Premium|Study Room : नोकरशाही ही भारताची ताकद की दुखरी नस?

लेखक : अभिजित मोदेभारतातील नोकरशाही ही देशाच्या प्रशासनाचा मेरुदंड आहे, पण आज ही नोकरशाही अनेक नैतिक आणि व्यावहारिक समस्यांनी ग्रासलेली आहे. सुधारणांद्वारे तिला अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि जनकेंद्रित बनवता येईल.नोकरशाहीचा इतिहास आणि विकासअ) स्वातंत्र्यपूर्व काळ :भारतातील नोकरशाहीची सुरुवात ब्रिटिश राजवटीत झाली. १८५८ च्या भारत सरकार अधिनियमाने सिव्हिल सर्व्हिसेसची स्थापना झाली, जी मुख्यतः ब्रिटिश हितसंबंधांसाठी होती. भारतीयांसाठी ICS भरती सुरू झाली, पण ती मर्यादित होती. या काळात नोकरशाही कठोर, केंद्रीकृत आणि अभिजनवादी होती.ब) स्वातंत्र्योत्तर काळ :१९४७ नंतर नोकरशाहीने लोकशाही मूल्ये स्वीकारली. संविधानाने UPSC ची स्थापना केली आणि IAS, IPS सारख्या सेवांचा पाया घातला. सरदार पटेल यांनी तिला 'स्टील फ्रेम' म्हणून संबोधले. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप वाढला आणि ती राजकीय साधन बनली..वर्तमान नोकरशाहीची रचनाअ) केंद्रीय आणि राज्य सेवांचे स्वरूप :भारतात ३५ लाख नोकरशाही कर्मचारी आहेत. यात IAS (५,२००), IPS (४,०००) प्रमुख आहेत. ते केंद्रीय आणि राज्य सरकारांमध्ये कार्यरत असतात. विभागीय व्यवस्था, पदानुक्रम आणि नियमांवर आधारित ही रचना आहे, जी स्थिरता देते पण लवचिकता कमी करते.ब) कार्य आणि भूमिका :नोकरशाही धोरण अंमलबजावणी, कायदा रक्षण आणि विकास योजना चालवते. ती राजकीय नेतृत्वाला सल्ला देते आणि सातत्य राखते. मात्र, आज ती विकासकेंद्रित होण्याऐवजी टिकावू आणि संरक्षणात्मक झाली आहे.प्रमुख समस्या आणि आव्हानेअ) भ्रष्टाचार आणि नैतिक अधःपतन :भ्रष्टाचार ही सर्वात मोठी समस्या आहे. २०२५ च्या अहवालानुसार, ४०% अधिकार्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. रिश्वतखोरी, विलंबित निर्णय आणि सत्तेचा गैरवापर सामान्य आहे. यामुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि विकास थांबतो.ब) राजकीय हस्तक्षेप आणि बदल्या :राजकीय दबावामुळे दरवर्षी १००० हून अधिक IAS बदल्या होतात. यामुळे अधिकार्यांची स्वायत्तता नष्ट होते आणि ते 'हांका अधिकारी' बनतात. कोलेजियम प्रणालीचा अभाव असल्याने न्यायव्यवस्था वगळता इतरत्र हस्तक्षेप वाढला आहे.क) अकार्यक्षमता आणि ढिसाळपणा :'टाईम सर्व्हिस' ही संस्कृती आहे, ज्यात वेळेचे पालन होते पण कामाची गुणवत्ता नाही. कागदपत्री खटले, जुने कायदे आणि ७०% जुन्या भरतीमुळे प्रक्रिया मंदावतात. COVID-19 मध्ये दिसले जसे, संकटकाळी ती अपुरी पडते.ड) सामाजिक आणि लिंग असमतोल :९०% अधिकार्यांपुरती मर्यादित वर्गीय पार्श्वभूमी, केवळ १२% महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि आरक्षण असूनही ग्रामीण व दुर्बल घटकांचे कमी प्रमाण यामुळे धोरणे एलिटिस्ट होतात.