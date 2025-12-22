Study Room

Premium|Study Room : भूगर्भीय कालमान: पृथ्वीची ४.५ अब्ज वर्षांची कालदर्शिका

Geological Time Scale : पृथ्वीच्या ४.५ अब्ज वर्षांच्या इतिहासातील बदलांचा मागोवा घेणारे 'भूगर्भीय कालमान' मानवी अस्तित्वाचा अल्पकाळ आणि निसर्गाच्या अवाढव्य चक्राची जाणीव करून देते.
Geological Time Scale

Geological Time Scale

esakal

स्टडीरूम
Updated on

निखिल वांधे

वैज्ञानिक पृथ्वीच्या विशाल इतिहासाचे विभाजन महाकल्प (Eons), कल्प (Eras), कालखंड (Periods) आणि युग (Epochs) मध्ये करतात. अब्जावधी वर्षांचा हा काळ कसा मोजला जातो आणि हे वर्गीकरण का महत्त्वाचे आहे?

पृथ्वीच्या संपूर्ण इतिहासाला एका २४ तासांच्या दिवसात सामावून घेतल्याची कल्पना करा. या २४ तासांत मानव मध्यरात्रीच्या फक्त काही सेकंद आधी अवतरेल. हा अवाढव्य दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी 'भूगर्भीय कालमान' (Geological Time Scale) मदत करते. ही एक प्रमाणित कालरेषा आहे, जी आपल्या ग्रहाच्या ४.५ अब्ज वर्षांच्या कालखंडातील घटना समजून घेण्यास मदत करते.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc
atmosphere
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com