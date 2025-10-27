Premium|Study Room: अफगाणिस्तानशी भारताने मैत्रीचे संबंध का ठेवावे?

How Amir Khan Muttaqi’s Visit Rekindled India–Afghanistan Dialogueलेखक : महेश शिंदेअफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ऑक्टोबरमध्ये नवी दिल्ली येथे दाखल झाले, तेव्हा तो एक साधा राजनैतिक दौरा नव्हता तो दोन जुन्या मित्रदेशांमधील नव्या संवाद पर्वाचा आरंभ होता. मुत्ताकी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर दहशतवादविरोध, परस्पर सार्वभौमत्वाचा सन्मान आणि विकास सहकार्यावर आधारित संयुक्त निवेदन जाहीर झाले. भारताने काबूलमधील आपले दूतावास पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर थांबलेला संवाद पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत मिळाले. या दौऱ्याला फक्त राजनैतिक घटना म्हणून पाहता येणार नाही, तर शांततेसाठी पुन्हा उघडलेले दार असे पाहता येईल..सीमेपलीकडचा ऐतिहासिक मैत्रीचा वारसाभारत आणि अफगाणिस्तान यांचे नाते हजारो वर्षे जुने आहे. प्राचीन गंधार संस्कृती, जी आजच्या अफगाणिस्तानात वसलेली होती, ती भारताशी धर्म, व्यापार आणि कला यांच्या माध्यमातून जोडलेली होती. बौद्ध धर्माचा प्रसार, व्यापारी मार्ग आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या सर्वांमुळे या दोन प्रदेशात घनिष्ठ मैत्री निर्माण झाली.स्वातंत्र्यानंतर लवकरच भारत आणि अफगाणिस्तान यांनी १९५० साली मैत्री करार केला. शीत युद्धाच्या काळात, तसेच सोव्हिएत हस्तक्षेपानंतरच्या अस्थिर काळातही भारताने कायम काबूलच्या सार्वभौमत्वाला आणि स्थैर्याला पाठिंबा दिला. २००१ नंतर भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. जवळपास ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करून भारताने संसद भवन, सलमा धरण (मैत्री धरण), शाळा, रुग्णालये आणि रस्ते उभारले. .Premium|Study Room: भारतीय लोकशाहीवर परिणाम करणारे न्यायनिर्णय.हजारो अफगाण विद्यार्थी भारतीय विद्यापीठांत शिक्षण घेऊ लागले आणि दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाची नवी पायाभरणी झाली.२०२१ मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर भारताला आपले दूतावास बंद करावे लागले. तरीही भारताने आपला पाठिंबा थांबवला नाही. संयुक्त राष्ट्रे आणि प्रादेशिक भागीदारांच्या माध्यमातून भारताने अन्नधान्य, औषधे आणि लस पाठवून अफगाण जनतेला मदत सुरूच ठेवली. मुत्ताकी यांच्या अलीकडच्या भेटीमुळे तो संवाद पुन्हा अधिकृत स्वरूपात सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..भारतासाठी अफगाणिस्तानचे महत्त्वअफगाणिस्तान भारतासाठी केवळ भावनिकदृष्ट्या नाही तर धोरणात्मकदृष्ट्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भौगोलिकदृष्ट्या अफगाणिस्तान हा दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि मध्य पूर्व यांच्या संगमावर आहे. त्यामुळे तो भारतासाठी मध्य आशियात प्रवेशाचा दरवाजा ठरतो. भारताने इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करून जो व्यापारमार्ग तयार केला आहे, तो अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यावरच अवलंबून आहे.सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अफगाणिस्तान अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या देशातील अस्थिरतेचा परिणाम दक्षिण आशियावर होतो. दहशतवादी गट अफगाण भूमीचा वापर भारतातील किंवा काश्मीरमधील कारवायांसाठी करू नयेत, ही भारताची सर्वात मोठी काळजी आहे. त्यामुळे स्थिर आणि शांत अफगाणिस्तान हा भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.त्याशिवाय, अफगाणिस्तान भारतासाठी सॉफ्ट पॉवरचा केंद्रबिंदू आहे. भारतीय शिक्षण, चित्रपट, औषधोपचार आणि संस्कृती अफगाण जनतेमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. या भावनिक नात्यामुळे भारताबद्दलचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. तसेच प्रादेशिक राजकारणात मैत्रीपूर्ण अफगाणिस्तान भारताला पाकिस्तानच्या प्रभावाला तोलन्यास मदत करतो आणि चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला संतुलित करतो..Premium|study Room : ऑक्टोबर २०२५ चालू घडामोडी, ब्ल्यू फ्लॅग समुद्रकिनारे ते ‘वंदे मातरम्’चा १५० वा वर्धापन दिन.अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यात भारताची भूमिकातालिबान शासनाला मान्यता देणे हे भारताचे उद्दिष्ट नाही; परंतु अफगाण जनतेला एकटं न सोडणं हे निश्चितपणे भारताचं नैतिक कर्तव्य आहे. भारताचा दृष्टिकोन मानवी संवेदनांवर आधारित पण व्यवहार्य असायला हवा. भारताने आतापर्यंत अन्नधान्य, लस आणि औषधे पुरवली तसे सहाय्य सातत्याने सुरू ठेवले पाहिजे. ही मदत फक्त गरिबी कमी करत नाही तर अफगाण जनतेत भारताबद्दल विश्वास निर्माण करते.शिक्षण ही दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. भारतीय शिष्यवृत्ती, ऑनलाइन शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम अफगाण युवकांमध्ये ज्ञान आणि प्रगतीचा पाया मजबूत करू शकतात. भारताच्या अनुभवातून संस्थात्मक क्षमता आणि स्थानिक प्रशासनाची उभारणीही साध्य होऊ शकते. पायाभूत सुविधा जसे की रस्ते, शाळा, रुग्णालये यांचे पुनर्बांधणी प्रकल्प रोजगार आणि स्थैर्य निर्माण करू शकतात..राजनैतिक स्तरावर भारताने तालिबान नेतृत्वाशी संवाद कायम ठेवावा. या संवादातून महिला शिक्षण, अल्पसंख्याकांचे अधिकार आणि समावेशक शासनव्यवस्था यासारख्या विषयांवर सकारात्मक दबाव निर्माण करता येईल. भारत आणि अफगाणिस्तानमधील पारंपरिक व्यापार जसे सुका मेवा, औषधे, गालिचे यांना पुन्हा चालना दिल्यास दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फायदा होईल.या सर्व प्रयत्नांसोबतच भारताने इराण, रशिया आणि मध्य आशियातील देशांबरोबर शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) सारख्या बहुपक्षीय मंचांवर समन्वय साधावा. अफगाणिस्तानचा स्थैर्याचा प्रवास कोणत्याही एकाच देशाच्या हातात नसून प्रादेशिक सहकार्यावर अवलंबून आहे..Premium|study Room: कार्यसंस्कृतीचे नैतिक पैलू आणि महत्त्व.पुढचे पाऊल आणि आव्हानेभारताच्या नव्या धोरणासमोर काही कठीण आव्हाने आहेत. तालिबान सरकार अद्याप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवू शकलेले नाही. महिलांच्या शिक्षणावर बंदी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणि समावेशकतेचा अभाव यामुळे जगातील अनेक लोकशाही देश त्यांच्यापासून दूर आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने तत्त्वनिष्ठा आणि व्यावहारिकता यांचा समतोल राखावा लागेल.सुरक्षेच्या दृष्टीनेही धोका कायम आहे. ISIS-K सारखे दहशतवादी गट अद्याप सक्रिय आहेत. अफगाण भूमीवर काम करणाऱ्या भारतीय अधिकारी किंवा अभियंत्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अफगाणिस्तानातील राजकीय अस्थिरता, आर्थिक अडचणी आणि आंतरिक गटबाजी हे सगळे घटक भारताच्या प्रयत्नांना अडथळा ठरू शकतात. त्यामुळे भारताने प्रत्येक पाऊल सावधगिरीने आणि टप्प्याटप्प्याने उचलणे गरजेचे आहे..जागतिक दृष्टिकोनातून..अफगाणिस्तानचे भविष्य केवळ दक्षिण आशियावर नव्हे, तर संपूर्ण जगावर परिणाम घडवते. स्थिर अफगाणिस्तान दक्षिण आणि मध्य आशियातील व्यापार आणि ऊर्जा वाहतुकीस चालना देऊ शकतो, तर अस्थिर अफगाणिस्तान दहशतवाद, मादक पदार्थांचा व्यापार आणि निर्वासितांचे संकट निर्माण करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका जागतिक स्तरावर सकारात्मक ठरते.अमेरिका भारताकडे विश्वासार्ह लोकशाही भागीदार म्हणून पाहते. चीन भारताच्या विकासकेंद्रित दृष्टिकोनाला आपल्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमासाठी स्पर्धा मानतो. रशिया आणि इराण भारताला एक संतुलन साधणारा आणि विश्वासार्ह भागीदार मानतात. लष्करी प्रभावाऐवजी विकास, शिक्षण आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून भारताने आपला प्रभाव वाढवला, तर तो एक स्थैर्य निर्माण करणारा जागतिक घटक म्हणून ओळखला जाईल..निष्कर्ष : वास्तववाद आणि जबाबदारी यांचा संगमअमीर खान मुत्ताकी यांचा भारत दौरा छोटा असला, तरी त्याचा राजनैतिक अर्थ मोठा आहे. तो भारत-अफगाणिस्तान संबंधातील नव्या संवादाचा प्रारंभबिंदू ठरतो. आता भारतासमोर सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे वास्तववादी धोरण अवलंबताना आपल्या लोकशाही मूल्यांचं आणि मानवाधिकारांच्या तत्त्वांचं जतन करणं.भारत आणि अफगाणिस्तान यांचं नातं शतकानुशतकं विश्वास आणि संस्कृतीवर आधारित आहे. आज त्या नात्याची खरी कसोटी लागली आहे. जर भारताने या नात्याला संयम, संवेदनशीलता आणि शहाणपणाने पुनर्जीवित केलं, तर तो केवळ अफगाणिस्तानचा मित्र म्हणून नव्हे, तर जगात स्थैर्य आणि मानवतेचा प्रवक्ता म्हणूनही ओळखला जाईल.पुन्हा उघडलेलं हे दार फक्त भूतकाळाची आठवण नाही ते भविष्याकडे जाणारा मार्ग आहे, जिथे संवाद, विकास आणि सहकार्य हीच खरी शांततेची पायाभरणी ठरेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 