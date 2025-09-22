Premium|Study Room : ‘Gen Z’ समाज म्हणून कशी संवाद साधते?

लेखक - सत्यजीत हिंगेतंत्रज्ञानाच्या युगात उदयास आलेली 'जनरेशन झेड' (Gen Z) आपल्या वेगळ्या शैलीने समाजाशी संवाद साधत आहे. १९९७ ते २०१० या काळात जन्मलेल्या या पिढीसाठी मोबाईल आणि सोशल मीडिया हे त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. आता ते केवळ बोलून किंवा चालून नाही, तर 'मीम शेअर करून', 'व्हायरल व्हिडिओ तयार करून' आणि 'इंस्टाग्राम स्टोरीज' व 'ट्विटर थ्रेड्स' यांसारख्या माध्यमातून आपले विचार व्यक्त करतात..संवादाची वेगळी शैलीपारंपरिक पिढ्यांपेक्षा Gen Z ची संवादशैली खूप वेगळी आहे. जिथे मागच्या पिढ्यांचा संवाद समोरासमोर होणाऱ्या गप्पांवर आधारलेला होता, तिथे Gen Z चा संवाद GIFs, शॉर्ट TikTok व्हिडिओज आणि 'क्लेव्हर मीम्स' यांनी भरलेला असतो. ते थेट 'कमेंट सेक्शन'मधून सामाजिक आंदोलनांमध्ये सहभागी होतात..सोशल मीडिया : नवे व्यासपीठGen Z चा सोशल मीडियाचा वापर केवळ मनोरंजनासाठी मर्यादित नाही. २०१९ मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या जनआंदोलनात या पिढीच्या सहभागाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्यावेळी '#NepalProtest' या हॅशटॅगने जागतिक स्तरावर चर्चा घडवून आणली. TikTok आणि Instagram च्या माध्यमातून तरुण नेते, कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांनी जनजागृती केली आणि स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांच्या या सामर्थ्याने पारंपरिक माध्यमांच्या मर्यादा ओलांडून नवीन सामाजिक आंदोलने सुरू झाली..Premium|Study Room: नेपाळमधील राजकीय वादळ आणि भारताची चिंता .ऑनलाईन मनोरंजन आणि संस्कृतीGen Z चा सामाजिक संवाद केवळ गंभीर किंवा क्रांतिकारी नसून तो 'हलका-फुलका आणि विनोदी' देखील असतो. Netflix च्या 'Sex Education' किंवा YouTube वरील कॉमेडी स्केचेस त्यांच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब दाखवतात. 'Ice Bucket Challenge' किंवा 'Mannequin Challenge' सारखी 'व्हायरल चॅलेंजेस' ही त्यांच्या संवादाची साधने बनली आहेत, जी जागतिक स्तरावर एक खास भाषा निर्माण करतात..'डिजिटल ट्राईब्स निर्मितीGen Z चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची 'डिजिटल ट्राईब्स' (Digital Tribes) तयार करण्याची क्षमता. समान आवडीनिवडींवर आधारित फोरम्स, डिस्कॉर्ड सर्व्हर्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स आणि रेडिट चॅनेल्सद्वारे ते एकत्र येतात. 'Sustainable Living' सारख्या गंभीर विषयांवर चर्चा असो किंवा 'Meme Economy' या लोकप्रिय विषयावरचे विनोद, या डिजिटल समूहांमधून अनेक नवीन कल्पना उदयास येतात.पूर्वीची पिढी कॉलेजच्या मैदानात किंवा चौकात संवाद साधायची, पण Gen Z साठी कॉफी शॉप्सपेक्षा 'को-वर्किंग स्पेसेस' आणि 'पॉप-अप इव्हेंट्स' अधिक लोकप्रिय आहेत. मुंबईतील 'The Social' सारख्या ठिकाणी हे तरुण कॉफी पितात, पुस्तके वाचतात, सामाजिक उपक्रमांचे नियोजन करतात आणि सोशल इन्फ्लुएंसिंगवर चर्चा करताना दिसतात. ही ठिकाणे आता केवळ मनोरंजनाची नसून सामाजिक संवादाची केंद्रे बनली आहेत..Premium| Gen Z Mental Health: समाजमाध्यमांचा वाढता वापर तरुणांच्या मानसिकतेवर कसा परिणाम करतोय?.सामाजिक जबाबदारीची जाणीवGen Z केवळ मौजमजेसाठी नाही, तर त्यांच्यात जागतिक सामाजिक जबाबदारीची जाणीवही आहे. 'Fridays for Future' सारख्या चळवळीतून ग्रेटा थनबर्गसोबत काम करणारे तरुण त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव देतात. भारतातही त्यांनी 'शेतकरी आंदोलन' आणि 'Anti-CAA Movement' सारख्या आंदोलनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकताया पिढीमध्ये मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता वाढलेली आहे. ते आपल्या भावनांवर मोकळेपणाने बोलतात. मुंबईतील एका सर्वेक्षणानुसार, ७०% विद्यार्थी मानसिक ताण, नैराश्य आणि चिंता यावर खुलेपणाने चर्चा करतात. You Are Not Alone सारख्या मोहिमांचे नेतृत्व Gen Z च्या तरुणांनी केले आहे, ज्यामुळे ते एकमेकांना आधार देण्याचे काम प्रभावीपणे करतात..संवादामधील आव्हानेGen Z चा संवाद जरी डिजिटल आणि ग्लॅमरस असला तरी, त्यात काही गंभीर समस्याही आहेत. गैर-माहितीचा (misinformation) प्रसार, 'इको चेंबर्स' (echo chambers) मध्ये अडकून राहणे आणि 'वरवरचा समाजवाद' (surface-level activism) ही या संवादाची प्रमुख आव्हाने आहेत.थोडक्यात, Gen Z चा समाजाशी संवाद एक रंगीबेरंगी आणि बहुआयामी प्रवास आहे. तो केवळ तंत्रज्ञानावर आधारित नसून जागतिक विचारसरणी, सामाजिक जबाबदारी आणि विनोदाच्या मिश्रणातून घडलेला आहे. या पिढीने नेपाळच्या क्रांतीपासून ते डिजिटल संस्कृती निर्माण करण्यापर्यंत सर्वकाही 'क्लिक, शेअर, पोस्ट' या तत्त्वावर सहज साध्य केले आहे. भविष्यात Gen Z समाजाचे स्वरूप आणखी सर्जनशील, जागरूक आणि डिजिटल संवादाने परिपूर्ण होईल यात शंका नाही.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.