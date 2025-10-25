Premium|Study room : निवडणुकीसंबंधी कोर्टाचे ताशेरे ते आपत्ती व्यवस्थापन, सामान्यज्ञानाचे ५० प्रश्न!

भारताच्या आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी, सोशल मीडियाचा तरुणांवरील परिणाम, नोबेल शांतता पुरस्कार आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अशा या आठवड्यातील सर्व घटनांवर प्रश्नमंजुषा खास स्पर्धापरीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी १. भारतामध्ये नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होण्याचे मुख्य कारण काय आहे?अ. फक्त हवामान बदलब. फक्त मानवी निष्काळजीपणाक. आपत्ती प्रतिबंधात अपयश आणि मानवी निष्काळजीपणाड. केवळ सरकारी मदत न मिळणे२. भारतात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थांमध्ये प्रमुख दोष काय आहे?अ. फक्त आर्थिक तुटवडाब. विभागीय समन्वयाचा अभावक. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरड. स्थानिक लोकांचा सहभाग जास्त.३. अनियोजित शहरीकरण आणि पर्यावरणीय दुर्लक्ष यामुळे कोणती समस्या निर्माण होते?अ. आर्थिक मंदीब. नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढणेक. रोजगाराची संधी वाढणेड. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे४. पूर्वसूचना प्रणाली अपयशी ठरण्याचे मुख्य कारण काय आहे?अ. तंत्रज्ञान नसणेब. संकेत मिळाल्यानंतर कृती न करणे किंवा नेटवर्क नसणेक. सर्वसामान्य लोकांची उदासीनताड. हवामान बदल नसणे५. आपत्तीनंतर मदतीवर भर देणे आणि प्रतिबंधावर दुर्लक्ष करणे यामुळे काय होते?अ. आपत्ती कमी होतेब. आर्थिक नुकसान आणि जीवितहानी वाढतेक. सर्व शेतकरी सुरक्षित राहतातड. पर्यावरणाची रक्षा होते.Premium|study Room : उपजिल्हाधिकारी म्हणून मुलाखत देताना....६. स्थानिक पातळीवरील दुर्बलतेमुळे काय परिणाम होतो?अ. आपत्ती वेळी प्राथमिक मदत उशिरा पोहोचतेब. केंद्र सरकारची मदत न मिळतेक. सरकारी नियम कठोर होतातड. तांत्रिक साधनांचा वापर वाढतो७. हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कसा वाढतो?अ. पाऊस अधिक नियमित होतोब. तापमान कमी होतेक. पूर, वादळे आणि ढगफुटी वारंवार होतातड. हिमनद्या अधिक स्थिर राहतात८. औद्योगिक अपघातांचे मुख्य कारण काय आहे?अ. फक्त हवामान बदलब. नियमांचे उल्लंघन आणि प्रशासनाची दुर्लक्षक. तंत्रज्ञानाचा अभावड. स्थानिक लोकांचा सहभाग जास्त९. आपत्ती प्रतिबंध योजनेत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग का आवश्यक आहे?अ. कारण त्यांना तंत्रज्ञान माहित असतेब. कारण आपत्तीच्या पहिल्या काही मिनिटांत स्थानिक लोकच मदत करतातक. कारण शासन मदत करत नाहीड. कारण आर्थिक खर्च कमी होतो१०. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह आणि सेन्सर यांचा उपयोग आपत्ती व्यवस्थापनात कसा होतो?अ. फक्त मदत देण्यासाठीब. आपत्तींचे आगाऊ अंदाज घेण्यासाठीक. केवळ सरकारी अहवाल तयार करण्यासाठीड. नागरिकांना शिक्षण देण्यासाठी.Premium|Study Room: लेनिनची विचारक्रांती आणि वारसा.११. निसर्गाशी सुसंवाद साधण्यासाठी कोणते उपाय महत्त्वाचे आहेत?अ. जंगलं, मँग्रोव्ह, जलाशय जपणेब. अधिक घरं बांधणेक. नदीकाठील भाग विकसित करणेड. औद्योगिक कारखाने वाढवणे१२. आपत्ती प्रतिबंध हा फक्त प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर काय आहे?अ. केवळ तंत्रज्ञानाची जबाबदारीब. प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारीक. फक्त शाळा आणि महाविद्यालयांची जबाबदारीड. फक्त उद्योग संस्थांची जबाबदारी१३. केंद्र सरकारचा हवामानाशी निगडित राष्ट्रीय विमा आराखडा कसा उपयुक्त ठरतो?