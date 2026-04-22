Competitive Exams : अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षेत मोठ्या संधी; कोल्हापूरमध्ये तज्ज्ञांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन

कोल्हापूर : वाठार तर्फ वडगाव येथील अशोकराव माने ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्समध्ये "स्पर्धा परीक्षेची तयारी" या विषयावर विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमात विविध अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करून त्यांना प्रेरित केले.गटविकास अधिकारी सूरज गावडे यांनी सांगितले की, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांमधून अधिकारी होण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. अलीकडे या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे यश वाढत असून, त्यांनी स्पष्ट ध्येय ठरवून नियोजनबद्ध अभ्यास, सातत्य आणि आत्मविश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. यशासाठी काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो, असेही त्यांनी सांगितले..सहाय्यक संचालक शुभम तिजारे यांनी विद्यार्थ्यांना शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि मानसिक संतुलनाचे महत्त्व पटवून दिले. योग्य आहार, नीट झोप आणि सकारात्मक विचार यामुळे अभ्यासात एकाग्रता वाढते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याचा सल्ला दिला.ॲड. वैभव कुपसे यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी सुरू करावी, अभ्यासाचे नियोजन आणि वेळेचे व्यवस्थापन कसे करावे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. योग्य दिशा आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे यश मिळू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Education News : सकाळ स्टडी रूम आणि ज्ञानदीप अकॅडमीच्या संयुक्त विद्यमाने स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन.कॅम्पस डायरेक्टर प्रा. प्रवीण घेवारी यांनी विद्यार्थ्यांना जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीचे महत्त्व सांगितले. अभियांत्रिकी शिक्षणातून मिळणाऱ्या कौशल्यांचा उपयोग स्पर्धा परीक्षेत होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.अध्यक्षीय भाषणात प्रा. डॉ. संगीता चौगुले यांनी सकारात्मक विचार, योग्य नियोजन आणि सतत मेहनतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांनी स्वतःतील क्षमता ओळखून योग्य दिशेने प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी आवाहन केले..कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. जे. एम. शिंदे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. गणेश लोळगे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन गायत्री कदम यांनी केले. कार्यक्रमास प्राध्यापक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.