Premium|study Room : पारदर्शक निवडणुकांसाठी आयोगाकडून विशेष फेरतपासणी

लेखक : महेश शिंदेभारतीय निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये निवडणूक मतदार यादीच्या विशिष्ट आणि समग्र फेरतपासणी किंवा फेरनिरीक्षणासाठी देशभरात Special Intensive Revision (SIR) कार्यवाही जाहीर केली आहे. ही कार्यवाही निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि योग्यता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.या SIR चा उद्देश आहे निवडणूक यादीतील सर्व पात्र मतदारांचा समावेश करणे, तसेच कुठलाही बोगस आणि दुहेरी नोंदी यादीत राहू नयेत याची खात्री करण्याचा. ही प्रक्रिया १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी असलेली राज्ये आहेत..संविधानातील तरतुदी आणि संबंधित न्यायालयीन निर्णयअनुच्छेद ३२६ (भारतीय संविधान)भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद ३२६, निवडणूक हक्काशी संबंधित आहे. या तरतुदीप्रमाणे, भारतातील प्रत्येक नागरिक ज्याने निवडणुकांच्या दिवशी १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्याला मतदानाचा हक्क आहे. SIR प्रक्रियेचा उद्देश हा नैतिक मतदारांची नावे नोंदविणे आणि नियमाविरुद्ध किंवा दुहेरी नावे काढून टाकणे हा अनुच्छेद आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभाराशी सुसंगत आहे..Premium|Study Room : रुपयाची घसरण ते Uniform Civil Code स्पर्धा परीक्षेसाठी ५० प्रश्न .अनुच्छेद ३२४ (निवडणूक आयोगाचा अधिकार)अनुच्छेद ३२४ नुसार, भारताच्या निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अधिकार दिले आहेत ज्यामाध्यामातून आयोग संपूर्ण देशात निवडणुकींचा पर्यवेक्षण करतो. SIR कार्यवाही देखील या अधिकारांच्या आधारेच चालवली जाते ज्यामुळे निर्णायक मतदार यादी तयार करता येते..सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णयसर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा निवडणूक प्रक्रियेमधील विवादांवर मार्गदर्शन केले आहे. विशेषतः, N.P. Ponuswami विरुद्ध Returning Officer (१९५२) प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील अखेरच्या निर्णयावरच न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकतो, यावर जोर दिला आहे, ज्याने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना अधिक अधिकार दिले आहेत.याशिवाय, बिहारमधील SIR संदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवेश न मिळालेल्या मतदारांच्या तक्रारींसाठी अपिलाच्या मार्गदर्शनामुळे प्रक्रिया अधिक प्रामाणिक आणि समर्पक बनली आहे..Premium|Study Room : भारतीय उपखंडाची ओळख आणि भौगोलिक बारकावे.SIR ची प्रक्रिया आणि परिणामSIR प्रक्रियेत प्रत्येक निवासी घराला तीन वेळा भेट देऊन त्यांच्याकडून मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली जातात. यामध्ये मतदारांची ओळख, जन्मतारीख, पत्ता व अन्य आवश्यक दस्तऐवज यांची तपासणी होते.यावेळी सर्व बोगस मतदार, निकामी किंवा चुकून असलेले तसेच दुहेरी नोंदी काढून टाकल्या जातात. यामुळे निवडणूक यादी अधिक अयोग्य होते आणि कायद्याच्या अधीन कोणताही पात्र मतदार वंचित राहत नाही.बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यात ७.५ कोटी लोकांनी सहभाग घेतला असून, त्यात कोणतीही विशेष तक्रार नोंदलेली नाही. हे दाखवते की, प्रशासन आणि लोकांनी मिळून योग्य कामगिरी केली आहे..SIR चे महत्त्वSIR चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा वाढतो. या प्रक्रियेमुळे दुहेरी नावे, मृत्यू नोंदी, आणि नकली मतदार यांची नावे काढून टाकली जातात ज्यामुळे मतदान काळात घालमेल आणि फसवणूक प्रतिबंधित होते. यामुळे ‘एक व्यक्ती, एक मत‘ या लोकशाही तत्त्वाची खरी अंमलबजावणी होते.याशिवाय, SIR प्रक्रियेने नवीन झालेल्या मतदारांना, जसे की १८ वर्षांवरील युवक, स्थलांतरित लोक आणि इतर पात्र मतदारांना यादीत सामावून घेतले जाते, ज्यामुळे मतदार सहभाग वाढण्यास मदत होते. उच्च दर्जाची निवडणूक यादी ठेवल्याने मतदान केंद्रांवर समस्या कमी होतात आणि निवडणुकीची तयारी अधिक नीट होऊ शकते..Premium|study Room : शाश्वतता म्हणजे नवनिर्मितीचा विचार.राज्यसभा आणि विधानसभांतील निवडणुकांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी SIR एक अनिवार्य उपाय आहे. या प्रक्रियेमुळे मतदार यादीतील चुकांवर आणि बोगस नोंदींवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाते, ज्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर होतो. यामुळे मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेकडे अधिक विश्वास वाटतो आणि लोकशाही मजबूत होते.