Premium|Monsoon Memories : हिमाचलच्या बेभान पावसापासून बेळगावच्या रिमझिम सरींपर्यंत आठवणींचा हा मनमोहक प्रवास

व्यंकटेश उपाध्येसर्वात जास्त बेभान करणारा पाऊस म्हणजे हिमाचल आणि उत्तरांचलमध्ये मी १०-१२ वर्षांच्या वास्तव्यात अनुभवलेला. तिथला पाऊस म्हणजे निसर्गाचे मुक्त नर्तनच. इतका मनमोहक नजारा मी इतर कुठेच पाहिला नाही. नभ मेघांनी इतके आक्रमायचे की सकाळी आठ वाजताही गुडूप अंधार झालेला मी पाहिला आहे. माझ्या मनात आणि स्वप्नसृष्टीतही श्रावण, भाद्रपद आणि नंतरच्या मार्गशीर्ष अन् पौष या महिन्यांना एक विशेष स्थान आहे. कारण त्यांचा उल्लेख होताच माझ्या डोळ्यांपुढून एखाद्या स्लाइड शोसारखी खूप मनमोहक चित्रे आणि आठवणी सरकू लागतात.लहानपणाची पावसाची पहिली आठवण माझ्या आवडत्या बेळगावची. बेळगावचा पाऊस तसा फार बदनाम. एकदा सुरू झाला की तो विजय मांजरेकरच्या बॅटिंगसारखा आणि बापू नाडकर्णींच्या बॉलिंगसारखा प्रचंड नीरस असायचा. कानडीत त्या पावसाला री...री...री...री... पाऊस लागलाय असं म्हणतात. काही शब्द श्राव्यातून दृकमध्ये सहज जातात. त्यातील हा एक. तर हा पाऊस कसलीही आतषबाजी, धुवांधार फटकेबाजी न करता सतत गळायचा आणि सातत्याने अक्षरशः आठवडे आठवडे चालायचा. .मग आम्ही (त्यावेळी) चिमुकली असलेली मुले मिलिटरी रंगाचा रेनकोट घालून ठळकवाडीतील मॉन्टेसरी शाळेत जायचो. (तेव्हा रेनकोटचा फक्त तो एकच रंग तिथल्या कँटॉन्मेंटमधून बाबा आणत असत आणि आज मिळणारे विविध रंग तेव्हा मिळतच नसत.) ठळकवाडी कालांतराने टिळकवाडी झाली, पण आजही ठळकवाडी असेच म्हटले जाते. लाल मातीतील चिखल, धुतली गेलेली कौलारू घरे, भिंतीवर बाहेर आलेले शेवाळे, पावसात भिजून त्या धूसर वातावरणात दिसणारी ती हिरवी झाडे आणि माश्यांची रेलचेल आणणारा हा पाऊस. खूप सुट्ट्या व सण असल्याने पावसाळा खूप आवडायचा आणि निसर्ग मनोहारी वाटायचा. बालपणी शाळेतून घरी पोहोचताच मिळणारा गरम लाडू आणि त्याचा घरात दरवळणारा खरपूस सुगंध आजही मनात पिंगा घालतो. त्याने माझ्या बालपणीचे पावसाशी जन्मांतरीचे नाते जोडले आहे.बेळगावच्या पावसाची आणखी एक आठवण म्हणजे मी केलेला वांडपणा. एकदा काय झाले, असेच एक दिवशी अस्मादिक मित्रमंडळी शाळा सुटल्यावर समोर पावसाने तयार झालेल्या डबक्यात कागदाच्या होड्या सोडण्यात आणि दगड फेकून डबक्यातला चिखल अंगावर उडवून घेण्यात रममाण झालो होतो. वरून पाऊस कोसळतच होता. या शाळेचे लोकेशन म्हणजे अल्याड शाळा, पल्याड कँटॉन्मेंट आणि मधे अगदी खोलातून जाणारी मीटर गेज रेल्वे लाइन असे होते. देहभान विसरून हा खेळ किती वेळ चालला होता कुणास ठाऊक. त्या दिवसांत शाळेच्या बस वगैरेचीही काही भानगड नव्हती. कधी