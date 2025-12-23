Premium|Study Room : ज्यूसेप्पी मॅझिनी- आधुनिक इटालियन राष्ट्रवादाचा प्रणेता

लेखक - विपुल वाघमोडेज्यूसेप्पे मॅझिनी (Giuseppe Mazzini) हा इटलीच्या एकीकरणाचा आध्यात्मिक जनक ‘Soul of Italy’ म्हणून ओळखला जातो. एकोणीसाव्या शतकातील युरोपातील राष्ट्रवादी लाटेला दिशा देणारा, युवा क्रांतिकारकांना प्रेरणा देणारा आणि लोकशाही राष्ट्रराज्याच्या संकल्पनेचा अग्रदूत असा मॅझिनीचा विचार आजही जगभरातील राजकीय इतिहासाच्या अभ्यासात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.मॅझिनीचा जन्म २२ जून १८०५ रोजी इटलीतील (त्यावेळच्या जेनोआ प्रांतातील) एक मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित कुटुंबात झाला. वडील वैद्यकीय व्यवसायात तर आई अत्यंत धार्मिक, शिस्तप्रिय आणि देशभक्त वृत्तीची होती. तिच्या प्रभावामुळे मॅझिनीच्या मनात नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा आणि मानवतावाद खोलवर रुजले. जेनोआ विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेत असताना त्याच्यामध्ये स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि राष्ट्रवाद यांचे बीज रोवले गेले. युरोपभर उमटत असलेल्या उदारमतवादी विचारांनी त्याच्यावर मोठा प्रभाव टाकला.युवावस्थेत त्याचा ‘कार्बोनारी’ या गुप्त क्रांतिकारी संघटनेशी संबंध आला. इटलीतील परकीय सत्तेविरुद्ध आणि हुकूमशाहीविरुद्ध संघटित लढ्याची ही पहिलीच पायरी होती. राजकीय क्रियाशीलतेमुळे त्याला वारंवार अटक व छळ सहन करावा लागला. १८३१ पासून त्याचे बहुतांश आयुष्य स्वित्झर्लंड, फ्रान्स आणि इंग्लंडमध्ये निर्वासित म्हणून गेले. तथापि, या निर्वासन काळातच त्याने यंग इटली (Young Italy), नंतर यंग युरोप (Young Europe) सारख्या संघटनांना आकार दिला..Premium|US-Saudi Strategic Partnership : पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन.वैयक्तिक स्वभाव व मूल्ये१ अपार नैतिक ध्येयवाद२ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद३ बलिदानाची तयारी४ लेखन, वक्तृत्व आणि संघटनकौशल्यत्याच्या विचारांमध्ये धर्मनिष्ठता असली तरी ती मानवतावादी आणि सामाजिक बंधुत्वावर आधारित होती. ‘यंग इटली’ ची स्थापना (१८३१)ही संघटना मॅझिनीची सर्वात महत्त्वाची ऐतिहासिक देणगी आहे. त्याची तीन प्रमुख तत्त्वे१. एकसंघ, स्वतंत्र आणि प्रजासत्ताक इटली२. तरुणांच्या सक्रिय सहभागातून क्रांतीचे आयोजन३. राष्ट्राच्या उभारणीसाठी नैतिक व नागरिक कर्तव्याची प्रेरणा.‘यंग इटली’ देशभर पसरली आणि तरुण पिढीला नवी दिशा मिळाली..राष्ट्रवादाचा तात्त्विक पायामॅझिनीने राष्ट्राला केवळ राजकीय संस्था म्हणून पाहिले नाही. त्याच्या दृष्टिकोनात राष्ट्र हे नैतिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक समुदाय होते.त्याने Duties before Rights ही संकल्पना मांडली अधिकारांपेक्षा नागरिक कर्तव्य महत्त्वाचे.इटलीतील १८४८ च्या क्रांतीला प्रेरणासंपूर्ण युरोपभर उभ्या राहिलेल्या १८४८ च्या क्रांती लाटेमागे मॅझिनीच्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव होता. रोममध्ये रोमन रिपब्लिक (१८४९) स्थापनेत त्याची थेट नेतृत्व भूमिका होती. ही प्रजासत्ताक व्यवस्था अल्पजीवी असली तरी त्याने इटलीतील लोकशाहीसाठी नवे आदर्श निर्माण केले.गॅरिबाल्डी आणि कावूरवर प्रभावमॅझिनी हे गॅरिबाल्डीचे नैतिक मार्गदर्शक मानले जातात. कावूर हा व्यावहारिक एकीकरण राजकारणी असला तरी, जनमानसातील क्रांतीची ऊर्जा मॅझिनीनेच निर्माण केली. इटलीच्या एकीकरणात ही तिन्ही व्यक्तिमत्त्वे मॅझिनी (आत्मा), गॅरिबाल्डी (तलवार), कावूर (मेंदू) एकमेकांना पूरक ठरली..निर्वासनातील लेखन व आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रवादत्याने ‘On the Duties of Man’ सारख्या ग्रंथांमधून१) लोकशाही शासन२) राष्ट्रीय एकता३) सामाजिक जबाबदारी या मूल्यांवर भर दिला.त्याचे लेखन पोलंड, हंगेरी, जर्मनी, स्वित्झर्लंड येथेही राष्ट्रवादी चळवळींस प्रेरणादायी ठरले. इटली त्या काळी ऑस्ट्रियन साम्राज्य, बोर्बोन राजघराणे व विविध प्रादेशिक सत्तांमध्ये विखुरलेले, राजकीय दृष्ट्या तुकड्यात होते.मॅझिनीने पहिला स्पष्ट नारा दिला One, Independent, Republican Italy. मॅझिनीची रोमन रिपब्लिक (१८४९) अल्पकाळ टिकली, पण तिच्या जाहीरनाम्यातील सार्वत्रिक शिक्षण, धार्मिक स्वातंत्र्य, सामाजिक सुधारणा, प्रतिनिधिक शासन या आधुनिक तत्त्वांनी पुढील इटालियन राज्यव्यवस्थेला दिशा दिली.कावूरने कूटनीती व राजकारणाचा वापर करून प्रत्यक्ष एकीकरण साधले. गॅरिबाल्डीने लढाऊ राष्ट्रवादाचे प्रतीक बनून दक्षिण इटली जोडले;परंतु या दोन्ही प्रक्रियांना आध्यात्मिक व नैतिक शक्ती पुरवणारा विचारप्रवाह मॅझिनीचा होता.ज्यूसेप्पे मॅझिनी हे इटलीच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण बौद्धिक नेत्यांपैकी एक मानले जातात. त्यांचे संपूर्ण आयुष्य निर्वासन, आंदोलने, लेखन आणि संघटन यांच्या संघर्षात गेले. त्यांनी निर्माण केलेल्या राष्ट्रवादी विचारप्रवाहाच्या जोरावरच इटलीचे एकीकरण शक्य झाले. त्यांचे जीवन हे नैतिक राष्ट्रवाद, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकत्व आणि स्वातंत्र्यासाठीचे नि:स्वार्थ समर्पण यांचे उदाहरण म्हणून आजही प्रेरणादायी ठरते.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.