ई) तंत्रज्ञानाचा अभाव :१५% कार्यालयांमध्ये डिजिटल प्रणाली नाही. सायबर हल्ले वाढत आहेत, पण तयारी नाही. AI आणि डेटा वापर न झाल्याने निर्णय चुकीचे होतात..नैतिक संकट आणि त्याचे परिणामअ) नैतिक अधःपतनाचे स्वरूप :नैतिक संहिता नाही, संपत्ती घोषणा अपुरी आहे. व्हिसलब्लोअरांना धोका आहे. २ARC ने शिफारशी दिल्या, पण अंमलबजावणी नाही. यामुळे 'सेवक' ऐवजी 'मालक' मानसिकता वाढली.ब) सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम :भ्रष्टाचारामुळे १.५ लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान होते. गरीब आणि ग्रामीण भाग सर्वाधिक प्रभावित होतात. मनरेगा, PDS मध्ये गळती ४०% आहे. यामुळे असमानता वाढते.सुधारणांसाठी शिफारशीअ) भरती आणि प्रशिक्षण सुधारणा :UPSC मध्ये लॅटरल एंट्री देऊन खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सामावून घ्यावे, ज्यामुळे प्रशासनात विशेषज्ञता येईल. ३३% जागा खुल्या करून मेरिट आधारित भरती वाढवावी. प्रशिक्षणात AI, डेटा ॲनालिसिस आणि नैतिकतेचे कोर्सेस अनिवार्य करावेत. LBSNAA सारख्या संस्थांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यावहारिक प्रशिक्षणासाठी सुसज्ज करून नवीन अधिकार्यांना बदलत्या काळाची तयारी करावी, जेणेकरून ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि कार्यक्षम सेवक बनतील..ब) कामगिरी मूल्यमापन आणि संस्थागत बदल :कामगिरीसाठी KPI आणि ३६० अंश फीडबॅक प्रणाली सुरू करून वरिष्ठता ऐवजी मेरिटवर बढती द्यावी. खराब कामगिरीसाठी दंडाची तरतूद असावी. सिव्हिल सर्व्हिसेस बोर्ड स्थापन करून राजकीय बदल्या नियंत्रित कराव्यात. CBI ला पूर्ण स्वायत्तता द्यावी आणि RTI चा विस्तार करून पारदर्शकता वाढवावी, ज्यामुळे अधिकार्यांची निष्पक्षता राखली जाईल.क) तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशन :ई-गव्हर्नन्स विस्तारासाठी डिजिटल इंडिया अंतर्गत एक खिडकी योजना राबवावी. आधार लिंकिंग अनिवार्य करावे. ब्लॉकचेनद्वारे भ्रष्टाचार थांबवावा आणि AI ने निर्णयप्रक्रिया वेगवान करावी. विकेंद्रीकरण करून पंचायतराजांना खरे अधिकार द्यावेत. जिल्हास्तरावर निर्णयक्षमता वाढवावी आणि केंद्र-राज्य संबंध सुधारून स्थानिक समस्या जलद सोडवाव्यात, ज्यामुळे प्रशासन जनकेंद्रित होईल.ड) नैतिक शासनाची स्थापना :नैतिक संहिता कायदेशीररित्या बंधनकारक करावी. अधिकार्यांची संपत्ती घोषणा वार्षिक ऑडिटखाली ठेवावी. व्हिसलब्लोअर संरक्षणासाठी कठोर कायदा लागू करावा. नेतृत्व विकासासाठी टॉप अधिकार्यांना मॉरल लीडरशिप कोर्सेस द्यावेत आणि पंतप्रधानांचे CEO मॉडेल अवलंबून जबाबदारी वाढवावी, ज्यामुळे नोकरशाही नैतिक आणि सेवा केंद्रित होईल.