शिवाय, राजकीय पक्षांना देखील निवडणूक आयोगाकडून दिलेल्या SIR च्या अहवालांतून त्यांच्या मतदार यादीतील समस्यांचा आढावा घेता येतो व ते त्यावर योग्य वेळेत उपाययोजना करू शकतात. त्यामुळे निवडणुकांचे आयोजन अधिक सुलभ आणि व्यवस्थित होते..SIR चा कायदेशीर आधार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२४ आणि Representation of the People Act, 1950 च्या कलम २१(३) मध्ये दिलेला आहे. या कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाला स्वायत्त अधिकार आहेत की तो निवडणूक यादींचे फेरनिरीक्षण व सुधारणा करेल, जे सुपरिन्टेन्डन्स, डायरेक्शन आणि कंट्रोल अंतर्गत येते. त्यामुळे SIR प्रक्रिया अधिकृत आणि कायदेशीर मान्यता प्राप्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणासाठी SIR सारख्या उपाययोजनांना आधार दिला आहे..Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेवर टीकाSIR प्रक्रियेतील प्रमुख टीका म्हणजे काही वेळा पात्र मतदार काढले जाऊ शकतात. विशेषतः गरीब, स्थलांतरित, आणि दुर्गम भागातील लोकांना आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांच्या नावांची नोंदणी होऊ शकत नाही या भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे मतदान हक्काचा गैरवापर होण्याचा धोका निर्माण होतो.याशिवाय, काही राज्ये आणि विरोधी पक्षांनी SIR च्या वेळेच्या निवडीवरही सवाल उपस्थित केला आहे. निवडणुकीच्या अगदी जवळ, आणि विशेषतः पावसाळी किंवा हवामानाच्या कठीण काळात ही प्रक्रिया राबवली जाते, जेणेकरून प्रशासन आणि लोकांसाठी अडचणी वाढतात.तांत्रिक आणि मनुष्यबळाच्या मर्यादांमुळे घरोघरी जात संपर्क साधणे तसेच सत्यपडताळणी करणे अवघड होते. यामुळे काही ठिकाणी त्रुटी किंवा विलंब होण्याची शक्यता राहते.राजकीय पक्षांमध्ये SIR प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर संशय व्यक्त केला जातो. विरोधी पक्षांमध्ये मतदार यादीत राजकीय हस्तक्षेप होण्याचा आरोप केला जातो, ज्यामुळे मतदात्यांची नावे काढणे किंवा राजकीय फायदा घेण्यासाठी सूची सुधारण्याचा प्रयत्न होतो, असा दावा केला जातो.परंतु निवडणूक आयोगाने असे आरोप नाकारून SIR ही एक तांत्रिक प्रक्रिया असल्याचे आणि प्रत्येक पात्र मतदाराचा समावेश करण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.या टीका आणि प्रश्नांवर न्यायालयीन देखरेखही सुरू आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या पद्धतींवर सामाजिक आणि कायदेशीर चर्चा सुरू आहे..तोडगा काढण्यासाठी खालील उपाययोजनासर्वप्रथम, पात्र मतदारांची नावे काढण्याच्या वेळी अत्यंत काळजी घेणे गरजेचे आहे. विशेषतः अशा लोकांना ज्यांच्याकडे कागदपत्रांचा अभाव आहे, त्यांना सहजतेने, सुलभ पद्धतीने त्यांच्या ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी पर्यायी पुरावे मान्य करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहिल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, SIR ची वेळ योग्य प्रकारे ठरवावी. हवामान अनुकूल आणि नागरिकांच्या सोईस्कर असलेल्या काळात ही प्रक्रिया राबवली पाहिजे जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घेणे शक्य होईल.तांत्रिक तसेच मानवी संसाधने वाढवून मतदार यादीची तपासणी आणि सत्त्यापण अधिक प्रभावी आणि जलद करणे गरजेचे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे, मोबाइल ऍप्स आणि ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून दिल्याने यामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. राजकारणातून निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र ठेवण्यासाठीही योग्य दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. SIR प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी न्यायालयीन आणि सामाजिक तपासणीची सुरुवात करावी, तसेच पक्षांतील मतभेद मिटवण्यासाठी संवादाचे मंच तयार करणे आवश्यक आहे.अखेरीस, निवडणूक प्रक्रियेतील साक्षरता वाढवण्यासाठी जनजागृती मोहिमांची आखणी करावी. या संधीवर मतदारांना त्यांच्या हक्कांची कल्पना करून देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ते सहज सहभागी होतील व कोणतीही गैरसमज निर्माण होणार नाही..Premium|Study Room: समुद्रातील भारताचा गौरव, आयएनएस (INS) विक्रांत.निष्कर्षया उपाययोजनांमुळे SIR प्रक्रियेतील आव्हाने कमी होतील आणि निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वास वाढेल. SIR मुळे निवडणुकीची पारदर्शकता वाढते, चुकांची दुरुस्ती होते आणि लोकांचा मतदानाविषयी निर्णय अधिक प्रभावी होतो. यामुळे लोकशाही अधिक सुदृढ आणि निष्पक्ष बनते. 