Premium|Study Room : सरकारी योजना आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर

लेखक : अभिजित मोदे जल जीवन मिशन अंतर्गत अनेक ठिकाणी निधीचा अपव्यय, भ्रष्टाचार, अपूर्ण कामे आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचे समोर आले आहे. उदाहरणार्थ, काही जिल्ह्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च दाखवला, पण प्रत्यक्षात ग्रामीण घरांना नळजोडणी मिळाली नाही; महिलांना अजूनही पाण्यासाठी मैलोनमैल चालावे लागते. सरकारच्या विविध योजनांसाठी लाखो कोटींनी निधी खर्च केला जातो, पण अनेकदा हा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. ही परिस्थिती म्हणजे समाजाच्या सहभाग आणि जबाबदारी या मूलभूत नैतिक मूल्यांची पायमल्ली आहे..अशा घटनांमध्ये खालील नैतिक मूल्यांचा भंग होतोप्रामाणिकपणा (Integrity) : योजना राबवणारे अधिकारी निधीचा चुकीचा वापर करतात, यामुळे प्रामाणिकपणाचा अभाव होतो.पारदर्शकता व जबाबदारी (Transparency & Accountability) : खर्चाची योग्य देखरेख न झाल्यामुळे गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार होतो.सेवा-भावना (Public Service) : शासकीय कर्मचारी आणि ठेकेदार आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी लोकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करतात.सामाजिक समता व न्याय (Social Justice) : लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचत नाहीत, ज्यामुळे गरिब आणि महिलांवर अन्याय होतो..Premium|Study Room : रेल्वेत ८८०० जागांसाठी महाभरती .नैतिक परिणामजेव्हा निधीचा विना व्यवस्थित वापर होतो, तेव्हा लोकांना सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. या विश्वास कमी होण्यामुळे लोकांच्या मनात निराशा आणि सरकारविषयी शंका वाढतात. भ्रष्टाचारामुळे समाजात असमानता वाढते. गरिब आणि दुर्बल वर्गांना जेव्हा योजना आणि संसाधने पोहोचत नाहीत, तेव्हा सामाजिक न्यायाचा भंग होतो. विशेषतः महिलांना याचा मोठा फटका बसतो, कारण त्यांना पाण्यासाठी अनेकदा दुर्गम ठिकाणी जावे लागते आणि वेळ-श्रम खर्च करावा लागतो..ग्रामीण भागातील महिला अजूनही दररोज पाणी भरण्याचा त्रास सहन करतात. जल जीवन मिशनच्या निकृष्ट अंमलबजावणीमुळे त्यांना मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यास अडथळा येतो, ज्यामुळे त्यांचा स्वास्थ्य आणि सामाजिक जीवन प्रभावित होते.या प्रकारचा भ्रष्टाचार केवळ आर्थिक हानीच करत नाही, तर समाजातील मूलभूत नैतिक मूल्ये, न्याय, समानता आणि सेवा-भावनेला देखील धक्का पोहोचवतो. त्यामुळे या समस्यांचा परिणाम दीर्घकालीन असून देशाच्या विकासात अडथळा निर्माण करतो..उपाययोजनाजल जीवन मिशनमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आणि जनजागृती वाढवणे गरजेचे आहे. खर्च आणि कामावर सामाजिक लेखापरीक्षण व तक्रार निवारण यंत्रणांना बळकट केले पाहिजे. पारदर्शकता राखून माहितीचा खुला प्रसार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारची कार्ये लोकांसमोर प्रभावीपणे उघडी पडतील. दोषींवर कडक कारवाई करून त्यांच्या जबाबदारीची नोंद ठेवावी. शिवाय, प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना नैतिकता, जबाबदारी आणि कर्तव्यशीलतेच्या मूल्यांची शिकवण देणारे नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले पाहिजेत, जेणेकरून ते आपले कर्तव्य पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पाडतील..Premium|Study Room: समुद्रातील भारताचा गौरव, आयएनएस (INS) विक्रांत.निष्कर्षशासकीय योजनांमध्ये निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी केवळ कायद्याचे पालन नव्हे, तर जबाबदार नैतिकता, पारदर्शक प्रशासन आणि सर्वहिताचा दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे. या क्षणी नैतिक जागरूकता आणि उत्तम प्रशासनाची गरज अधिक ठळकपणे जाणवते.