Premium|Study Room : वाळवंटीकरण: जेव्हा सुपीक जमीन धुळीत मिळते

Causes and impact of desertification on global livelihoods : हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे दरवर्षी लाखो हेक्टर सुपीक जमीन वाळवंटात रूपांतरित होत आहे. वाळवंटीकरणामुळे जागतिक अन्नसुरक्षा धोक्यात आली असून एक अब्जाहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होत आहे.
स्टडीरूम
लेखक - निखिल वांधे

दरवर्षी लाखो हेक्टर सुपीक जमीन वाळवंटासारखी बनते आणि शेतीसाठी निरुपयोगी ठरते. ही प्रक्रिया कशामुळे घडते? आणि यामुळे जगभरातील एक अब्जाहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेला धोका का निर्माण झाला आहे?

वाळवंटीकरण (Desertification) म्हणजे वाळवंटांच्या सीमांचा विस्तार होणे नव्हे तर हवामान बदल आणि मानवी कृतींमुळे सुपीक किंवा निम-शुष्क जमिनीचे वाळवंटासारख्या स्थितीत होणारे रूपांतर होय. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, पृथ्वीच्या भूभागापैकी सुमारे ४० टक्के भाग वाळवंटीकरणाने प्रभावित झाला आहे, ज्याचा थेट परिणाम १०० हून अधिक देशांमधील एक अब्जाहून अधिक लोकांच्या जीवनावर होत आहे.