एकेका मुला-मुलीची आई पाच-सहा मुलांना सोडायला अन् न्यायला पाळीपाळीने यायची. नेमक्या त्या दिवशी आमच्या गल्लीतल्या एक बाई आल्या होत्या आणि त्या मला न्यायला विसरल्या. शेवटी डबक्यात खेळता खेळता माझी तंद्री उघडली, तेव्हा पलीकडे छत्री घेऊन उभी असलेली, आर्ततेने हाक मारत असलेली आई दिसली. मी एकटाच शाळेत उरलो होतो. इतर मुलांबरोबर घरी वेळेवर न पोहोचल्यामुळे आई बिचारी चिंताग्रस्त आणि कावरीबावरी झाली होती. धावत जाऊन मी तिला बिलगलो. काळजीचे रूपांतर त्रागा आणि कृतक कोप यात झाले आणि पाठीवर धम्मक लाडू व गालावर चापटी मिळाली. अस्मादिकांनी बालसुलभ भोकाड पसरले. घरी गेल्यावर आई सरळ आत गेली आणि दोन्ही हातांवर अजूनही गरम असलेला बेसनाचा लाडू ठेवला आणि स्वतःच रडू लागली. असे त्या लाडवाचे आणि पावसाचे माझ्याशी नाते तयार झाले!.तिथून मग स्थलांतर झाले कोकणात. आमची बदली महाडला झाली. वडिलांनी ग्रेटर बॉम्बे प्रांताचे विभाजन झाल्यानंतर महाराष्ट्र निवडला. माझी आई विजापूरची कानडी होती आणि वडील साताऱ्याचे. कोकणातला पाऊस म्हणजे केवळ पाण्याचे थेंब नसून, ते एका जिवंत उत्सवाचे आगमन असायचे. आकाशात काळ्या ढगांची दाटी होताच, पावसाच्या पहिल्या सरींमुळे मातीचा तो मखमली गंध दरवळवून जायचा. रिमझिमत्या पावसाने इथला निसर्ग जणू चैतन्याने न्हाऊन निघायचा.डोंगरकपारीतून कोसळणारे फेसाळते पांढरेशुभ्र धबधबे आणि चहूबाजूंनी पसरलेली गडद हिरवीगार शाल, हे दृश्य डोळ्यांचे पारणे फेडणारे असायचे. नारळ-सुपारीच्या बागांतून पानांची होणारी सळसळ आणि कौलारू घरांच्या पन्हाळीतून पडणाऱ्या टप-टप थेंबांचा एक वेगळाच नाद घुमत राहायचा. डोंगरमाथ्यावर स्थिरावलेले धुक्याचे पांढरे पडदे निसर्गाला एका गूढ सौंदर्याचे कोंदण द्यायचे. खळाळून वाहणारे ओहोळ आणि तृप्त झालेली शेते पाहताना मन प्रसन्न व्हायचे. पावसाच्या या खेळात नद्याही दुथडी भरून साथ द्यायच्या. या निसर्गाचे रूप न्याहाळणे म्हणजे जणू स्वर्गीय सुखाचा अनुभवच! कोकणातला पाऊस म्हणजे सृष्टीने धरलेला तो एक नितांत सुंदर ताल आहे, जो मनाला थेट मातीशी जोडून ठेवतो. कोकणातील पाऊस असा मनोहारी. तसल्या पावसात वडील पेण, पनवेल, नागोठणा, रोहा अशा गावांजवळ वसलेल्या डोंगरकपाऱ्यातील खेड्यांत एक छत्री घेऊन आणि पावसात टिकणाऱ्या वहाणा घालून शाळांच्या तपासणीला फिरतीवर जायचे. ते शाळा तपासनीस होते. पाऊस सतत पडायचा. तेव्हा घरी वीज नव्हती. संध्याकाळी आणि विशेषतः पावसाळ्यात गूढ अंधार पडायचा. चुलीवर मऊभाताचा खदखदता टोप आणि त्या ऊन ऊन भातावर तूप, पापड, मेतकूट, लोणचे असे वाढून घेऊन त्याच चुलीभोवताली बसून जेवण व्हायचे आणि आम्ही नऊच्या आत गुडूप