Premium|Study Room: यूपीएससी इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा जाहीर

महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारकडून नव्या भरतीच्या संधी जाहीर झाल्या आहेत. राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागात ९०३ जागांसाठी भरती आहेत. सिव्हिल अभियांत्रिकी डिप्लोमा आणि आयटीआय धारक उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. तसेच UPSC मार्फत इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सरकारी नोकरीची वाट पाहणाऱ्या तरुणांसाठी ही मोठी संधी आहे..UPSC मार्फत इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा २०२६ (४५७ जागा)वयाची अट : ०१ जानेवारी २०२६ रोजी २१ ते ३० वर्षे [SC/ST: ०५ वर्षे सूट, OBC: ०३ वर्षे सूट]शैक्षणिक पात्रता : संबंधित विषयात इंजिनिअरिंग पदवीOnline अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : १६ ऑक्टोबर २०२५ (०६:०० PM)Website : https://upsconline.nic.in/.महाराष्ट्र शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागात ९०३ जागांसाठी भरतीशैक्षणिक पात्रता :१) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा) किंवा १०वी उत्तीर्ण + ITI (सर्वेक्षक)२) मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि व इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र..वयाची अट : २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी १८ ते ३८ वर्षे [मागासवर्गीय: ०५ वर्षे सूट]Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : २४ ऑक्टोबर २०२५Website : https://ibpsreg.ibps.in/gomsep25/.