Premium|Study Room : परीक्षा गैरप्रकारांची 'परंपरा' मोडण्यासाठी कडक पावले, पण एका चुकीमुळे विद्यार्थिनीचे भविष्य पणाला; वाचा या केस स्टडीचा निष्कर्ष

Integrity and ethics in public administration : परीक्षा गैरप्रकारांविरुद्ध जिल्हा दंडाधिकारी सौरभ सिंग यांची 'कडक' भूमिका; गुणवंत पण परिस्थितीमुळे भरकटलेल्या विद्यार्थिनीचा नैतिक पेच आणि न्याय, करुणा व प्रशासकीय अखंडता यांचा समतोल साधणाऱ्या निर्णयाचे सखोल विश्लेषण आणि मार्गदर्शन
Integrity and ethics in public administration

Integrity and ethics in public administration

अभिजित मोदे

सौरभ सिंग हे जिल्हा मजिस्ट्रेट आहेत. ज्या जिल्ह्यात सध्या इयत्ता १२ च्या राज्य मंडळाच्या परीक्षा चालू आहेत. या जिल्ह्यात परीक्षा गैरप्रकारांची परंपरा आहे, ज्यात फसवणूक, खोट्या व्यक्तीने परीक्षा देणे आणि संघटित पेपर लीक यांचा समावेश आहे. परीक्षेची प्रामाणिकपणा सुनिश्चित करण्यासाठी ठाम असलेल्या सिंग यांनी कडक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यात सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांचे स्थापन, फ्लायिंग स्क्वॉड्स तैनात करणे आणि अँटी-चीटिंग कायद्यांची कडक अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे.

ग्रामीण भागातील एका परीक्षा केंद्राची तपासणी करताना, फ्लायिंग स्क्वॉडने गटातील विद्यार्थ्यांना अनुचित साधने वापरताना पकडले. त्यापैकी एक गुणी मुलगी आहे जी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील आहे आणि गावात तिच्या शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी आणि उच्च शिक्षणाच्या आकांक्षांसाठी ओळखली जाते. चौकशीत ती रडत असताना सांगते की, तिच्या कुटुंबाने टॉप मार्क्स मिळवण्याचा जबरदस्तीचा दबाव टाकला होता, कारण तिची शिष्यवृत्ती आणि भविष्यकाळ अवलंबून आहे. ती तणावाखाली चूक केल्याचे मान्य करते.

Related Stories

No stories found.