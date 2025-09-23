Premium|Study Room: जागतिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि परिणाम

लेखक - निखिल वांधे आधुनिक इतिहासात प्रथमच जगाला एका अभूतपूर्व लोकसंख्याशास्त्रीय फाळणीचा सामना करावा लागत आहे. जपान आणि जर्मनीसारख्या विकसित देशांमध्ये मृत्यूदर जन्मदरापेक्षा जास्त झाल्याने ‘लोकसंख्याशास्त्रीय हिवाळा’ (demographic winter) निर्माण झाला आहे, तर आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये तरुणांची मोठी लोकसंख्या वाढत आहे. या तीन वेगवेगळ्या लोकसंख्याशास्त्रीय मार्गांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संरचना आणि सामाजिक व्यवस्थांची पुनर्रचना होत आहे, ज्यामुळे प्रत्येक प्रदेशाला विशिष्ट आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे तर नव्या संधीही खुल्या होत आहेत..demographic winter म्हणजे नक्की काय?ही एक अशी स्थिती आहे, जिथे देशातील लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत जाते आणि तिची संख्या कमी होऊ लागते. याची दोन मुख्य कारणे आहेतसातत्याने घसरणारा जन्म दर : एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate) प्रतिस्थापन दरापेक्षा (Replacement Level) कमी होणे.वाढलेले आयुर्मान : वैद्यकीय प्रगतीमुळे लोकांचे सरासरी आयुष्य वाढले आहे आणि ते पूर्वीपेक्षा जास्त काळ निरोगी जगत आहेत.यामुळे समाजात मुलांची आणि तरुणांची संख्या कमी होऊन वृद्धांचे प्रमाण वाढते. जपान आणि जर्मनी ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. .Premium|Study Room: नागरिकत्व सुधारणा कायदा.जगात लोकसंख्येमध्ये कोणते मोठे बदल दिसताहेत?जगभरात तीन मोठे बदल प्रामुख्याने दिसून येत आहेत:घटता जनन दर : जागतिक एकूण जनन दर (TFR), म्हणजे प्रत्येक महिलेमागे जन्माला येणाऱ्या मुलांची सरासरी संख्या, २०२२ मध्ये २.३ होती. अनेक देश या प्रतिष्ठापना पातळीच्या खाली आले आहेत. उदाहरणार्थ, भारताचा जनन दर २०१९-२१ मध्ये २.० पर्यंत खाली आला, जो २.१ च्या प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी आहे. परिणामी भविष्यामध्ये लोकसंख्येमध्ये नैसर्गिकरित्या घट होणे अपेक्षित आहे. वाढलेले आयुर्मान : २०२३ मध्ये जागतिक सरासरी आयुर्मान ७३.४ वर्षांवर पोहोचले. यामुळे केवळ वृद्धांची संख्याच वाढत नाही, तर निरोगी आणि अनुभवी ज्येष्ठ नागरिकांच्या रूपाने समाजाला दीर्घायुष्याचा फायदा (Longevity Dividend) मिळण्याची संधीही निर्माण होते.वाढते वृद्धांचे प्रमाण : कमी जन्मदर आणि वाढलेल्या आयुर्मानाचा हा थेट परिणाम आहे. जपानमध्ये आज एकूण लोकसंख्येच्या २८% पेक्षा जास्त लोक ६५ वर्षांवरील आहेत..Premium | UN Population Report : तरुण लोकसंख्येच्या भारताला भीती वृद्धत्त्वाची? .संपूर्ण जगात हा लोकसंख्या बदल सारखाच आहे का?नाही, जगात सगळीकडे परिस्थिती सारखी नाही. यात मोठे प्रादेशिक फरक आहेत. यामुळे जगाची तीन वेगवेगळ्या गटांत विभागणी झाली आहे.पाश्चात्य देश : घटती लोकसंख्या. जपान, जर्मनी आणि पश्चिम युरोपमधील बहुतेक देश लोकसंख्या संक्रमणाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. तिथे जन्मदर मृत्यूदरापेक्षाही कमी झाल्यामुळे लोकसंख्या नैसर्गिकरित्या कमी होत आहे.भारतासारखे विकसनशील देश : स्थिरतेकडे वाटचाल. हे देश अशा टप्प्यात आहेत, जिथे जन्मदर वेगाने कमी होत आहे आणि लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला आहे. भारताचा २.० चा जनन दर हे त्याचेच द्योतक आहे. पण भारतातही दोन वेगळी चित्रं दिसतात : दक्षिणेकडील केरळ (प्रजनन दर १.६) सारखी राज्ये विकसित देशांच्या मार्गावर आहेत, तर उत्तरेकडील बिहार (प्रजनन दर ३.०) सारख्या राज्यांमध्ये अजूनही जन्मदर जास्त आहे.आफ्रिका आणि इतर विकसनशील देश : लोकसंख्येचा स्फोट. आफ्रिकेतील अनेक देश अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. तिथे आरोग्य सुविधांमुळे मृत्यूदर खूप कमी झाला आहे, पण जन्मदर जास्त असल्याने लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. याला ‘युवा लोकसंख्येचा विस्फोट' (Youth Bulge) म्हटले जाते..Premium|Study Room : ‘Gen Z’ समाज म्हणून कशी संवाद साधते? .पाश्चात्य देशांमध्ये अशी स्थिती निर्माण का झाली?हा बदल अचानक झालेला नाही, तर गेल्या अनेक दशकांतील खोल सामाजिक बदलांचा परिणाम आहे.महिलांचा नोकरी-व्यवसायात वाढता सहभाग : शिक्षण आणि करिअरच्या संधींमुळे महिलांनी लग्न आणि मातृत्व पुढे ढकलले, ज्यामुळे कुटुंबाचा आकार लहान झाला.