झोपूनही जायचो. पावसाचा पत्र्याच्या छतावर पडणाऱ्या थेंबांचा आवाज अजूनही कानात आहे. मग आठवड्यात कधीतरी उशिराने वडील घरी यायचे. पावसात सतत चालल्याने त्यांच्या बोटांना चिखल्या व्हायच्या. आई ती बोटे गरम पाण्याने हळूवार स्वच्छ करायची. मऊ कापडाने पुसायची. डेटॉल आणि बोरिक पावडर लावायची. रात्री कंदिलाच्या प्रकाशात आणि सतत पडणाऱ्या पावसाच्या आवाजात वडील आपल्या शाळांच्या तपासणीत काय काय गमती घडल्या ते आपल्या शैलीत आईला सांगायचे. आम्ही गोधडीत गुरफटून ते ऐकत झोपी जायचो. त्यांच्या सांगण्यात कुठेही कुरकुर किंवा निराशेचा भाव नसायचा. सकारात्मकतेचे धडे कदाचित मला तेव्हापासूनच मिळाले असावेत..Premium|Monsoon Memories : तिरस्कारातून फुललेलं नातं....त्यानंतर आमची बदली वऱ्हाडात वाशिमला झाली. वऱ्हाडात पाऊस नाममात्रच पडायचा. आणि पडला तरी बेळगावसारखा आल्हाददायक आणि कविमनाचा नसायचा. मेमधील बेफाम उकाड्यावर तो रामबाण उपाय असायचा. पंचेचाळीस, सेहेचाळीस अंशावरून तापमान जूनमध्ये पावसानंतर सरळ तीस अंशांवर यायचे. मला तो अँटिबायोटिक्ससारखा वाटायचा. इफेक्टिह, पण बिझनेसलाइक. वऱ्हाडाचा मूळ स्वभाव उष्ण. त्यामुळेच की काय, तिथला पाऊस आजच्या डॉक्टरांसारखा पेशंटशी फारसा बोलायचा नाही. त्याच्याकडे शिळोप्याच्या गप्पा मारायला वेळच नसायचा. विशिष्ट काळात, विशिष्ट मात्रेत तो बरसायचा आणि निघून जायचा. बेळगाव आणि कोकणातल्या पावसासारखे नाही. तिथला पाऊस कसा, बाळगोपाळांसोबत खेळकर वागायचा, तरुणांसोबत रोमॅंटिक वागायचा आणि कविमनाशी हितगूज करत ‘न भुलेगी वो बरसात की रात’, ‘श्रावणात घननिळा’, ‘भरलं आभाळ पावसाळी पाहुणा गं’ अशा रचनांचे सृजन करायचा. ‘ती गेली तेव्हा पाऊस निनादत होता’ अशा भावनाविव्हळ गीतांनी मनाचा ठावही घ्यायचा तो पाऊस. तो नुसता पीक-पाण्याला मदत न करता उत्तम साहित्य आणि काव्याच्या निर्मितीतही मदत करायचा.पण यापेक्षाही सर्वात जास्त बेभान करणारा पाऊस म्हणजे हिमाचल आणि उत्तरांचलमध्ये मी १०-१२ वर्षांच्या वास्तव्यात अनुभवलेला. परवानू हे १९८५मध्ये हिमाचल प्रदेशात शिवालिक पर्वतश्रेणीच्या पायथ्याशी किंवा पायथ्याहून सुमारे एक हजार फूट उंचीवर वसलेले चिमुकले औद्योगिक खेडे होते. तिथला पाऊस आणि पावसाळा म्हणजे निसर्गाचे मुक्त नर्तनच. इतका मनमोहक नजारा मी इतर कुठेच पाहिला नाही. नभ मेघांनी इतके आक्रमायचे की सकाळी आठ वाजताही गुडूप अंधार झालेला मी पाहिला आहे.