Premium|Study Room : काय आहे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’? भारतासाठी हा ऐतिहासिक करार का महत्त्वाचा आहे?

लेखक : महेश शिंदेजागतिक अर्थकारणाच्या पटलावर गेल्या आठवड्यात एक अशी घटना घडली, जिचे पडसाद पुढील अनेक दशके उमटत राहणार आहेत. भारत आणि २७ देशांचा समूह असलेला युरोपीय महासंघ यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला मुक्त व्यापार करार अखेर मार्गी लागला आहे.या कराराची व्याप्ती आणि महत्त्व अधोरेखित करताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन यांनी याचा उल्लेख ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ अर्थात 'सर्व करारांची जननी' असा केला आहे. राजकीय वर्तुळात सहसा अशी भरभक्कम विशेषणे वापरली जात नाहीत, परंतु या कराराचे स्वरूप पाहता हे विशेषण यथार्थ वाटते..२००७ ते २०२४ - एक रखडलेला प्रवासकोणताही मोठा करार एका रात्रीत होत नाही. भारत-युरोपीय संघातील 'बीटीआयए' चर्चा २००७ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारकाळात सुरू झाली. २००७-२०१३ पर्यंत अनेक फेऱ्या झाल्या, पण युरोपला ऑटोमोबाइल-वाइन बाजारात विनाजकात प्रवेश आणि भारताला आयटी व्हिसा व 'डेटा सेफ' मान्यता मिळाली नाही म्हणून २०१३ मध्ये थांबल्या. २०१९ मध्ये भारताने RCEP मधून माघार घेतली. २०२२ च्या रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक समीकरणे बदलली; युरोपला रशिया-चीनला पर्याय हवा होता. त्यामुळे चर्चा पुन्हा सुरू होऊन यशस्वी झाली.याला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ का म्हणतात?या कराराला 'मदर' किंवा 'जननी' म्हणण्यामागे निव्वळ आलंकारिक भाषा नाही, तर त्यामागे ठोस आर्थिक कारणे आहेत.अ) व्याप्ती आणि आवाकाEU च्या व्याप्ती आणि आवाक्याबद्दल बोलताना, ते यूएई-ऑस्ट्रेलियापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे: EU मध्ये २७ देशांचा समावेश आहे (उदा. जर्मन ऑटोमोबाइल, फ्रेंच वाइन व फॅशन, इटालियन डिझाइन, नेदरलँड्सची बंदरे, पोलंड व हंगेरीची शेती); येथील ४५ कोटी श्रीमंत लोकसंख्येच्या उच्च उत्पन्नामुळे भारतीय वस्तूंना मोठी बाजारपेठ आणि चांगली किंमत मिळू शकते. ब) गुंतागुंतEU-भारत मुक्त व्यापार करार (FTA) बातम्यांमध्ये अनेक परस्परविरोधी हितसंबंध आहेत, ज्यांना सांभाळण्यासाठी राजकीय कौशल्य आवश्यक आहे. हे mother of all deals म्हणून ओळखले जाते, कारण यात विविध क्षेत्रांचे संतुलन साधावे लागेल..Premium|India EU FTA: भारत-युरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार: भारतीय निर्यातदारांसाठी नवा मार्ग.मुख्य परस्पर हित जर्मन कार कंपन्या (उदा. मर्सिडीज, BMW, VW) ला भारतातील १.४ अब्ज बाजारपेठ हवी; कमी ड्युटी मागतात. भारताने शून्य ड्युटी दिली तर पुणे-चाकण सारख्या ऑटो हबला फायदा होईल, पण टाटा-महिंद्रा सारख्या स्थानिक कंपन्यांवर स्पर्धा वाढेल.भारतीय डेअरी उद्योगाला EU च्या आयरिश-फ्रेंच डेअरी उत्पादनांपासून संरक्षण हवे; भारताने सब्सिडी किंवा कोटा मर्यादा ठेवाव्या लागतील, अन्यथा अमूलसारख्या सहकारी संस्थांना धक्का बसेल.फ्रेंच वाइनला भारतात कमी ड्युटी हवी, ज्यामुळे सुला-नाशिक वाइनरींना स्पर्धा होईल; उलट, भारतीय वाइन/ग्रेप्सला EU मध्ये ड्युटी-फ्री ऍक्सेस मिळाल्यास ४५ कोटी श्रीमंत ग्राहक मिळतील.क) सर्वसमावेशकताEU कराराची सर्वसमावेशकता वस्तू व्यापारापेक्षा सेवांवर, गुंतवणूक संरक्षणावर आणि भौगोलिक निर्देशनिकांवर (Geographical Indications) केंद्रित व्यापक व्याप्ती दर्शविते.सामान्य ग्राहकांसाठी : 'अच्छे दिन' येणार का?सर्वसामान्यांसाठी या कराराचा सर्वात मोठा अर्थ म्हणजे ‘आम्हाला काय स्वस्त मिळणार?’ युरोपातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील जकात कमी झाल्याने भारतीय ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.महागड्या गाड्या : सध्या ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू यांसारख्या युरोपीय गाड्यांवर भारत सरकार ६०% ते १००% आयात शुल्क लावते. यामुळे ५० लाखांची गाडी भारतात येईपर्यंत १ कोटीची होते. या करारानुसार, हे शुल्क पुढील ५ ते ७ वर्षांत २५% ते ५०% पर्यंत खाली आणले जाईल. परिणाम: मध्यमवर्गीयांचे मर्सिडीज किंवा बीएमडब्ल्यू घेण्याचे स्वप्न कदाचित लवकर पूर्ण होऊ शकेल. तसेच, टेस्ला किंवा युरोपीय ईव्ही कंपन्यांना भारतात येणे सोपे होईल.