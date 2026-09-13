Premium|Study Room : हिमनद्यांच्या वितळण्यासोबत वाढतोय GLOF चा धोका!

लेखक - सागर रेपाळेहिमनदीजन्य सरोवराचा अचानक उद्रेक होऊन येणारा पूर म्हणजे Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) होय. हिमनदीजन्य सरोवरात साठलेले पाणी त्याचा नैसर्गिक बंधारा किंवा सीमा अचानक तुटल्यामुळे मोठ्या वेगाने खालील भागात वाहून जाते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण होते. हा नैसर्गिक बंधारा बर्फ, गाळ किंवा मोरेनपासून बनलेला असू शकतो. हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टी आणि बर्फाचे मोठे तुकडे सरोवरात कोसळणे यांसारख्या कारणांमुळे GLOF उद्भवू शकतो. हवामान बदलामुळे हिमनद्या वेगाने वितळत असल्याने हिमनदीजन्य सरोवरांचा आकार आणि पाण्याचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे GLOF चा धोका अधिक तीव्र होत आहे. भारतीय हिमालयात ५,००० पेक्षा अधिक हिमनदीजन्य सरोवरे आढळली आहेत. या प्रदेशाचे तापमान दर दशकाला सुमारे ०.३°C ने वाढत असून, ते जागतिक सरासरीच्या जवळपास दुप्पट आहे. UNEP नुसार, GLOF घटनांची संख्या दर दशकाला २ वरून ३० पर्यंत वाढली आहे..(१) हिमनदीजन्य सरोवरेहिमनदीच्या हालचालीमुळे आणि तिच्या क्षरण प्रक्रियेमुळे जमिनीवर खोलगट भाग तयार होतात. या खोलगट भागांमध्ये हिमनदी वितळल्याने निर्माण झालेले पाणी साचल्यास हिमनदीजन्य सरोवर तयार होते. ही सरोवरे सामान्यतः हिमनदीच्या पायथ्याशी तयार होतात; मात्र, ती हिमनदीच्या वर, आत किंवा खालीदेखील निर्माण होऊ शकतात. हिमनदीजन्य सरोवराचा आकार वाढत गेल्यास त्याचा धोका वाढतो, कारण अशी सरोवरे बहुधा अस्थिर बर्फ, गाळ किंवा मोरेनपासून तयार झालेल्या नैसर्गिक बंधाऱ्यांनी अडवलेली असतात. त्यामुळे या बंधाऱ्याचा अचानक भंग झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाणी खालील भागाकडे वेगाने वाहून जाऊन GLOF निर्माण होऊ शकतो.(२) भारताचा बहुआयामी GLOF प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोनभारताने GLOF च्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आपत्ती घडल्यानंतर मदत करण्याच्या पारंपरिक दृष्टिकोनापेक्षा पूर्वतयारी आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवर आधारित बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) यांच्या नेतृत्वाखाली GLOF जोखीम कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत..Himalayan Flood Risk : हिमाचल अन् तिबेटमध्ये 'टाईम बॉम्ब' सक्रिय! सतलज खोऱ्यातील 1,048 सरोवरांमुळे भारतात मोठ्या विनाशाचा धोका; NDMA चा धक्कादायक अहवाल.(३) GLOF जोखीम व्यवस्थापनातील आव्हानेGLOF जोखीम व्यवस्थापनासमोर अनेक आव्हाने आहेत. हिमालयातील अनेक हिमनदीजन्य सरोवरे अत्यंत दुर्गम आणि उंच प्रदेशात असल्यामुळे वर्षातील बराच काळ तेथे पोहोचणे कठीण असते. त्यामुळे या सरोवरांबाबत नियमित आणि अद्ययावत माहिती मिळविण्यात अडचणी येतात. हवामान बदल हे देखील मोठे आव्हान आहे. २०२३ आणि २०२४ ही जागतिक स्तरावरील सर्वाधिक उष्ण वर्षे ठरल्याने हिमनद्यांचे वितळणे वेगाने होत आहे. परिणामी, हिमनदीजन्य सरोवरांचा आकार आणि पाण्याचे प्रमाण वाढत असून GLOF चा धोका वाढत आहे. याशिवाय स्वयंचलित निरीक्षण प्रणाली, पूर्वसूचना यंत्रणा आणि वेळेवर उच्च-गुणवत्तेच्या उपग्रह प्रतिमा उपलब्ध करून देण्यात अजूनही तांत्रिक मर्यादा आहेत.(४) उपायGLOF चा धोका कमी करण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. Start-up India अंतर्गत Challenge Fund निर्माण करून हिमनदीजन्य सरोवरांचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्यासाठी स्वस्त, टिकाऊ आणि अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थितीतही कार्य करू शकणारे सेन्सर्स विकसित करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जलविद्युत आणि रस्ते प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांमध्ये (DPRs) उपग्रह आणि भूभौतिकीय साधनांच्या साहाय्याने GLOF जोखीम मूल्यांकन अनिवार्य केले पाहिजे. हिमालयीन प्रदेशातील GLOF घटनांचा परिणाम अनेकदा देशांच्या सीमांपलीकडे होऊ शकतो. त्यामुळे नेपाळ, भूतान आणि चीन यांच्यासोबत रिअल-टाइम GLOF माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्रभावी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे..यासोबतच दुर्गम हिमालयीन गावांमध्ये समुदाय-आधारित आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा विकसित करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वयंसेवकांना हिमनदीजन्य सरोवरांचे निरीक्षण, पारंपरिक हवामानविषयक संकेत ओळखणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणे यांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. अशा प्रकारे स्थानिक समुदायाचे पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.