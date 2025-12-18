Premium|Study Room : डॉ. बाबासाहेब पांडुरंग आढाव (बाबा आढाव)​

Study Room

Dr. Baba Adhav Social Activist Pune : पुण्यातील असंघटित कामगारांचे कैवारी आणि 'हमाल पंचायती'चे संस्थापक डॉ. बाबा आढाव यांनी कष्टकऱ्यांच्या हक्कासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले आहे.
जन्म

१ जून १९३०, पुणे शहर, महाराष्ट्र.​

जन्मस्थळ व कार्यक्षेत्र दोन्हीही प्रामुख्याने पुणेच राहिले; तळागाळातील मजुरांमध्ये मिसळूनच त्यांनी आयुष्य घालवले.​

