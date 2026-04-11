Premium|Study Room : बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतासमोरील सुवर्णसंधी, आव्हाने आणि 'चायना प्लस वन'चे वास्तव काय आहे?

श्रीकांत जाधवजग सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. भूराजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) अडथळे आणि तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारे बदल यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था एका नव्या वळणावर उभी आहे. अशा वेळी जागतिक पातळीवरील कंपन्या आणि गुंतवणूकदार चीनला पर्याय शोधत आहेत. या बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत (Rewired Global Order) भारताकडे एक मोठी संधी म्हणून पाहिले जात आहे.परंतु, ही संधी वास्तवात उतरवण्यासाठी भारताला कोणती आव्हाने पार करावी लागतील? देशातील पायाभूत सुविधा, नावीन्यपूर्ण संशोधन (Innovation) आणि भांडवलाची कमतरता यांसारख्या मुद्द्यांवर उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे काय मत आहे? आपण या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची उत्तरे समजून घेणार आहोत..१. अस्थिरता हीच नवी संधीसध्याची जागतिक परिस्थिती स्थिर नाही आणि ती नजीकच्या काळात स्थिर होण्याची शक्यताही कमीच आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर एक प्रकारची विभागणी होत आहे. पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही अस्थिरता भारतासाठी एक मोठी संधी ठरू शकते.जागतिक व्यापाराचे नवे मार्ग : जागतिक व्यापार आणि भांडवल संपुष्टात येत नाहीये, तर ते 'रि-राउट' (Re-routed) आणि 'रि-डिरेक्ट' होत आहे. याचा अर्थ, गुंतवणूकदार आपला पैसा नव्या आणि सुरक्षित बाजारपेठांमध्ये वळवत आहेत. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने या बदलाचा सर्वाधिक फायदा भारताला होऊ शकतो.चपळाईचे महत्त्व : अशा अनिश्चित काळात केवळ तीच राष्ट्रे आणि कंपन्या टिकून राहतील, ज्यांच्याकडे चपळाई असेल. संकटांचे वेळेवर आकलन करून त्यातून मार्ग काढणे आणि नव्या संधींवर तात्काळ झडप घालणे, हे आता कॉर्पोरेट जगताचे सर्वात महत्त्वाचे सूत्र बनले आहे.२. भांडवलाचा तुटवडा आणि परदेशी गुंतवणुकीचे आव्हानसंधी कितीही मोठी असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लागते ती म्हणजे भांडवल (Capital). आणि नेमका याच ठिकाणी भारताला एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे.भांडवलाची कमतरता : तज्ज्ञांच्या मते, भारत हा मुळातच भांडवलाची कमतरता (Capital deficit) असलेला देश आहे. देशाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र, सध्या जागतिक स्तरावर गुंतवणूकदार खूप सावध झाले आहेत.कर्ज मिळण्यातील अडचणी : परदेशी गुंतवणूकदार सध्या जोखीम पत्करायला तयार नाहीत. त्यामुळे विदेशी कर्जाच्या स्वरूपात मिळणारे भांडवल आटले आहे. अशा परिस्थितीत, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रापेक्षा सरकारलाच पायाभूत सुविधांवर जास्त खर्च करावा लागत आहे..Pewmium|Oil Shock 2026 : कच्च्या तेलाचा भडका उडणार? पश्चिम आशियातील युद्धाचा तुमच्या खिशावर कसा आणि का होणार परिणाम.३. पायाभूत सुविधा : एक ट्रिलियन डॉलरची संधीभारतात आजघडीला सर्वात मोठी संधी जर कोणत्या क्षेत्रात असेल, तर ती पायाभूत सुविधांच्या विकासात आहे. ही एक मल्टी-ट्रिलियन डॉलर आणि अनेक दशके चालणारी संधी आहे.नव्या युगातील पायाभूत सुविधा : पारंपारिक रस्ते आणि पुलांच्या पलीकडे जाऊन आता इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी (अपारंपरिक ऊर्जा), संरक्षण, रेल्वे आणि स्पेशालिटी केमिकल्स या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे.