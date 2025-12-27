Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५

Study Room

Current affairs India December 2025 : रामसर साइट्स, प्रतिष्ठित पुरस्कार, सीआयसी नियुक्ती आणि आर्थिक विषमतेसह विविध क्षेत्रांतील महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा.
१) छत्तीसगडची पहिली रामसर साइट कोप्रा जलाशय

रामसर साइट : कोप्रा जलाशय
राज्य : छत्तीसगड
जिल्हा : बिलासपूर
विशेष : छत्तीसगडची पहिली रामसर साइट
घोषणा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

भारतामधील रामसर साइट्स : ९६
कोप्रा जलाशय (छत्तीसगड) + सिलीसेर तलाव  (राजस्थान)

Ramsar Convention :
स्थापना : १९७१
ठिकाण : रामसर (इराण)
भारत सदस्य : १९८२

