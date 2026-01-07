Premium|Study Room : भारतीय सीमांचं रक्षण आणि वादांचं व्यवस्थापन

लेखक - निखिल वांधे१५ जून २०२० रोजी गालवान खोऱ्याच्या गोठवणाऱ्या उंचीवर, १४ हजार फूट उंचीवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेला संघर्ष हा गेल्या ४५ वर्षांतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) पहिला प्राणघातक संघर्ष होता. या घटनेने २० भारतीय सैनिकांचा बळी घेतला आणि विश्वासार्हता निर्माण करणाऱ्या उपाययोजनांद्वारे (CBMs) राखलेल्या सीमा शांततेचा आभास मोडीत काढला. भारताचे सीमावाद ही केवळ नकाशावरील रेषा नसून ते अत्यंत स्फोटक बिंदू आहेत, जे कधीही पूर्णतः युद्धात रूपांतरित होऊ शकतात. भारत १५,१०६ किलोमीटरची भू-सीमा सात देशांशी सामायिक करतो. पाकिस्तान आणि चीनसोबतचे न सुटलेले प्रादेशिक वाद केवळ जमिनीचे तुकडे नसून त्यामध्ये जटिल भू-राजकीय स्पर्धा, ऐतिहासिक वारसा, वांशिक परिमाणे आणि प्रखर राष्ट्रवादी भावनांचा अंतर्भाव आहे, ज्यामुळे त्यांचे व्यवस्थापन विलक्षण आव्हानात्मक बनते..ऐतिहासिक वारसा : वसाहतकालीन नकाशाशास्त्रीय गोंधळभारताचे सीमावाद प्रामुख्याने वसाहतकालीन सीमांकनातून उद्भवले आहेत. ब्रिटिश काळात स्थानिक सल्लामसलत किंवा भौगोलिक अचूकतेशिवाय आखलेल्या अनियंत्रित रेषांनी आजच्या संघर्षाचा पाया रचला. १९१४ मध्ये आखलेली मॅकमोहन रेषा ब्रिटिश भारत आणि तिबेटमधील सीमा निश्चित करत होती, परंतु चीनने ती कधीही स्वीकारली नाही. आज चीन अरुणाचल प्रदेशातील सुमारे ९०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणून दावा करतो, ज्यामुळे पूर्व हिमालयातील ही ८९० किमीची रेषा आजही वादग्रस्त आहे..Premium|China Belt and Road Initiative : चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमातून विकसनशील देशांवर कर्जसापळ्याचा विळखा.तसेच, १९४७ मध्ये सर सायरल रॅडक्लिफ यांनी अवघ्या पाच आठवड्यांत भारताची फाळणी करणारी रॅडक्लिफ रेषा आखली. रॅडक्लिफ यांनी भौगोलिक प्रदेशांची प्रत्यक्ष पाहणी न करता केवळ जुन्या नकाशांवर विसंबून सीमा आखल्यामुळे काश्मीरसारखा गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण झाला.यातूनच नियंत्रण रेषेचा (LoC) जन्म झाला, जी आजही जगातील सर्वात लष्करीकरण झालेली सीमा आहे. ७४० किमीची ही रेषा सियाचीन ग्लेशियरसारख्या जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीवरून जाते.चीनसोबतचा विवाद पश्चिम (अक्साई चीन), मध्य आणि पूर्व अशा तीन क्षेत्रांत विभागलेला आहे. १९६२ च्या युद्धानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) कोणतेही मान्य सीमांकन नसल्याने, दोन्ही बाजूंच्या सीमाविषयक धारणा वेगवेगळ्या आहेत, ज्यातून वारंवार चकमकी घडतात..भू-राजकीय स्पर्धा आणि धोरणात्मक परिमाणेभारताच्या सीमावादाला व्यापक भू-राजकीय स्पर्धेपासून वेगळे करता येणार नाही. पाकिस्तानसाठी काश्मीर हा फाळणीचा ‘अपूर्ण अजेंडा’ आहे, तर भारतासाठी काश्मीरचे विलीनीकरण हे आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचे आणि अखंडतेचे प्रतीक आहे. हा वैचारिक संघर्ष तडजोड करणे अशक्य बनवतो. चीन-पाकिस्तान यांच्यातील धोरणात्मक युतीमुळे भारतासमोर ‘दोन-आघाडी’ (Two-front) युद्धाचे आव्हान उभे राहिले आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) भारताने दावा केलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जात असल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वास थेट धक्का बसला आहे.राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीनची वाढती आक्रमकता आणि त्यांची ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (String of Pearls) ही नीती भारताला घेरणारी आहे. डोकलाम (२०१७) आणि गालवान (२०२०) मधील संघर्ष हे दर्शवतात की, चीन सीमावादाचा वापर भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता मर्यादित करण्यासाठी करत आहे. जेव्हा प्रादेशिक विवादांचा वापर व्यापक जागतिक वर्चस्वासाठी केला जातो, तेव्हा त्यांचे व्यवस्थापन करणे केवळ लष्करी नसून राजनैतिकदृष्ट्याही अत्यंत कठीण होते..Premium| BJP Election Success: दिल्ली बिहारनंतर पुढे काय? देशांतर्गत राजकारण आणि राष्ट्रवादी भावनासीमावादाला दक्षिण आशियामध्ये प्रचंड देशांतर्गत राजकीय वजन असते. राष्ट्रवाद हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनल्याने राजकीय नेत्यांना सीमा प्रश्नांवर लवचिकता दाखवणे कठीण जाते. भारतात कलम ३७० रद्द करणे किंवा लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे यांसारख्या निर्णयांनी देशांतर्गत पाठिंबा मिळवला असला तरी, त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानसोबतचे संबंध अधिक ताणले गेले आहेत.पाकिस्तानमध्ये लष्करी यंत्रणेचे वर्चस्व हे काश्मीर वादाच्या जिवंत असण्यावर अवलंबून आहे, ज्यामुळे शांतता प्रक्रिया वारंवार विस्कळीत केली जाते. चीनमध्येही 'चायनीज ड्रीम' कथनांतर्गत कोणतीही प्रादेशिक माघार ही कम्युनिस्ट पक्षाच्या वैधतेसाठी घातक मानली जाते. भारताच्या संघराज्य रचनेत, सीमावर्ती राज्यांच्या (उदा. अरुणाचल, पश्चिम बंगाल) स्थानिक आकांक्षा आणि केंद्र सरकारचे धोरण यांचा ताळमेळ राखणे हे देखील व्यवस्थापनातील एक जटिल अंग आहे..लष्करी-धोरणात्मक आव्हाने आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावहिमालयातील भौगोलिक परिस्थिती अति-उंची, कमी तापमान आणि ऑक्सिजनची कमतरता लष्करी व्यवस्थापनाला अत्यंत खर्चिक आणि कठीण बनवते. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत चीनने तिबेटमध्ये रस्ते आणि रेल्वेचे जे जाळे उभारले आहे, त्या तुलनेत भारताला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. भारताने 'सीमा रस्ते संघटने' द्वारा (BRO) बांधकामाला गती दिली असली तरी, ही विषमता अजूनही कायम आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाने सीमांचे स्वरूप बदलले आहे. ड्रोनद्वारे पाळत ठेवणे, उपग्रह प्रतिमा आणि सायबर युद्ध यंत्रणांमुळे सीमा आता भौतिक उपस्थितीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशांमुळे सीमा तणाव हा केवळ प्रादेशिक संघर्ष न राहता जागतिक चिंतेचा विषय बनतो. अण्वस्त्रे पूर्ण युद्ध रोखत असली, तरी ती 'स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास' (Stability-instability paradox) निर्माण करतात, ज्याचा फायदा घेऊन पाकिस्तान सीमेपलीकडील दहशतवादाला खतपाणी घालतो..विश्वासार्हता निर्माण करणाऱ्या उपाययोजना आणि मर्यादाभारत आणि चीन दरम्यान गेल्या तीन दशकांत अनेक करार झाले, परंतु गालवानच्या घटनेने हे सिद्ध केले की, जोपर्यंत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे (LAC) मान्य सीमांकन होत नाही, तोपर्यंत CBMs केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरू शकतात. 'पेट्रोलिंग पॉइंट्स' च्या वेगवेगळ्या समजुतींमुळे चकमकी अपरिहार्य बनतात. भारत-पाकिस्तान दरम्यानचे CBMs तर वारंवार 