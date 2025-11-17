Study Room

Premium|Study Room : नागरी सेवेत निष्पक्ष असणे कसे महत्त्वाचे..?

Civil Services : नागरी सेवेत निष्पक्षतेची गरज, अशा अधिकारी व्यक्तीच्या अंगी असणारे गुण, आव्हानं आणि निष्पक्ष प्रशासन लोकशाहीला कशाप्रकारे बळ देते, याविषयी वाचा...
Challenges Faced in Maintaining Neutrality

Key Elements That Shape an Unbiased Administrator

लेखक : अभिजित मोदे

नागरी सेवा ही लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे. शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी आणि जनतेला सेवा पुरविण्याची जबाबदारी हिच्यावर असते. या प्रक्रियेत निष्पक्षता अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

निष्पक्ष अधिकारी कोणताही सामाजिक, धार्मिक किंवा राजकीय फरक न पाहता सर्व नागरिकांशी समानतेने वागतो. तो आपले निर्णय फक्त कायद्याच्या चौकटीत आणि तथ्यांवर आधारित घेतो.

निवडणुकीदरम्यान जिल्हाधिकारी म्हणून काम करणारा अधिकारी जर कोणत्याही पक्षाच्या प्रभावाखाली न येता सर्व उमेदवारांना समान संधी देत असेल, तर ते त्याच्या निष्पक्षतेचे उत्तम उदाहरण ठरते.

