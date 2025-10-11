Premium|Study Room: Need आणि Greed मध्ये कसा फरक कराल.?

लेखक : अभिजित मोदेप्रश्न : खालील उद्धरणावरून (Quote) तुम्हाला काय समजले ते स्पष्ट करा.“There is enough for everybody's need and not for anybody's greed”: Mahatma Gandhi “प्रत्येकाच्या गरजेसाठी पुरेल एवढे आहे, पण एखाद्याच्या लोभासाठी पुरेल एवढे नाही." : महात्मा गांधीउत्तर : प्रस्तावनाजगातील सर्व मानव, प्राणी आणि निसर्ग यांच्या जवळ असलेली साधनसंपत्ती, संसाधने ही सर्वजणांनी मिळून वापरावी, असा गांधीजींचा संदेश आहे. ते म्हणतात, 'पृथ्वीवर इतकी साधनसंपत्ती आहे की, प्रत्येक माणसाच्या मूलभूत गरजा पुरवता येतात, पण जेव्हा कुणी एकटा लोभ ठेवून जास्त घेतो, तेव्हा मात्र ती कमी पडते. समाजातील समता, संयम, आणि मानवतेसाठी हे विचार आजही महत्त्वाचे आहेत..गांधीजींच्या विचारांचे स्पष्टीकरणगांधीजी मानतात की, मानवाच्या गरजा मर्यादित असतात. जसे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा आणि आरोग्य. जर प्रत्येकाने त्याच्या गरजेइतकाच साधनांचा वापर केला, तर जगातील दारिद्र्य, भूक, अनारोग्य, भेदभाव या सर्व समस्या दूर होतील. उदाहरणार्थ, एखाद्या कारखानदाराने डोक्यावर छप्पर असावे, पुरेसे अन्न असावे आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्यावे एवढेच उद्दिष्ट ठेवले, तर समाजात शांती राहील. पण काहीजण गरजेपेक्षा जास्त मिळवतात; मोजके लोक संपत्ती साठवतात, इतरांकडे काहीच राहत नाही.या तत्त्वज्ञानाने 'गरज' आणि 'लोभ' यातील नेमका फरक सांगितला आहे. लोभाचे मूळ स्वार्थ, हाव, आणि असंतोषात असते. नैतिक मूल्ये पाळणारा माणूस फक्त आपली गरज ओळखतो आणि बाकीचं दुसऱ्यांसाठी सोडून देतो..Premium|study Room : वार्ताहर म्हणून नैतिकता कशी जपावी?.‘ट्रस्टीशिप’ (Trusteeship) ची संकल्पनागांधीजींच्या 'ट्रस्टीशिप' तत्त्वानुसार, जी व्यक्ती संपन्न आहे, तिने तिच्या किंमतींचा काही भाग समाजाच्या, गरिबांच्या हितासाठी वापरावा. संपत्ती हा फक्त व्यक्तिगत लाभाचे साधन नसून, समाजाची भीती आणि असंतोष दूर करण्याचा एक मार्ग मानावा. ज्यांच्याजवळ जास्त आहे त्यांनी त्याचा फारसा उपभोग न घेता, समाजाच्या विकासासाठी व मानवतेच्या उन्नतीसाठी हिरिरीने योगदान द्यावं..नैतिक मूल्ये आणि उदाहरणेसाधेपणा (Simplicity)गांधीजी स्वतः अत्यंत साधं जीवन जगले. त्यांनी कधीच आलिशान घरे, विविध कपड्यांची हौस ठेवली नाही. मुख्य म्हणजे, त्यांनी स्वतःसाठी कातलेल्या सूतकापडाचे साधे धोतर व शाल नेहमी वापरली आणि इतरांनाही अशा साधेपणाचा आदर्श दिला. त्यांच्या मते, साधेपणा समाजातील विषमता कमी करतो आणि पर्यावरणाची हानीही टाळतो.जबाबदारी (Responsibility)नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करणे हे प्रत्येक माणसाचे कर्तव्य आहे. जंगल नष्ट न करता झाडे लावणे, पाण्याचा जपून वापर, ऊर्जा वाचवणे या छोट्या कृतींमुळे पर्यावरण वाचते आणि भविष्यापर्यंत साधनसंपत्ती टिकते. जास्त मिळवण्याच्या हव्यासापोटी निसर्गाची हानी घडू नये, हे देखील गांधीजींनी शिकवले आहे..प्रामाणिकपणा (Honesty)व्यवसाय, शिक्षण, वर्ग किंवा कुटुंब. आज प्रत्येक क्षेत्रात गरजेपेक्षा जास्त मिळवण्यासाठी जीवाचं रान केलं जातं. पण, प्रत्येकाच्या हक्काचा वाटा प्रामाणिकपणाने त्याला दिला जावा, हा गांधीजींचा संदेश आहे. उदा. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये फसवणूक न करता, मेहनतीने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत.करूणा आणि सहानुभूती (Compassion)दुसऱ्याला मदतीचा हात देणं, गरिबाला अन्न, वस्त्र, शिक्षण मिळवून देणं हीच खरी मानवता. स्वतःकडे जास्त असताना गरजूंसोबत वाटून घेणं, स्वहितासाठी इतरांना वंचित ठेवू न देणं, हे गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाने शिकवले आहे..Premium|study Room: सामाजिक प्रबोधनाच्या शिल्पकार पंडिता रमाबाई आणि रखमाबाई राऊत.नैतिक मूल्यांमुळे काय फायदे मिळतात?सर्वांना समान संधी मिळते. समाजात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता कमी होते.पर्यावरणाचा समतोल राहतो. पुढच्या पिढ्यांसाठी साधनसंपत्ती टिकते.मानवतेची उत्कर्ष, दया, सहानुभूती, प्रामाणिकपणा, जबाबदारी यासारखी मूल्ये रुजतात.दारिद्र्य, उपासमार, वंचितता, भूमिहीनता अशा समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतात.जीवनातील उपयोगगांधीजींची शिकवण समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये उपयुक्त आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना नैतिकतेचे महत्त्व पटवून द्यावं, प्रशासकांनी गरजूंपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवाव्यात, उद्योजकांनी सर्व कर्मचार्यांच्या गरजांची काळजी घ्यावी, आणि नागरीकांनी स्वार्थ सोडून एकमेकांना मदत केली पाहिजे हा त्यांच्या विचारांचा मूळ गाभा आहे.त्याचबरोबर, व्यवहाराच्या प्रत्येक क्षेत्रात किंवा घरात, लोभ आणि स्वार्थ सोडून सामूहिक भल्याचा विचार करावा. नैतिकता, साधेपणा, आदर्श व्यक्तिमत्व यामुळेच समाजात एकोप्याची भावना दृढ होते..निष्कर्षगांधीजींच्या "सर्वांच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे, पण कोणाच्याही लोभासाठी नाही" या तत्त्वज्ञानाचा अर्थ, प्रत्येकाने त्याच्या गरजेनुसारच गोष्टी वापरल्या तर दारिद्र्य, उपासमार, अशिक्षण, भेदभाव यांसारख्या समस्या राहणार नाहीत. साधेपणा, प्रामाणिकपणा, सहानुभूती, आणि जबाबदारी या नैतिक मूल्यांनी समाज समृद्ध होईल. निसर्गही संतुलित राहील. हे विचार फक्त भारतासाठीच नव्हेत, तर जगभरच्या मानवतेसाठी कायमच लागू पडतात.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.