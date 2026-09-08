Premium|Study Room : उझबेकिस्तान आणि किरगिझस्तानचा दौरा भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का?

मध्य आशियात भारताचे वाढते धोरणात्मक सहकार्य !भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य आशियाई प्रदेशातील उझबेकिस्तान आणि किरगिझ प्रजासत्ताक या देशांचा चार दिवसांचा अधिकृत दौरा करून या प्रदेशाशी असलेले धोरणात्मक संबंध अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या भारताचे मध्य आशियातील पाच देशांशी प्राचीन नाते राहिलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या या ताज्या दौऱ्याकडे आणि बिश्केक येथील २६ व्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेतील सहभागाकडे जागतिक पटलावर मोठे महत्त्व दिले जात आहे. या भेटीदरम्यान व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक जोडणी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला.भारत-मध्य आशिया संबंधांचा ऐतिहासिक वारसाभारत आणि मध्य आशियातील देशांमध्ये ऐतिहासिक व्यापारी मार्गांच्या काळापासून व्यापारी आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण होत आली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात आणि १९९१ मध्ये मध्य आशियातील देशांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने या प्रदेशाशी मित्रत्वाचे संबंध जतन केले आहेत. अलीकडच्या काळात भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात या भागाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधानांच्या या ताज्या दौऱ्यामुळे उझबेकिस्तानच्या दीर्घकालीन ध्येयांना आणि भारताच्या विकास उद्दिष्टांना जोडणारा नवीन पाया तयार झाला आहे. दोन्ही बाजूंनी परस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करत राजकीय व रणनीतिक संबंध एका नव्या उंचीवर नेण्याचा संकल्प केला आहे..Premium|Study Room : भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध; व्यापार, सुरक्षा आणि सामरिक सहकार्याचा नवा अध्याय.भारत-मध्य आशिया व्यापाराचे वाढते महत्त्वभारत आणि मध्य आशियादरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार सध्या सुमारे दोन अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या आसपास आहे. यात एकट्या उझबेकिस्तानसोबतचा व्यापार आणि गुंतवणूक जवळपास एक अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचली आहे. मध्य आशियाई देशांमध्ये युरेनियम, दुर्मिळ खनिजे आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे उपलब्ध आहेत. भारताची औषधनिर्मिती उत्पादने मध्य आशियातील एकूण औषध आयातीपैकी ३७ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा व्यापतात. व्यापारी वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गाचा प्रभावी वापर करण्यावर या वेळी विशेष भर देण्यात आला.प्रादेशिक सुरक्षेसाठी सहकार्यप्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता हा या संपूर्ण दौऱ्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता. मध्य आशियातील सुरक्षितता ही भारताच्या सुरक्षेशी थेट जोडलेली असल्याने दहशतवाद, अमली पदार्थांची बेकायदेशीर तस्करी आणि सीमेपलीकडून होणाऱ्या सुरक्षा आव्हानांना आळा घालण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा उभारण्यावर सहमती झाली. अफगाणिस्तानमधील बदलत्या परिस्थितीचा या संपूर्ण क्षेत्रावर होणारा परिणाम विचारात घेऊन तेथे मानवी मदत पोहोचवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि शिक्षण क्षेत्रकेवळ राजकीय किंवा आर्थिक पातळीवरच नव्हे, तर लोकसंबंध दृढ करण्यावर या भेटीत भर दिला गेला. सध्या एकट्या उझबेकिस्तानमध्ये १६ हजारांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, तेथे भारताच्या ४ प्रमुख विद्यापीठांची केंद्रे सुरू झाली आहेत. ताश्कंद येथील लाल बहादूर शास्त्री भारतीय संस्कृती केंद्र आणि महात्मा गांधी केंद्र यांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांतील शैक्षणिक व बौद्धिक देवाणघेवाण वाढवली जात आहे. वैद्यकीय पर्यटनासाठी भारतात येणाऱ्या मध्य आशियाई नागरिकांना प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचे आश्वासन भारताकडून देण्यात आले आहे.निष्कर्षपंतप्रधानांचा हा दौरा भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील सर्वसमावेशक जागतिक रणनीतिक भागीदारीला अधिक मजबूत करणारा ठरला आहे. बदलत्या जागतिक समीकरणांच्या काळात मध्य आशियाई देशांशी मजबूत संबंध ठेवणे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या आणि प्रादेशिक संतुलनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. या दौऱ्यात झालेल्या विविध करारांमुळे आणि सकारात्मक चर्चेमुळे भविष्यात दोन्ही क्षेत्रांतील व्यापार, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक शांततेला नवी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.