अ. नागरिकांना आपत्ती वेळी त्वरित मदत मिळतेब. फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मदत मिळतेक. फक्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळतेड. आपत्ती कमी होते१४. भारतासाठी सुरक्षित भविष्य साधण्यासाठी कोणते चार स्तंभ महत्त्वाचे आहेत?अ. विज्ञान, तंत्रज्ञान, औद्योगिक विकास, व्यापारब. प्रतिबंध, योजना, जबाबदारी, लोकसहभागक. फक्त सरकार, फक्त प्रशासन, फक्त तंत्रज्ञान, फक्त नागरिकड. शिक्षण, रोजगार, उद्योग, रस्ते१५. सोशल मीडिया आजच्या मानवाच्या जीवनाचा कोणता भाग बनला आहे?अ. केवळ मनोरंजनाचे साधनब. संवादाचे सीमित माध्यमक. जीवनाचा अविभाज्य भागड. फक्त माहितीचे साधन.१६. AIIMS (2023) च्या अहवालानुसार, सोशल मीडियाचा अतिवापर करणाऱ्या तरुणांमध्ये कोणता विकार दिसून येतो?अ. Depression Disorderब. Social Media Anxiety Disorderक. Bipolar Disorderड. Sleep Apnea१७. सोशल मीडियावरील ‘लाईक्स’ आणि ‘फॉलोअर्स’च्या अपेक्षेमुळे कोणता रासायनिक परिणाम होतो?अ. Adrenaline Boostब. Dopamine Rushक. Serotonin Dropड. Endorphin Release१८. Comparison trap म्हणजे काय?अ. स्वतःच्या आयुष्याची इतरांशी तुलना करून असंतोष निर्माण होणेब. सोशल मीडियावर फोटो संपादन करणेक. जाहिरातींचा प्रभाव वाढवणेड. डिजिटल फसवणूक करणे१९. समाजशास्त्रज्ञ डॉ. सुनीता देशमुख यांच्या मते, सोशल मीडियाने कोणती स्थिती निर्माण केली आहे?अ. Virtual Realityब. Connected Isolationक. Digital Revolutionड. Emotional Awakening२०. कोविड-१९ काळात सोशल मीडियामुळे कोणती प्रवृत्ती वाढली होती?अ. मानवी संपर्क कमी होणे आणि हेल्पलाइन कॉल्स वाढणेब. आर्थिक स्थैर्य वाढणेक. सामाजिक नात्यांची मजबूतीड. लोकांच्या भेटी वाढणे.२१. सोशल मीडियाचे सकारात्मक पैलू कोणते आहेत?अ. मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढवणेब. लोकांमध्ये स्पर्धा निर्माण करणेक. वेळेचा अपव्यय वाढवणेड. चुकीच्या बातम्या पसरवणे२२. लेखानुसार, सोशल मीडियाच्या योग्य वापराचा मूळ मंत्र कोणता आहे?अ. पूर्ण बंदी घालणेब. अतिरेक करणेक. सजगतेने आणि मर्यादित वापर करणेड. सर्व प्लॅटफॉर्म सोडून देणे२३. नोबेल शांतता पुरस्कार कोणाच्या इच्छेनुसार सुरू करण्यात आला?अ. मार्टिन ल्युथर किंगब. अल्फ्रेड नोबेलक. वुडरो विल्सनड. बेंजामिन नेतन्याहू२४. अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छेनुसार, हा पुरस्कार कोणत्या कार्यासाठी दिला जातो?अ. विज्ञानातील संशोधनासाठीब. सैन्य वाढविण्यासाठीक. राष्ट्रांमध्ये बंधुभाव वाढविण्यासाठी आणि शांततेसाठीड. आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी२५. नोबेल शांतता पुरस्काराची निवड कोणत्या देशातील समिती करते?अ. स्वीडनब. नॉर्वेक. डेन्मार्कड. अमेरिका. २६. या पुरस्कारासाठी नामांकन सादर करण्याची अंतिम तारीख कोणती असते?अ. १ जानेवारीब. ३१ जानेवारीक. १ मार्चड. ३१ मार्च२७. नोबेल समितीची चर्चा आणि विजेत्यांची माहिती किती वर्षे गुप्त ठेवली जाते?अ. १० वर्षेब. २५ वर्षेक. ५० वर्षेड. ७५ वर्षे२८. खालीलपैकी कोणाला नोबेल शांतता पुरस्कार मिळालेला नाही?अ. बराक ओबामाब. अल गोरक. डोनाल्ड ट्रम्पड. जिमी कार्टर२९. नोबेल शांतता पुरस्काराची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली?अ. १८९९ब. १९०१क. १९१९ड. १९३०३०. लेखानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नामांकन कोणत्या कारणांसाठी चर्चेत आले?अ. हवामान बदलासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळेब. इस्रायल, पाकिस्तान, युक्रेन-गाझा इत्यादी संघर्षांवर कूटनीतिक प्रयत्नांमुळेक. आर्थिक सुधारणा धोरणांमुळेड. मानवाधिकार मोहिमांमुळे.३१. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्या वर्षापासून प्रलंबित आहेत?अ. २०२० पासूनब. २०२१ पासूनक. २०२२ पासूनड. २०२३ पासून३२. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स् ३१ ऑक्टोबर २०२५ब. ३१ डिसेंबर २०२५क. ३१ जानेवारी २०२६ड. ३१ मार्च २०२६३३. