Premium|Study Room: भूखंड वहन सिद्धांत म्हणजे काय? पृथ्वीच्या पोटातील घडामोडींसाठी तो का महत्त्वाचा ठरतो?

स्पर्धा परीक्षांमध्ये विविध गोष्टींवर प्रश्न विचारले जातात. त्यातीलच महत्त्वाचे म्हणजे भूगोलातील काही घटना. भूखंड वहन सिद्धांत हा भूगोलातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. आल्फ्रेड वेगेनर यांनी मांडलेला हा सिद्धांत पृथ्वीवरील खंडांचा उगम, हालचाल आणि प्लेट विवर्तनिकीच्या निर्मितीची दिशा दाखवतो. जीवाश्म, भूशास्त्रीय, हवामानशास्त्रीय तसेच पुराचुंबकत्व या विविध पुराव्यांद्वारे हा सिद्धांत स्पष्ट केला जातो. UPSC व MPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये या सिद्धांतावर नेहमीच प्रश्न विचारले जातात..प्रश्न १ : कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत म्हणजे काय? त्याच्या समर्थनातील प्रमुख पुराव्यांची चर्चा करा. (१५ गुण)आल्फ्रेड वेगेनर यांनी १९१२ मध्ये मांडलेला भूखंड वहन सिद्धांत हा भूशास्त्रातील एक मैलाचा दगड आहे. या सिद्धांतामध्ये वेगेनर यांनी खंडांच्या हालचालीची संकल्पना प्रस्तुत केली..सिद्धांताच्या समर्थनातील पुरावेखंडांच्या किनाऱ्यांमधील साम्य (Jigsaw Fit) : दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेच्या किनारपट्ट्या एकमेकांना तंतोतंत जुळतात. १९६० मध्ये बुलार्ड (Bullard) यांनी संगणकीय मॉडेलद्वारे हे सिद्ध केले.भूशास्त्रीय पुरावे (Geological Evidence) : एकसारखे खडक: अटलांटिकच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर आढळणाऱ्या खडकांच्या पट्ट्यांचे वय आणि प्रकार यांत कमालीचे साम्य आहे..पर्वतरांगांची सलगता : उत्तर अमेरिकेतील ॲपलेशियन (Appalachian) पर्वत आणि युरोपातील कॅलिडोनियन (Caledonian) पर्वतरांगा भूवैज्ञानिक दृष्ट्या एकाच साखळीचा भाग आहेत, जे खंड वेगळे झाल्याने तुटले.जीवाश्म पुरावे (Paleontological Evidence) :लिस्टोसॉरस (Lystrosaurus) : हा जमिनीवर राहणारा प्राणी असून त्याचे जीवाश्म भारत, आफ्रिका आणि अंटार्क्टिका येथे सापडले आहेत, जे या खंडांच्या पूर्वीच्या एकत्रित अस्तित्वाचे (गोंडवानालँड) प्रमाण आहे..पुराहवामानशास्त्रीय पुरावे (Paleoclimatic Evidence) :हिमनदीचे संचयन (Glacial Deposits) : दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या उष्णकटिबंधीय प्रदेशांमध्ये येथे प्राचीन हिमनदींच्या कार्यामुळे तयार झालेले 'टिलाइट' (Tillite) खडक आढळतात.कोळशाचे साठे : अंटार्क्टिका आणि नॉर्वेसारख्या थंड प्रदेशात कोळशाचे मोठे साठे सापडतात. कोळसा हा उष्ण, दलदलीच्या प्रदेशात तयार होतो, याचाच अर्थ हे भूभाग पूर्वी विषुववृत्ताजवळ होते..पुराचुंबकत्वाचे पुरावे (Paleomagnetic Evidence) : खडकांच्या निर्मितीवेळी त्यातील चुंबकीय खनिजे तत्कालीन पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राच्या दिशेने स्थिर होतात. सुरुवातीला वेगेनर भूखंड वहनाच्यामागील प्रेरक शक्ती (Driving Force) स्पष्ट करू शकले नाहीत. मात्र, त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या भक्कम पायावरच पुढे 'सागरतळ विस्तार' (Seafloor Spreading) आणि 'प्लेट विवर्तनिकी' (Plate Tectonics) यांसारख्या सिद्धांतांची उभारणी झाली. आज हा सिद्धांत भूशास्त्राचा अविभाज्य भाग आहे..सरावासाठीचे प्रश्न२. इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्स द्वीपसमूहातील हजारो बेटांची निर्मिती कशी झाली?३. जगातील पर्वतश्रेणी (फोल्ड माउंटन्स) खंडांच्या किनार्यांवर का आढळतात? फोल्ड माउंटन्सच्या जागतिक वितरणाचा भूकंप आणि ज्वालामुखींशी असलेला संबंध स्पष्ट करा. ४. फ्योर्ड्स कसे तयार होतात? ते जगातील सर्वात नयनरम्य क्षेत्रांपैकी एक का मानले जातात? (१० गुण)५. ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आणि ऑरोरा बोरियालिस म्हणजे काय? हे कशामुळे निर्माण होतात? (१५ गुण)