संपूर्ण ऑर्केस्ट्रा घेऊन वरुणराज इथे आगमन करायचे. आधी निरव शांतता, मग हूंऽऽऽ हूंऽऽऽ करत ढुशी देणारा वारा. ही झाली नांदी. मग कडाडणाऱ्या विजा. आकाशाच्या पटलावर प्रयोगाआधीची ढगांची लगबग, धावपळ. जमिनीवर आता आता सोसाट्याचा वारा. डोंगरावरचे वृक्ष लवलवायचे, काही कोलमडायचेही. ही नांदी झाल्याबरोबर बाहेर असणाऱ्या सर्वांची धावपळ, जीव मुठीत घेऊन घरी पोहोचण्याची ओढ आणि मग परफॉर्मन्स सुरू. मोत्यासारखे थेंब काही वेळातच हत्तीच्या पायाएवढ्या मुसळधार थेंबांत बदलून जायचे. पंधरा-वीस मिनिटांतच छोटे-छोटे झरे डोंगरांत, कडेकपाऱ्यांत वाहू लागायचे. वारा निवळलेला असायचा आणि वृक्ष आनंदाने डोलू लागायचे. हिरव्या रंगाच्या किती छटा दिसाव्यात! अंधाऱ्या रात्री भीतीदेखील वाटायची. आजसारखे तेव्हाही लाइट जायचे. पावसात, विजेच्या शुभ्र प्रकाशात पहाड, डोंगरमाथे आणि सरी चमकायच्या. अचानक ते ओढे, पहाडी भाषेतील ‘सोत’ (स्रोत), बलाढ्य प्रवाहात बदलून जायचे..Premium|Monsoon Memories : जिभेवर उतरणारा पाऊस.एकदा जिम कॉर्बेटला गेलो असताना तिथे पोहोचताक्षणी पाऊस सुरू झाला होता. पर्जन्यराजाचे इतके रौद्र रूप मी आजपर्यंत पाहिलेले नाही. हे सोत डोंगरावरचे कातळ आणि दगड अशा वेगाने ढकलायचे की खालचा रस्ता आपले रस्तेपण विसरायचा आणि त्यांना निमूटपणे हार मानण्यापलीकडे गत्यंतर नसायचे. त्या दिवशी परत निघाल्यावर वाटेतल्या दाबक्यास (हादेखील पावसाने निर्माण झालेल्या मोठ्या प्रवाहासाठीचा पहाडी शब्द) पाहून आमची बिचारी मारुती८०० बिथरली. तिचा जीव तरी केवढा म्हणा! पण आमची गाळण उडाली. मुकाट गाडी तिथेच जवळपास एका ओसाड वर्कशॉपमध्ये सोडली. तिथल्या दरबानाला आम्हाला मुलाबाळांसह असलेले पाहून दया आली. त्याने चहा पाजला आणि हिमाचल रोडवेजच्या, ग्राउंड क्लिअरन्स जास्त असल्याने, दाबका क्रॉस करू शकणाऱ्या बसमध्ये बसवून आमची रवानगी केली. ‘सखी काळ नागिणी, वैरीण झाली नदी’ची प्रचिती आली.आयुष्याच्या निवृत्तीपूर्व टप्प्यात नाशिकला आलो आणि स्थायिक झालो. नाशिकला चहूबाजूंनी सह्याद्री आणि अंजनेरीच्या पर्वतशृंखलांनी वेढले आहे. गावाबाहेर त्र्यंबकेश्वरच्या दिशेने बाहेर पडल्यावर दहा मिनिटांतच या बेफाम निसर्गसौंदर्याचा अनुभव येतो. तसे महानगर असूनही इथे अजून बकालपणा नाही. गाव वृक्ष आणि वनराईंनी अजूनही समृद्ध आहे आणि म्हणूनच येथील लोकदेखील निसर्गासारखेच सहृदय आहेत. हरसूलच्या आदिवासी भागात जाताना तर गर्द वनराई पाहून आपण हरखून जातो. पावसानंतर अचानक निर्माण होणारे धबधबे आणि त्या रस्त्यावर उंचावरून दिसणारी नयनरम्य जलसरोवरे, वाटेत मिळणारी गरम कणसे... पावसाचा हा नजारा अविस्मरणीयच! नाशिकच्या पश्चिमेला पसरलेल्या अंजनेरी, त्र्यंबकेश्वर आणि हरसूलच्या डोंगररांगांमध्ये पावसाळा म्हणजे निसर्गाचे एक जिवंत काव्यच असते. आषाढ-श्रावणात जेव्हा नभ दाटून येतात, तेव्हा इथल्या सह्याद्रीच्या कड्यांवर जणू ढग विसाव्याला येतात!