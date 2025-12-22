Premium|Study Room : भूगर्भीय कालमान: पृथ्वीची ४.५ अब्ज वर्षांची कालदर्शिका

निखिल वांधेवैज्ञानिक पृथ्वीच्या विशाल इतिहासाचे विभाजन महाकल्प (Eons), कल्प (Eras), कालखंड (Periods) आणि युग (Epochs) मध्ये करतात. अब्जावधी वर्षांचा हा काळ कसा मोजला जातो आणि हे वर्गीकरण का महत्त्वाचे आहे?पृथ्वीच्या संपूर्ण इतिहासाला एका २४ तासांच्या दिवसात सामावून घेतल्याची कल्पना करा. या २४ तासांत मानव मध्यरात्रीच्या फक्त काही सेकंद आधी अवतरेल. हा अवाढव्य दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी 'भूगर्भीय कालमान' (Geological Time Scale) मदत करते. ही एक प्रमाणित कालरेषा आहे, जी आपल्या ग्रहाच्या ४.५ अब्ज वर्षांच्या कालखंडातील घटना समजून घेण्यास मदत करते..भूगर्भीय काळाचे विभाजन कसे केले जाते?हे कालमान 'रशियन बाहुल्यां' सारखे (एकात एक सामावलेल्या) असते, ज्यात प्रत्येक मोठ्या एककात लहान विभाग असतात. सर्वात मोठे एकक 'महाकल्प' (Eons) आहे, जे लाखो ते अब्जावधी वर्षे टिकतात. पृथ्वीच्या इतिहासात चार महाकल्प आहेत.१. हेडियन (Hadean) : जेव्हा पृथ्वी आकार घेत होती.२. आर्कियन (Archean) : जीवसृष्टीची सुरुवात.३. प्रोटेरोझोइक (Proterozoic) : जटिल पेशींचा उदय.४. फॅनरोझोइक (Phanerozoic) : दृश्यमान जीवन, जो ५४१ दशलक्ष वर्षांपूर्वी सुरू झाला आणि आजही चालू आहे.महाकल्पांचे विभाजन 'कल्प' (Eras) मध्ये होते. कल्पांचे विभाजन 'कालखंड' (Periods) मध्ये होते, आणि कालखंडांचे विभाजन पुढे 'युग' (Epochs) मध्ये होते. आपण सध्या फॅनरोझोइक महाकल्पात, सेनोजोइक कल्पात, क्वार्टर्नरी कालखंडात आणि होलोसीन युगात राहत आहोत. प्रत्येक विभाग पृथ्वीच्या भूगर्भीय रचना, हवामान किंवा जीवसृष्टीतील महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो..Premium|leopard attacks in Maharashtra : या संघर्षाला शेवट नाही....सीमा कशा निश्चित केल्या जातात?भूगर्भीय सीमा या अंदाजे ठरवलेल्या नसतात. त्या जगभरातील खडकांच्या थरांमध्ये जतन झालेल्या प्रमुख घटनांवरून निश्चित केल्या जातात. सर्वात प्रसिद्ध सीमा 'क्रिटेशियस' आणि 'पॅलिओजीन' कालखंडांच्या दरम्यान आहे (६६ दशलक्ष वर्षांपूर्वी), जेव्हा एका लघुग्रहाच्या आघातामुळे डायनासोर नष्ट झाले. या आपत्तीमुळे 'इरिडियम'ने समृद्ध असा मातीचा थर जगभरात तयार झाला.इतर सीमा मोठ्या ज्वालामुखीचा उद्रेक, हिमयुग किंवा समुद्राच्या रसायनशास्त्रातील नाट्यमय बदल दर्शवतात. 'पर्मियन' आणि 'ट्रायसिक' कालखंडांमधील सीमा (सुमारे २५२ दशलक्ष वर्षांपूर्वी) पृथ्वीवरील सर्वात गंभीर 'सामूहिक विनाशाचे' (Mass Extinction) प्रतीक आहे, जेव्हा सुमारे ९० टक्के सागरी प्रजाती नष्ट झाल्या होत्या..वैज्ञानिक प्राचीन खडकांचे कालमापन कसे करतात?भूवैज्ञानिक यासाठी अनेक तंत्रांचा वापर करतात. 'किरणोत्सर्गी कालमापन' (Radiometric dating) तंत्रात युरेनियम किंवा पोटॅशियमसारख्या किरणोत्सर्गी मूलद्रव्यांच्या 'ऱ्हासाचे' (Decay) मोजमाप केले जाते. खडक तयार होताना हे मूलद्रव्य त्यात अडकलेले असतात. या मूलद्रव्यांचा ऱ्हास एका निश्चित दराने होतो (काहींना अर्धे होण्यासाठी लाखो वर्षे लागतात), त्यामुळे वैज्ञानिक खडकाचे वय अचूकपणे मोजू शकतात.जीवाश्म (Fossils) ही कालमापनाची दुसरी पद्धत आहे. काही प्रजाती तुलनेने कमी भूगर्भीय काळासाठी अस्तित्वात होत्या पण त्यांचा प्रसार व्यापक होता. त्यामुळे त्या उत्कृष्ट 'कालदर्शक' (Time markers) ठरतात. उदाहरणार्थ, ट्रायलोबाइटचे जीवाश्म सापडल्यास भूवैज्ञानिकांना समजते की ते खडक ५२१ ते २५२ दशलक्ष वर्षे जुने आहेत.खडकातील चुंबकीय खुणा (Magnetic signatures) देखील मदत करतात. पृथ्वीचे चुंबकीय ध्रुव अनेक वेळा उलटले आहेत आणि हे बदल थंड होणाऱ्या लाव्हारसामध्ये नोंदले जातात, ज्यामुळे ओळखण्यायोग्य नमुने तयार होतात..आज याचे महत्त्व काय आहे?भूगर्भीय कालमान ही केवळ शैक्षणिक नोंदवही नाही. ग्रहावरील मोठे बदल घडायला किती वेळ लागतो आणि जीवसृष्टी त्याला कसा प्रतिसाद देते, हे समजण्यास ती मदत करते. हवामान शास्त्रज्ञ (Climate Scientists) भूतकाळातील तापमान वाढीच्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी याचा वापर करतात. जीवाश्मशास्त्रज्ञ (Paleontologists) लाखो वर्षांतील उत्क्रांतीचा मागोवा घेतात. तेल कंपन्या विशिष्ट भूगर्भीय काळात तयार झालेले जीवाश्म इंधनाचे साठे शोधण्यासाठी याचा वापर करतात.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे कालमान मानवाच्या अल्पकाळाची जाणीव करून देते. आपण साधारणपणे ३,००,००० वर्षांपासून अस्तित्वात आहोत, जे पृथ्वीच्या इतिहासाच्या केवळ ०.००७ टक्के आहे. तरीही, या भूगर्भीय पापणी लवण्याइतक्या काळात आपण इतके शक्तिशाली झालो आहोत की भविष्यातील खडकांच्या थरांमध्ये आपण स्वतःची सीमा रेषा जोडू शकतो. या अवाढव्य काळाचे ज्ञान आपल्याला आठवण करून देते की पृथ्वी टिकून राहील, पण मानवी संस्कृतीला भरभराट देणारी परिस्थिती कायमस्वरूपी नाही.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.