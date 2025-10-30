Premium|Study Room : इंजिनीअर्ससाठी करिअरची संधी, RITES मध्ये ६०० पदांची भरती

भारत सरकारच्या RITES लिमिटेड (Rail India Technical and Economic Service) या प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी सल्लागार संस्थेमध्ये ६०० जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी कोण अर्ज करू शकते, त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख या सगळ्याविषयी जाणून घ्या, सकाळ स्टडी रूमच्या या लेखातून. .RITES लिमिटेडमध्ये ६०० जागांसाठी भरतीशैक्षणिक पात्रता :इंजिनिअरिंग डिप्लोमा (Civil / Electrical / Electrical & Electronics / Electrical & Instrumentation / Electronics / Electronics & Instrumentation / Instrumentation / Instrumentation & Control / Mechanical / Mechanical & Automobile / Production / Production & Industrial / Manufacturing / Metallurgy / Chemical / Chemical Technology / Petrochemical / Petrochemical Technology / Plastic Engineering Technology / Food / Textile / Leather Technology) किंवा B.Sc. (Chemistry) २ वर्षे अनुभव.Premium|Study Room : नोबेल साहित्य पुरस्कारविजेत्या हंगेरियन लेखकाविषयी हे माहितीय का? .वयाची अट : १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ४० वर्षांपर्यंत [SC/ST: ०५ वर्षे सूट, OBC: ०३ वर्षे सूटOnline अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : १२ नोव्हेंबर २०२५.परीक्षा (लेखी) : २३ नोव्हेंबर २०२५Website : https://recruit.rites.com/frmRegistration.aspxअधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.