अंजनेरीच्या रांगड्या सुळक्यांवर पावसाच्या सरी कोसळू लागल्या, की डोंगर काळपट पाषाणाचे कवच सोडून हिरवा शालू पांघरतात. हनुमानाचे जन्मस्थान असलेल्या या डोंगरावरून वाहणारे पांढरेशुभ्र धबधबे म्हणजे जणू जटांतून सुटलेली गंगाच भासते. वाऱ्याच्या वेगामुळे हे धबधबे कधीकधी उलट दिशेला उडतात, तेव्हा तो नयनरम्य सोहळा काळजाचा ठाव घेतो.त्र्यंबकेश्वराच्या ब्रह्मगिरीवरून उगम पावणारी गोदावरी छोट्या ओढ्यांच्या रूपाने खळाळत खाली येते. कातळातून मार्ग काढणाऱ्या या ओढ्यांचा मंजूळ नाद आणि चहूबाजूला पसरलेली धुक्याची चादर एक अनामिक शांतता देऊन जाते. हरसूलच्या घनदाट जंगलात तर पाऊस अधिकच गूढ वाटतो. नागमोडी वळणांच्या रस्त्यांवरून वाहणारे पाणी आणि वनराईतून डोकावणारे छोटे-मोठे प्रपात मनाला मोहवून टाकतात. मातीचा तो ओला सुगंध, झाडांच्या पानांवरून ओघळणारे थेंब आणि डोंगरमाथ्याला स्पर्श करणारे ढग... हे सारे वर्णन करायला शब्द अपुरे पडतात. हा केवळ पाऊस नसून निसर्गाने रेखाटलेले एक अद्भुत चित्र आहे, ते दरवर्षी नाशिककरांच्या मनाला नवसंजीवनी देते..हा पाऊस म्हणजे झाडांच्या पानातील ती टिपटिप. उन्हाळ्यात रणरणत्या उन्हात धरतीला पावसाचा स्पर्श होतो, तेव्हा ती आपली कृतज्ञता एखाद्या मीलनोत्सुक युवतीच्या मीलनपूर्तीनंतरच्या आविर्भावाप्रमाणे अनेक प्रकारे व्यक्त करते - गंधातून, रूपातून, स्पर्शातून. उंच पर्वतावरून लवलवत येणारे झरे, पर्वतराजीत वाहणारे सोत आणि दाबके, ते नुकतेच न्हालेले वृक्ष त्यांवरून उडणारे पक्षी... सगळंच प्रसन्न करणारं. अन् अशा प्रसन्न वातावरणात येणारे आपले सण. निसर्गाच्या या मीलनपूर्तीस साजरे करणारे, साथ देणारे आपले परंपरागत सण आणि त्यांच्याशी जुळलेली गीते!आज मात्र जेव्हा ‘पाऊस अनुभवायला या’ अशी जाहिरात मला दिसते, तेव्हा वाटतं की माझा सावन, बरखा आणि पावसाळादेखील ‘पेटंटेड आणि गॅरंटेड एक्स्पिरियन्स’ म्हणून बाजारात विकायलाच ठेवलाय! माझ्या पहाडातील, कोकणातील, बेळगावच्या काळात माझ्या मुलींबरोबर, माझ्या अंगणात येऊन विसावणाऱ्या, सलगी करणाऱ्या मेघराजांना इथून निघून जाऊन अकाळी, अवकाळी आगमन करावेसे तर वाटत नाही ना? आणि तसे झाले आहेच खरेतर! ते दूरदेशी डोंगरामागे लपतात आणि आपल्या शतकानुशतकांच्या देहधर्माला विसरून वेळी अवेळी अवतीर्ण होतात आणि आपण त्याला ‘अवकाळी अवदसा’ म्हणतो. आपण निसर्गावर केलेल्या अत्याचाराची परिणती एका काव्यमय आणि हळूवार अनुभवास मुकण्यात झाली आहे, नाही?लेखक नाशिकस्थित हौशी पर्यटक व ललित लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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