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका न घेण्याची कोणती कारणे दिली होती?अ. हवामान आणि पाऊसब. निधीअभाव आणि राजकीय मतभेदक. ईव्हीएमची कमतरता, शाळा उपलब्ध नसणे आणि कर्मचारी कमतरताड. आरक्षण धोरण अपूर्ण असणे३४. सर्वोच्च न्यायालयाने सीमा पुनर्रचनेचे (delimitation) काम कोणत्या तारखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले?अ. ३१ जुलै २०२५ब. ३१ ऑक्टोबर २०२५क. ३१ डिसेंबर २०२५ड. ३१ मार्च २०२६३५. भारतीय संविधानातील ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती कोणाशी संबंधित आहे?अ. संसद आणि विधानसभा अधिकारब. न्यायव्यवस्था आणि कार्यपालिकाक. स्थानिक स्वराज्य संस्था – ग्रामपंचायत व नगरपालिकाड. केंद्र-राज्य संबंध.३६. कलम २४३(ई) नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाल किती वर्षांचा असतो?अ. चार वर्षेब. पाच वर्षेक. सहा वर्षेड. सात वर्षे३७. निवडणुका संपल्यानंतर नवीन निवडणुका किती काळात घेणे बंधनकारक आहे?अ. तीन महिन्यांतब. सहा महिन्यांतक. नऊ महिन्यांतड. एका वर्षात३८. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता सल्ला दिला?अ. आरक्षण प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका थांबवाव्यातब. निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, Banthia आयोगाच्या अहवालानुसार नंतर सुधारणा कराव्यातक. आरक्षण पूर्णपणे रद्द करावेड. केंद्र सरकारने नवीन आयोग स्थापन करावा३९. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका कोणाच्या मदतीने पार पाडायच्या आहेत?अ. केंद्र सरकारच्या मदतीनेब. खासगी संस्थांच्या मदतीनेक. शाळा, पोलिस आणि प्रशासनाच्या सहकार्यानेड. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने४०. लेखानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे काय सुनिश्चित होईल?अ. राजकीय स्थैर्यब. स्थानिक लोकशाहीचे बळकटीकरण आणि पारदर्शक निवडणुकाक. आरक्षण धोरणाचा अंतड. निवडणुकांची पुढील विलंबता.Premium|study Room: शांततेचं नोबेल मिळवणाऱ्या मारिया कोरिना माचाडो कोण आहेत?.४१. कार्यसंस्कृती म्हणजे काय?अ. फक्त काम करण्याची पद्धतब. फक्त संस्थेचे धोरणक. संस्थेतील लोकांची विचारसरणी, वागणूक आणि सहकार्याचे स्वरूपड. संस्थेचे आर्थिक नियोजन४२. नैतिक कार्यसंस्कृती कोणत्या तत्त्वांवर आधारित असते?अ. स्पर्धा आणि नफाब. सत्य, न्याय आणि माणुसकीक. सत्ता आणि नियंत्रणड. गुप्तता आणि कार्यक्षमता४३. चांगल्या कार्यसंस्कृतीचा संस्थेवर कोणता परिणाम होतो?अ. उत्पादनक्षमता कमी होतेब. कर्मचारी असमाधानी होतातक. संस्थेची प्रतिमा आणि विश्वासार्हता वाढतेड. मतभेद वाढतात४४. वाईट कार्यसंस्कृतीमुळे काय घडते?अ. कर्मचारी अधिक प्रेरित होतातब. संवाद पारदर्शक होतोक. नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास आणि कामाच्या गुणवत्तेत घट होतेड. टीमवर्क वाढते४५. चांगली कार्यसंस्कृती विकसित करण्यासाठी कोणती गोष्ट महत्त्वाची आहे?अ. शिस्तीपेक्षा भय निर्माण करणेब. संवाद खुला ठेवणे आणि चांगल्या कामाचे कौतुक करणेक. चुका लपवणे आणि स्पर्धा वाढवणेड. कर्मचारी निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवणे.४६. लास्लो क्रास्नाहोर्काई यांचा जन्म कुठे झाला?अ. बुडापेस्ट, हंगरीब. ग्युला, हंगरीक. प्राग, झेक प्रजासत्ताकड. व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया४७. लास्लो क्रास्नाहोर्काई यांनी कोणत्या विद्यापीठातून शिक्षण घेतले?अ. हार्वर्ड विद्यापीठब. ऑक्सफर्ड विद्यापीठक. एल्टे (Eötvös Loránd University), बुडापेस्टड. येल विद्यापीठ४८. खालीलपैकी कोणती लास्लो क्रास्नाहोर्काई यांची प्रसिद्ध कादंबरी नाही?अ. सैतानतान्गो (Satantango)ब. द मेलान्कोली ऑफ रेसिस्टन्सक. वार अँड वारड. द ओल्ड मॅन अँड द सी४९. ‘सैतानतान्गो’ या कादंबरीवर 