लेखांकनाशी संबंधित तथ्यांवर आधारित आरोप ..सुप्रीम कोर्टाचे २०२५ मधील निरीक्षणपार्श्वभूमीहे प्रकरण ‘द वायर’ या स्वतंत्र माध्यम संस्थेवर आधारित आहे, ज्यावर JNU च्या माजी प्राध्यापिका अमिता सिंह यांनी मानहानीचा दावा केला.२०१६ मध्ये यावर प्रथम कारवाई झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यातील समन २०२३ मध्ये रद्द केले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये तो निर्णय उलटून पुढील तपासणीसाठी प्रकरण ट्रायल कोर्टात परत पाठवले.२०२५ मध्ये पुन्हा उच्च न्यायालयाने समन योग्य असल्याचा निर्णय दिला. यावर द वायरने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे..Premium|Study Room: Need आणि Greed मध्ये कसा फरक कराल.?.सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्रायजस्टिस एम.एम. सुंदरेश आणि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा यांच्या बेंचने म्हटले की, "आता वेळ आली आहे की मानहानीला गुन्हेगारी श्रेणीतून काढून टाकावे".त्यांनी स्पष्ट केले की, मानहानीच्या गुन्ह्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठा आघात होतो.सर्वोच्च न्यायालयाने संकेत दिला की, नागरी कायदा पुरेसा आहे आणि गुन्हेगारी मानहानी कायदा अप्रासंगिक होत चालला आहे.न्यायालयाने हे सुधारणे गरजेचे असून, पत्रकारिता आणि सार्वजनिक मुद्द्यांवर मोकळेपणाने बोलण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे मानले ..संविधान आणि न्यायालयीन विचारअभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठाभारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, तर अनुच्छेद २१ मध्ये व्यक्तीचे जीवन आणि प्रतिष्ठेचे संरक्षण आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही अधिकारांमध्ये संतुलन ठेवण्याचे महत्त्व पटवून दिले आहे.सत्ताधारक आणि विरोधक दोघांकडून मानहानी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा अपेक्षित आहेत .सर्वोच्च न्यायालयाचा सावधगिरीचा मार्गन्यायालयाने पूर्वी २०१६ मध्ये Subramanian Swamy v. Union of India मध्ये गुन्हेगारी मानहानीला मान्यता दिली होती.मात्र सध्याच्या परिस्थितीत विचार करण्यात आला आहे की, योजना कायद्याचा वापर अभिव्यक्तीवर होणाऱ्या अत्याचारासाठी होतो आहे.त्यामुळे मानहानीला फक्त नागरी कारवाईपुरती मर्यादित करण्याची गरज आहे असे मानले जात आहे ..सुधारणेची गरज आणि सामाजिक परिणामआजच्या मीडिया आणि इंटरनेटच्या युगात माहितीचे मुक्त संप्रेषण गरजेचे आहे.मानहानी गुन्हेगारी केल्याने पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधकांवर दबाव येतो.सर्वोच्च न्यायालयाने या परिस्थितीत मानहानीचे गुन्हेगारी कायदे वेगळ्या दृष्टीने पाहायला सुरुवात केली आहे.यामुळे पत्रकारिता स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक संवादाला प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास न्यायालयाने दाखवला आहे ..निष्कर्षनव्या भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे मानहानी अजूनही गुन्हेगारी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये या विषयावर केलेल्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले की, मानहानीला गुन्हेगारी स्वरूपात ठेवणे आधुनिक काळातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणारे ठरू शकते. त्यामुळे मानहानी गुन्हेगारी कायदा गुंतागुंतीचा असून, त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.