Premium|Study Room : वाळवंटीकरण: जेव्हा सुपीक जमीन धुळीत मिळते

लेखक - निखिल वांधेदरवर्षी लाखो हेक्टर सुपीक जमीन वाळवंटासारखी बनते आणि शेतीसाठी निरुपयोगी ठरते. ही प्रक्रिया कशामुळे घडते? आणि यामुळे जगभरातील एक अब्जाहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेला धोका का निर्माण झाला आहे?वाळवंटीकरण (Desertification) म्हणजे वाळवंटांच्या सीमांचा विस्तार होणे नव्हे तर हवामान बदल आणि मानवी कृतींमुळे सुपीक किंवा निम-शुष्क जमिनीचे वाळवंटासारख्या स्थितीत होणारे रूपांतर होय. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, पृथ्वीच्या भूभागापैकी सुमारे ४० टक्के भाग वाळवंटीकरणाने प्रभावित झाला आहे, ज्याचा थेट परिणाम १०० हून अधिक देशांमधील एक अब्जाहून अधिक लोकांच्या जीवनावर होत आहे..वाळवंटीकरण कशामुळे होते?ही प्रक्रिया एकमेकांशी जोडलेल्या अनेक घटकांमुळे घडते. हवामान बदल यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो, ज्यामुळे दीर्घकाळ पडणारा दुष्काळ आणि अनियमित पावसाचे नमुने वनस्पतींवर ताण आणतात. तथापि, मानवी कृतींमुळे हे नुकसान हवामानापेक्षा कितीतरी पटीने वाढते.अतिचराई (Overgrazing) हा एक प्रमुख दोष आहे. जेव्हा खूप जास्त पशुधन नाजूक गवताळ प्रदेशात चरते, तेव्हा ते वनस्पतींचे संरक्षक आवरण पुनर्निर्मित होण्यापेक्षा वेगाने काढून टाकतात. वनस्पतींच्या मुळांशिवाय, जे मातीला धरून ठेवतात आणि ओलावा टिकवून ठेवतात, जमीन धूप होण्यास असुरक्षित बनते. त्याचप्रमाणे, अशाश्वत शेती पद्धती जमिनीला विश्रांती न देता वारंवार लागवड करणे किंवा सीमांत भागात पिकांसाठी वनस्पती साफ करणे पोषक तत्वे नष्ट करतात आणि मातीची रचना खराब करतात.जंगलतोड समस्येमध्ये भर घालते. झाडे आणि झुडपे माती स्थिर करतात, पाणी टिकवून ठेवण्याची क्षमता सुधारतात आणि विविध परिसंस्थांना आधार देणारे सूक्ष्म-हवामान (microclimates) तयार करतात. जेव्हा त्यांना काढून टाकले जाते, विशेषतः निम-शुष्क प्रदेशात, तेव्हा जमीन लवकरच जीवनाला आधार देण्याची क्षमता गमावते..Shrinagar News : काश्मीर खोऱ्यात जलाशय कोरडे; पावसाचा अभावामुळे जलस्रोत, नद्यांची पातळी घटली.हे कोठे घडत आहे?आफ्रिकेचा 'साहेल प्रदेश' (Sahel region), जो सहारा वाळवंटाच्या अगदी दक्षिणेस संपूर्ण खंडात पसरलेला आहे, जगातील सर्वात गंभीर वाळवंटीकरण क्षेत्रांपैकी एक आहे. नायजर, चाड आणि सुदानसारख्या देशांना वाढत्या अवनत जमिनींचा सामना करावा लागत आहे ज्यामुळे लाखो लोकांच्या अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.मध्य आशिया, विशेषतः 'अरल समुद्रा' (Aral Sea) च्या आसपास, आपत्तीजनक वाळवंटीकरण अनुभवले आहे. एकेकाळी जगातील चौथा सर्वात मोठा तलाव असलेला अरल समुद्र १९६० च्या दशकापासून कापूस सिंचनासाठी पाणी वळवल्यामुळे ९० टक्क्यांनी आकुंचन पावला आहे, ज्यामुळे मागे विषारी, खारट वाळवंट उरले आहे. ऑस्ट्रेलिया, भूमध्यसागरीय खोरे आणि अमेरिकन नैऋत्येचा काही भाग देखील महत्त्वपूर्ण वाळवंटीकरणाच्या दबावाचा सामना करत आहेत..याचे परिणाम काय आहेत?वाळवंटीकरण एक दुष्टचक्र तयार करते. जसजशी जमिनीची अवनती होते, तसतशी कृषी उत्पादकता कोलमडते, ज्यामुळे समुदायांना गरिबीत ढकलले जाते. हताश शेतकरी उरलेल्या जमिनीचा वापर अधिक तीव्र करू शकतात, ज्यामुळे अवनतीला वेग येतो. यामुळे ग्रामीण-ते-शहरी स्थलांतर होते आणि कमी होणाऱ्या संसाधनांवरून संघर्ष निर्माण होऊ शकतात.अवनत जमिनीवरून येणारी धुळीची वादळे शेकडो किलोमीटर दूर हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करतात. वनस्पती नष्ट झाल्यामुळे कार्बन साठवणूक (carbon sequestration) कमी होते, ज्यामुळे हवामान बदल आणखी वाईट होतो. अधिवास नाहीसे झाल्यामुळे जैवविविधता नष्ट होते..हे उलटवता येते का?चांगली बातमी अशी आहे की योग्य जमीन व्यवस्थापनाद्वारे वाळवंटीकरण अनेकदा उलटवता येते. २००७ मध्ये सुरू झालेला 'ग्रेट ग्रीन वॉल' (Great Green Wall) उपक्रम आफ्रिकेच्या साहेलमध्ये झाडे लावून आणि अवनत जमीन पुनर्संचयित करून १०० दशलक्ष हेक्टर जमीन पुनर्संचयित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. चीनसारख्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण कार्यक्रमांद्वारे अवनत क्षेत्रे यशस्वीपणे परत मिळवली आहेत.तंत्रांमध्ये जमिनीची धूप रोखण्यासाठी 'कंटूर नांगरणी' (contour plowing), पोषक तत्वे पुनर्संचयित करण्यासाठी पीक फेरपालट (crop rotation), नियंत्रित चराई, आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक देशी वनस्पतींची लागवड यांचा समावेश होतो.वाळवंटीकरणाचा मुकाबला करण्यासाठी तात्काळ जमीन व्यवस्थापन पद्धती आणि गरिबी व हवामान बदल यांसारख्या अंतर्निहित समस्यांना संबोधित करणाऱ्या समन्वित कृतीची आवश्यकता आहे. पर्याय उत्पादक जमिनीचे धुळीत रूपांतर होताना पाहणे जागतिक अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण करतो आणि लाखो लोकांना त्यांच्या वडिलोपार्जित घरांतून विस्थापित करतो.