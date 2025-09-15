Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?

शिक्षण अधिक परवडणारे• नकाशे, चार्ट्स, ग्लोब्स : १२% → शून्य • पेन्सिली, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स : १२% → शून्य • वह्या, नोटबुक्स : १२% → शून्य • खोडरबर (Eraser) : १२% → शून्य.दैनंदिन आवश्यक वस्तू स्वस्त• केसाचे तेल, शॅम्पू, टूथपेस्ट, साबण, टूथब्रश, शेव्हिंग क्रीम : १८% → ५% • लोणी, तूप, चीज, डेअरी स्प्रेड्स : १२% → ५% • पॅकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर्स : १२% → ५% • भांडी (Utensils) : १२% → ५% • बाळांसाठी बाटल्या, नैपकिन्स, डायपर्स : १२% → ५% • शिवणयंत्रे व त्यांचे भाग : १२% → ५%.Premium|GST Changes : वस्तू व सेवा करात झालेले बदल आणि त्याची पार्श्वभूमी.शेतकऱ्यांना दिलासा• ट्रॅक्टर : १२% → ५% • ट्रॅक्टर टायर व पार्ट्स : १८% → ५% • ठराविक बायो-पेस्टिसाइड्स, सूक्ष्म पोषकद्रव्ये : १२% → ५% • ठिबक व स्प्रिंकलर सिंचन : १२% → ५% • शेती व वनीकरणासाठी मातीची मशागत, लागवड, कापणी यंत्रे : १२% → ५%.आरोग्य क्षेत्राला मोठा दिलासा• वैयक्तिक आरोग्य व जीवन विमा : १८% → शून्य • तापमापक (Thermometer) : १८% → ५% • मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन : १२% → ५% • सर्व डायग्नोस्टिक किट्स व रिएजंट्स : १२% → ५% • ग्लुकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स : १२% → ५% • दृष्टीसुधारक चष्मे : १२% → ५%.Premium| Study Room: भारत, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी हे प्रश्न सोडवा!.इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे स्वस्त• एअर कंडिशनर्स : २८% → १८% • टीव्ही (३२ इंचांवरील LED/LCD) : २८% → १८% • मॉनिटर्स व प्रोजेक्टर : २८% → १८% • डिशवॉशिंग मशीन : २८% → १८%.गाड्या स्वस्त• पेट्रोल/एलपीजी/CNG हायब्रिड गाड्या (१२०० CC व ४०००mm खाली) : २८% → १८% • डिझेल/डिझेल हायब्रिड गाड्या (१५०० CC व ४०००mm खाली) : २८% → १८% • तीनचाकी वाहने : २८% → १८% • मोटरसायकली (३५० CC खाली) : २८% → १८% • मालवाहतूक वाहनं : २८% → १८%अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.