Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?

GST new rates India : सरकारने GST दरकपात जाहीर केल्याने दैनंदिन वापराच्या वस्तू, आरोग्यसेवा, शिक्षण, शेतीसाठी लागणारी साधने आणि अगदी गाड्याही अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत. त्याचा आढावा.
GST Reform 2025

शिक्षण अधिक परवडणारे

• नकाशे, चार्ट्स, ग्लोब्स : १२% → शून्य

• पेन्सिली, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स : १२% → शून्य

• वह्या, नोटबुक्स : १२% → शून्य

• खोडरबर (Eraser) : १२% → शून्य

