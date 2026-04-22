Competitive Exams : अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षेत मोठ्या संधी; कोल्हापूरमध्ये तज्ज्ञांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन

Career Guidance Seminar Kolhapur : अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा हे यशाचे मोठे दालन आहे. योग्य नियोजन, शिस्त आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकारता येते, असा मोलाचा सल्ला तज्ज्ञांनी वाठार येथील मार्गदर्शन सत्रात विद्यार्थ्यांना दिला.
कोल्हापूर : वाठार तर्फ वडगाव येथील अशोकराव माने ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्समध्ये “स्पर्धा परीक्षेची तयारी” या विषयावर विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले. या कार्यक्रमात विविध अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करून त्यांना प्रेरित केले.

गटविकास अधिकारी सूरज गावडे यांनी सांगितले की, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांमधून अधिकारी होण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. अलीकडे या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे यश वाढत असून, त्यांनी स्पष्ट ध्येय ठरवून नियोजनबद्ध अभ्यास, सातत्य आणि आत्मविश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. यशासाठी काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो, असेही त्यांनी सांगितले.