बदललेली जीवनशैली : मुलांच्या संगोपनाचा वाढता खर्च आणि वैयक्तिक ध्येये यांमुळे मोठ्या कुटुंबांऐवजी लहान कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाऊ लागले..या वेगवेगळ्या ट्रेंड्समुळे कोणती आव्हाने निर्माण झाली आहेत?जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत निर्माण झालेली आव्हाने जवळपास एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत.वृद्ध होत असलेल्या देशांपुढील आव्हाने : कामगार नाहीत, अर्थव्यवस्था संकटातकामगारांची टंचाई आणि आर्थिक ताण : काम करणाऱ्या तरुण पिढीची संख्या कमी झाल्यामुळे नोकऱ्यांसाठी माणसे मिळेनाशी झाली आहेत, ज्यामुळे विकासाला खीळ बसली आहे. सोबतच सेवानिवृत्तांच्या पेन्शन आणि आरोग्य सेवेचा भार पडल्याने देशाच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण येत आहे..'सिल्व्हर इकॉनॉमी' आणि इतर क्षेत्रांतील बदल : एकीकडे काही उद्योगधंदे कमी होत असताना, दुसरीकडे वृद्धांच्या गरजांवर आधारित आरोग्यसेवा, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन यांसारखी नवी 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' (ज्येष्ठांची अर्थव्यवस्था) वाढत आहे. मात्र, ग्रामीण भागांत लोकसंख्या कमी झाल्यामुळे रिकामी घरे आणि 'ओसाड गावे' ही एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे.वाढता एकटेपणा : विभक्त कुटुंबपद्धती आणि एकटे राहण्याचे वाढते प्रमाण यांमुळे वृद्धांमधील एकटेपणा ही एक गंभीर सामाजिक आणि आरोग्य समस्या बनली आहे..लोकसंख्या वाढ होणाऱ्या देशांपुढील आव्हाने : नोकऱ्या आणि संसाधनांचे संकट'लोकसंख्याशास्त्रीय आपत्तीचा' धोका : मोठ्या तरुण लोकसंख्येला पुरेशा नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत, तर हीच पिढी देशासाठी एक मोठी समस्या बनू शकते. यामुळे बेरोजगारी, सामाजिक अशांतता आणि अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका असतो.नैसर्गिक संसाधनांवर प्रचंड ताण : वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे पाणी, जमीन आणि जंगल यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर प्रचंड ताण येतो आणि शहरीकरण व प्रदूषण वाढते.पायाभूत सुविधांवर दबाव : वाढत्या शहरांमध्ये सर्वांना घरे, स्वच्छता आणि आरोग्य सेवा पुरवणे प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान बनते..या आव्हानांवर मात कशी करायची? धोरणात्मक उपायप्रत्येक देशाने आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार धोरणे आखणे आवश्यक आहे.वृद्ध किंवा घटत्या लोकसंख्येसाठीचे उपाय :जन्मदराला प्रोत्साहन देणारी धोरणे : सरकार लोकांना जास्त अपत्ये जन्माला घालण्यासाठी आर्थिक मदत, पगारी पालकत्व रजा यांसारखी प्रोत्साहने देते, पण याला मर्यादित यश मिळाले आहे; कारण मुलांच्या संगोपनाचा खर्च वाढलेला आहे.सुनियोजित स्थलांतर : कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी दुसऱ्या देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांचे योग्य नियोजन करणे.दीर्घायुष्याचा योग्य वापर : निरोगी आणि अनुभवी वृद्धांना जास्त काळ काम करण्यासाठी, स्वयंसेवा करण्यासाठी किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे..वाढत्या लोकसंख्येसाठीचे उपाय लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा वापर : देशातील मोठ्या तरुण पिढीला दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य विकास आणि नोकरीच्या संधी देऊन तिचे रूपांतर एका उत्पादक मनुष्यबळात करणे.प्रभावी कुटुंब नियोजन : लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि महिलांना सक्षम करण्यासाठी कुटुंब नियोजनाच्या सोप्या आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे.महिला सक्षमीकरण : मुलींचे शिक्षण आणि महिलांचा आर्थिक प्रक्रियेतील सहभाग वाढवणे, हे आर्थिक विकासासाठी आणि लोकसंख्या स्थिर करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.या समस्यांवर कोणताही एकच तयार उपाय नाही. भविष्यातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी प्रत्येक देशाला आपल्या गरजेनुसार आणि दूरदृष्टीने धोरणे आखावी लागतील. तरुण देशांमध्ये शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये गुंतवणूक करणे, तर वृद्ध देशांमध्ये आरोग्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. जगाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरता याच गोष्टीवर अवलंबून असेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 