Premium|Study Room : गोलकनाथ खटला नेमका काय? मूलभूत हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

लेखक : अभिजीत मोदेगोलकनाथ वि. पंजाब राज्य (१९६७) हा भारतीय संविधानाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, संसदेला संविधानातील मूलभूत हक्क कमी करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. हा निकाल २७ फेब्रुवारी १९६७ रोजी ११ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला.पार्श्वभूमी आणि प्रकरणप्रकरणाची सुरुवातहे प्रकरण पंजाब राज्यातील जमीन सुधारणा कायद्याशी संबंधित होते. गोलकनाथ कुटुंबाकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन होती. पंजाब सरकारने जमीन मालकीवर मर्यादा आणण्यासाठी कायदा केला, ज्यामुळे गोलकनाथ कुटुंबाला आपली अतिरिक्त जमीन सरकारला द्यावी लागली. याला विरोध करत गोलकनाथ कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.मुख्य मुद्दाया प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा होता की, संसदेला संविधानातील मूलभूत हक्क बदलण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे का? विशेषतः, संविधानाच्या कलम ३६८ (संविधान दुरुस्तीची प्रक्रिया) आणि कलम १३ (मूलभूत हक्कांचे रक्षण) यांच्यातील संबंध स्पष्ट करणे गरजेचे होते..Premium|Study Room : शक्तीविभाजनाचा सिध्दांत: न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले!.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालमूलभूत हक्क अभेद्य आहेतसर्वोच्च न्यायालयाने ६ विरुद्ध ५ अशा बहुमताने निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूलभूत हक्क हे संविधानाचे अविभाज्य आणि अभेद्य भाग आहेत. संसदेला संविधान दुरुस्तीच्या नावाखाली मूलभूत हक्क कमी करता येणार नाहीत.कलम १३ आणि कलम ३६८ मधील संबंधन्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, कलम १३(२) नुसार कोणताही कायदा जो मूलभूत हक्क हिरावून घेतो किंवा कमी करतो, तो असंवैधानिक आहे. संविधान दुरुस्ती हीदेखील एक प्रकारे 'कायदा' आहे, म्हणून ती कलम १३ च्या कक्षेत येते. त्यामुळे संसदेला मूलभूत हक्क बदलण्याचा अधिकार नाही.भविष्यातील दुरुस्त्यांवर परिणामन्यायालयाने 'भविष्यकालीन अतिरिक्तीकरण' (Doctrine of Prospective Overruling) चा सिद्धांत वापरला. याचा अर्थ असा की, हा निकाल भविष्यातील संविधान दुरुस्त्यांवर लागू होईल, पण यापूर्वी झालेल्या दुरुस्त्या रद्द होणार नाहीत. यामुळे गोंधळ टाळला गेला आणि स्थिरता राहिली..निकालाचे महत्त्व आणि परिणाममूलभूत हक्कांचे रक्षणया निकालामुळे मूलभूत हक्कांचे रक्षण अधिक मजबूत झाले. नागरिकांच्या हक्कांना संविधानाचे संरक्षण मिळाले आणि संसदेच्या सत्तेवर मर्यादा आली.संसद आणि न्यायालय यांच्यातील संघर्षगोलकनाथ खटल्याच्या निकालामुळे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचा संघर्ष सुरू झाला, ज्यामध्ये एकीकडे संसद (legislature) आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय (judiciary) यांच्यातील सत्तेच्या संतुलनाचा प्रश्न निर्माण झाला. गोलकनाथ निकालाने संसदेच्या संविधान दुरुस्तीच्या शक्तीवर मर्यादा घातल्यामुळे, संसदेला आपली प्रतिष्ठा आणि संपूर्ण दुरुस्ती शक्ती पुन्हा मिळवण्यासाठी पावले उचलावी लागली. यामुळे १९७१ मध्ये २४ वी संविधान दुरुस्ती संमत करण्यात आली, ज्यामध्ये स्पष्टपणे असे नमूद करण्यात आले की, संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही भागात, ज्यामध्ये मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे, दुरुस्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि अशा दुरुस्त्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. मात्र, या संघर्षाचा अंत येथेच झाला नाही.१९७३ मध्ये केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या ऐतिहासिक खटल्यात १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २४ व्या दुरुस्तीला आव्हान देत एक मध्यम मार्ग शोधला. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, पण हा अधिकार अमर्यादित नाही. संविधानाची 'मूलभूत रचना' (Basic Structure) जसे की लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, मूलभूत हक्क इत्यादी गोष्टी संसद दुरुस्तीच्या नावाखाली नष्ट करू शकत नाही. अशा प्रकारे, गोलकनाथ खटल्याने सुरू झालेला हा संघर्ष केशवानंद भारती खटल्यात 'मूलभूत रचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) या रूपाने एका समतोलावर पोहोचला, ज्यामुळे भारतीय संविधानाचे संरक्षण तर झालेच, पण संसद आणि न्यायालय यांच्यातील सत्तेचे संतुलन (balance of power) देखील प्रस्थापित झाले..निष्कर्षगोलकनाथ वि. पंजाब राज्य (१९६७) हा निकाल भारतीय लोकशाही आणि संविधानाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे मूलभूत हक्कांचे रक्षण मजबूत झाले आणि न्यायालयाने संसदेच्या सत्तेवर मर्यादा घातल्या. हा निकाल स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.