Premium|Study Room : MPSC-UPSC चालू घडामोडी २०२५

१) छत्तीसगडची पहिली रामसर साइट कोप्रा जलाशयरामसर साइट : कोप्रा जलाशयराज्य : छत्तीसगडजिल्हा : बिलासपूरविशेष : छत्तीसगडची पहिली रामसर साइटघोषणा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायभारतामधील रामसर साइट्स : ९६कोप्रा जलाशय (छत्तीसगड) + सिलीसेर तलाव (राजस्थान)Ramsar Convention :स्थापना : १९७१ठिकाण : रामसर (इराण)भारत सदस्य : १९८२.२) Press Club of India च्या पहिल्या महिला अध्यक्षनाव : संगीता बरुआ पिशारोटी पद : अध्यक्ष संस्था : Press Club of India (PCI)विशेष : Press Club of India च्या पहिल्या महिला अध्यक्षव्यवसाय : ज्येष्ठ पत्रकार३) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना इथिओपियाचा सर्वोच्च नागरी सन्मानपुरस्काराचे नाव : The Great Honour Nishan of Ethiopiaदेश : इथिओपिया स्वरूप : सर्वोच्च नागरी पुरस्कार सन्मानित व्यक्ती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीविशेष बाब : हा सन्मान मिळवणारे पहिले जागतिक राष्ट्रप्रमुख.Premium|Study Room : भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार.४) २०२५ Champions of the Earth Award - सुप्रिया साहूपुरस्कार : Champions of the Earth Award 2025देणारी संस्था : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमस्वरूप : संयुक्त राष्ट्रांचा सर्वोच्च पर्यावरणीय सन्मानपुरस्कारप्राप्त व्यक्ती : सुप्रिया साहू पद : Additional Chief Secretary, Government of Tamil Naduघोषणा ठिकाण : UN Environment Assembly – 7 (UNEA-7) स्थळ : नैरोबी, केनिया५) Global Humanitarian Award 2025 अनंत अंबानीपुरस्कार : Global Humanitarian Award 2025देणारी संस्था : Global Humane Societyपुरस्कारप्राप्त व्यक्ती : अनंत अंबानीविशेष बाबी हा पुरस्कार मिळवणारे सर्वात तरुण व्यक्ती हा पुरस्कार मिळवणारे पहिले आशियाई.६) PETA India Person of the Year 2025पुरस्कार : Person of the Year 2025संस्था : PETA India (People for the Ethical Treatment of Animals)पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती : रवीना टंडनओळख :अभिनेता प्राणीहक्क कार्यकर्त्या७) संयुक्त लष्करी सराव ‘हरिमाऊ शक्ती - २०२५’सरावाचे नाव : हरिमाऊ शक्ती आवृत्ती : ५ वीसहभागी देश : भारत, मलेशिया स्वरूप : संयुक्त लष्करी सरावस्थळ : महाजन फील्ड फायरिंग रेंजराज्य : राजस्थान८) महाराष्ट्र महापालिका निवडणूकमहापालिका निवडणुका : एकूण २९ महापालिकाएकूण जागा : २६६९महत्त्वाच्या तारखाअधिसूचना : २२ डिसेंबरनामनिर्देशन अर्ज सुरू : २३ डिसेंबरअर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत : ३० डिसेंबरअर्ज छाननी : ३१ डिसेंबरअर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख : २ जानेवारीचिन्ह वाटप व अंतिम यादी : ३ जानेवारीमतदान : १५ जानेवारी (सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३०)मतमोजणी / निकाल : १६ जानेवारीमतदान पद्धतEVM द्वारे मतदानNOTA उपलब्धVVPAT चा वापर नाही९) राजकुमार गोयल यांची मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) म्हणून नियुक्तीनियुक्त व्यक्ती : राजकुमार गोयल पद : मुख्य माहिती आयुक्त पूर्व पद : माजी IAS अधिकारीशपथविधी : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूस्थळ : राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्लीनियुक्ती समितीपंतप्रधानलोकसभेतील विरोधी पक्षनेतापंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय मंत्री.Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.