गुंतवणुकीचे गणित : या नव्या क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीचा आवाका खूप मोठा आहे. उदाहरणार्थ, एक १ हजार मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी साधारणतः ३ हजार कोटी रुपये लागतात. पण त्याच क्षमतेचे एक आधुनिक डेटा सेंटर उभारायचे असेल, तर केवळ इलेक्ट्रोमेकॅनिकल कामासाठी ४० ते ५० हजार कोटी रुपये लागतात आणि त्यात आयटी तंत्रज्ञानाची भर घातल्यास हा खर्च १ ते १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. यावरून या क्षेत्रातील भांडवलाच्या गरजेची आणि संधीची व्याप्ती लक्षात येते.४. नावीन्याचा आणि रिस्क कॅपिटलचा अभावजरी आपल्याकडे संधी आणि मनुष्यबळ असले, तरी जागतिक स्तरावर आपण कुठे मागे पडतो, याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे 'संशोधन आणि नावीन्य' (R&D and Innovation).भारताचा Apple कुठे आहे? : उद्योग जगतात वारंवार हा प्रश्न विचारला जातो की, भारताने जगाला एखादे मोठे, क्रांतिकारी उत्पादन का दिले नाही? याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्याकडे 'धोका पत्करणारे भांडवल' (Risk Capital) खूप मर्यादित आहे.किमतीवर आधारित मानसिकता (Cost-Conscious Mindset) : भारतीय बाजारपेठ ही प्रामुख्याने 'कमी किमतीत जास्त फायदा' पाहणारी आहे. आपल्याला सर्वात चांगल्या दर्जाची वस्तू अत्यंत स्वस्तात हवी असते. ही मानसिकता जागतिक दर्जाचे, उच्च-गुणवत्तेचे आणि महागडे संशोधन करण्याच्या मार्गात मोठा अडथळा ठरते.अपयशाची भीती : पाश्चिमात्य देशांमध्ये स्टार्टअप्स किंवा नव्या व्यवसायांत अपयश आले, तर ती शिकण्याची एक पायरी मानली जाते. भारतात मात्र एखादा व्यवसाय बुडाला (Bankrupt झाला), तर त्याला पुन्हा कर्ज मिळणे जवळपास अशक्य असते. त्यामुळे उद्योजक मोठा धोका पत्करण्याऐवजी, जे आधीपासून चालत आले आहे त्याचेच अनुकरण करण्यावर जास्त भर देतात..५. टॅलेंट, कौशल्य आणि सूक्ष्म-लघु उद्योग (MSMEs)केवळ पैसा आणि संधी असून चालत नाही, तर ती संधी सत्यात उतरवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असते.शिक्षणाचे वास्तवाशी तुटलेले नाते : भारतात दरवर्षी लाखो इंजिनियर्स बाहेर पडतात, पण उद्योग क्षेत्राच्या गरजेनुसार त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष कामाचे कौशल्य नसते. त्यांना उत्पादक बनवण्यासाठी कंपन्यांना त्यांना पुन्हा नव्याने प्रशिक्षण द्यावे लागते. भारताला जर औद्योगिक महासत्ता बनायचे असेल, तर केवळ 'ग्राहक देश' राहून चालणार नाही, तर आपल्याला 'उत्पादक देश' बनावे लागेल.MSME क्षेत्राची ताकद आणि मर्यादा : देशातील रोजगार निर्मितीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (MSMEs) वाटा सर्वात मोठा आहे. पण या क्षेत्राला सहजपणे कर्ज उपलब्ध होत नाही आणि त्यांना जागतिक पातळीवर व्यवसाय वाढवण्याच्या संधी मिळत नाहीत. या क्षेत्राला ताकद दिल्यास अर्थव्यवस्थेचे चित्र वेगाने बदलू शकते.६. निष्कर्षथोडक्यात सांगायचे तर, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सध्याची उलथापालथ भारतासाठी एका 'सुवर्णयुगाची' नांदी ठरू शकते. पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि देशांतर्गत वाढती मागणी ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे. परंतु, जर आपल्याला केवळ 'फॉलोअर' न राहता जागतिक 'लीडर' बनायचे असेल, तर आपल्याला संशोधन (R&D) आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोगांवर खर्च वाढवावा लागेल. तसेच, सरकारला जोखीम घेणाऱ्या उद्योजकांना पाठीशी घालावे लागेल आणि कागदावरचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्याची गती वाढवावी लागेल. 