१०) मुख्य माहिती आयुक्त (CIC)कायदा : माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 संस्था : केंद्रीय माहिती आयोग स्वरूप : वैधानिक पद नियुक्तीनियुक्ती अधिकार : राष्ट्रपतीशिफारस : वरील समितीमार्फत कार्यकाल व सेवा अटी(RTI Amendment Act, 2019 नंतर)कार्यकाल : केंद्र सरकार ठरवतेवेतन व भत्ते : केंद्र सरकार ठरवते५ वर्षे / ६५ वर्षांची जुनी अट रद्द अधिकार व कार्येRTI द्वितीय अपील ऐकणेकेंद्र सरकारविरोधातील RTI तक्रारींची चौकशीमाहिती न दिल्यास दंड ठोठावणेअर्जदारास भरपाई देण्याचे आदेशRTI अंमलबजावणीसाठी शिफारसी पदावरून काढणेसर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतरराष्ट्रपतींच्या आदेशानेच११) ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन - सातारासंमेलन : ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनस्थळ : साताराअध्यक्ष : माजी प्रशासकीय अधिकारी विश्वास पाटील आयोजक : अखिल भारतीय मराठी साहित्य महासंघकालावधी : ४ ते ७ जानेवारी २०२६उद्घाटन : जेष्ठ साहित्यिक शरणकुमार लिंबाळे यांच्या हस्ते१२) India ranks 3rd globally in AI Competitiveness(Stanford – Global AI Vibrancy Tool)अहवालाचा स्रोतसंस्था : Stanford Universityटूल : Global AI Vibrancy Toolडेटा सादरीकरण : Visual Capitalist (Stanford data आधारित)जागतिक क्रमवारीअमेरिका : ७८.६चीन : ३६.९५भारत : २१.५९भारताचे महत्त्वAI क्षेत्रात जगातील तिसरा सर्वात स्पर्धात्मक देशवेगाने वाढणारी Tech Ecosystemमजबूत Talent Base (Skilled Manpower).१३) Core Five (C5) म्हणजे काय?Core Five (C5) मूलभूत तथ्य• C5 ही कोणतीही अधिकृत आंतरराष्ट्रीय संघटना नाही• संयुक्त राष्ट्र (UN), G20, BRICS सारखा formal institutional framework नाही• ही संकल्पना प्रामुख्यानेभूराजकीय विश्लेषकथिंक-टँक लेखमीडिया व सोशल मीडिया चर्चांमधून पुढे आली आहे• काही चर्चांमध्ये भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, जपान या देशांचा उल्लेख• मात्र कोणतीही अधिकृत घोषणा / करार / सचिवालय अस्तित्वात नाही C5 का चर्चेत?• G7 व G20 च्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा• बदलती Global Power Dynamics (21st century)• Minilateralism कमी सदस्य, पण जास्त प्रभावी गट ही कल्पना प्रत्यक्ष अडथळे (Why C5 is impractical)भारत - चीन सीमावादअमेरिका - चीन सामरिक स्पर्धारशिया - पश्चिम देश संघर्षजपान - अमेरिका सुरक्षा युती• या मूलभूत विरोधाभासांमुळे C5 चे प्रत्यक्ष रूपात येणे अत्यंत अवघड • मग UN / G20 / BRICS अप्रासंगिक झालेत का? टीका होते की हे मंच कधी कधी Talk Shops ठरतात पण Global South साठी महत्त्वाचे, विकास, कर्ज, हवामान, अर्थकारणावर चर्चा. १४) G20 आजही प्रभावी जागतिक व्यासपीठ आहेभारतातील उत्पन्न व संपत्ती विषमताभारतातील सद्यस्थिती (WIR 2026)• भारतात वरच्या फळीतील १० टक्के लोक एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ५७ ते ५८ टक्के कमावतात.• तर खालच्या फळीतील ५० लोकांना फक्त १५ टक्के उत्पन्न मिळते. संपत्तीच्या बाबतीत विषमता अधिक तीव्र आहे.• टॉप १० टक्क्यांकडे ६५ टक्के संपत्ती• टॉप १ टक्के एकट्यांकडे सुमारे ४० टक्के संपत्ती• खालच्या फळीत ५० टक्क्यांकडे फक्त ६ टक्के संपत्ती दीर्घकालीन दृष्टिकोन : भारत (१९०० ते २०२४) टॉप १० टक्के उत्पन्न हिस्सा• २०२४ मध्ये सुमारे ५८%• १९५० - १९८० दरम्यान तुलनेने कमी• १९९० नंतर वेगाने वाढ • Bottom ५० टक्के उत्पन्न हिस्सा• संपूर्ण कालावधीत टॉप १० टक्क्यापेक्षा खूपच कमी• २०२४ मध्ये सुमारे १५ टक्के निष्कर्ष : आर्थिक वाढ असूनही वाढीचे लाभ समान पद्धतीने वितरित झालेले नाहीत. 