वाइन आणि लिकर : स्कॉच व्हिस्की आणि फ्रेंच वाइन हा युरोपचा मोठा बिझनेस आहे. सध्या यावर १५०% शुल्क आहे. हे शुल्क कमी करण्यास भारताने तत्वतः मान्यता दिली आहे. परिणाम: चांगल्या दर्जाची फ्रेंच वाइन आणि स्कॉच व्हिस्की भारतीय दुकानांमध्ये स्वस्त दरात मिळेल. यामुळे गोव्यासारख्या पर्यटन राज्यांना आणि मेट्रो सिटीजमधील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राला फायदा होईल.चॉकलेट्स आणि कॉस्मेटिक्स : बेल्जियमचे चॉकलेट्स, इटालियन लेदर बॅग्ज, स्विस घड्याळे आणि फ्रेंच परफ्युम्स यांसारख्या लक्झरी वस्तूंवरील जकात कमी होईल.महाराष्ट्राचा विचार : पुणे, नाशिक आणि कोल्हापूरला काय मिळणार?हा करार राष्ट्रीय असला तरी त्याचा मोठा प्रभाव महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर पडणार आहे.अ) पुणेपुणे हे भारताचे 'डेट्रॉईट' आहे, जेथे मर्सिडीज आणि फोक्सवॅगन चाकणमध्ये कारखाने चालवितात. EU करारामुळे स्वस्त भाग आयातीत पुण्यात असेंबली वाढेल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल; मात्र स्वस्त आयात गाड्यांमुळे टाटा-महिंद्रावर स्पर्धा वाढेल, तरीही भारतीय कंपन्या यासाठी सक्षम आहेत. ब) नाशिक आणि वाइन उद्योगनाशिक हे भारताचे 'वाइन कॅपिटल' आहे. EU करारामुळे स्वस्त युरोपीय वाइनमुळे सुला वाइनरीसारख्या स्थानिक उद्योगांना स्पर्धा होईल, पण भारतीय वाइनला युरोपमध्ये ड्युटी-फ्री ऍक्सेस मिळेल; गुणवत्ता वाढवली तर ४५ कोटी श्रीमंत ग्राहक आणि टेबल ग्रेप्स निर्यातीला फायदा होईल.क) सोलापूर-इचलकरंजी (टेक्सटाईल)EU-भारत करार हा 'गेम चेंजर' आहे, कारण सध्या भारताला युरोपमध्ये ९-१०% ड्युटी द्यावी लागते (बांगलादेश-व्हिएतनामला शून्य), पण कराराने शून्य ड्युटी मिळेल. यामुळे सोलापूर टॉवेल्स, इचलकरंजी कापड निर्यात वाढेल आणि महाराष्ट्र कापड उद्योगाला मोठा बूस्ट मिळेल..Mother of all Deals : खरोखरच भारत आणि युरोपीय देशांत झालेल्या करारामुळे भारताला काय फायदा होईल..?.सेवा क्षेत्र आणि आयटी : व्हिसाचे काय?भारताची खरी ताकद वस्तूंमध्ये नाही, तर सेवा क्षेत्रात आहे. भारताने वाटाघाटी करताना 'मोड-४' वर खूप जोर दिला होता.मोड-४ म्हणजे काय? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एका देशातील व्यावसायिकांनी दुसऱ्या देशात जाऊन तात्पुरते काम करणे. EU-भारत करारात युरोपने भारतीयांना सरसकट इमिग्रेशन (कायमस्वरूपी वास्तव्य) देण्यास नकार दिला असला तरी 'बिझनेस व्हिसा'चे नियम सोपे केले आहेत; यामुळे TCS, इन्फोसिससारख्या आयटी कंपन्यांना युरोपातील प्रोजेक्ट्सवर इंजिनिअर्स पाठवणे सोपे होईल, तसेच भारतीय नर्स, अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट्सना युरोपात काम करणे सुलभ होईल.भू-राजकीय समीकरण : चीनला शह आणि अमेरिकेची भूमिकाहा करार केवळ व्यापाराचा नाही, तर जागतिक राजकारणाचा एक भाग आहे.१) चीन प्लस वन : कोविड आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपला चीन-रशियावर अवलंबित्व धोकादायक वाटले; 'फ्रेंड-शोरिंग' साठी लोकशाही भारत हवा, जो चीनला टक्कर देऊ शकतो.२) अमेरिकेचा बदललेला सूर : अमेरिकेत बायडेन-ट्रम्प दोघेही 'अमेरिका फर्स्ट' प्रोटेक्शनिझमला प्राधान्य देतात, ज्यामुळे मुक्त व्यापार करार थांबले; भारत-युरोपने मात्र जागतिकीकरणावर विश्वास दाखवला.आव्हाने आणि 'स्पीड ब्रेकर्स'करार झाला असला तरी रस्ता पूर्णपणे गुळगुळीत नाही. यात काही काटेरी मुद्दे अजूनही आहेत.अ) कार्बन टॅक्स (CBAM)युरोपचा CBAM (कार्बन टॅक्स) : प्रदूषित भारतीय स्टील-सिमेंटवर अतिरिक्त टॅक्स. भारताचा विरोध; कराराने ग्रीन ट्रान्झिशनसाठी जास्त वेळ मिळाला. तरी टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यूला उत्पादन 'ग्रीन' करावे लागेल.ब) डेटा प्रायव्हसी (GDPR)EU च्या कडक GDPR ची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताने DPDP Act स्वीकारला; यामुळे आयटी कंपन्यांना युरोपीय डेटा हाताळण्याची परवानगी मिळेल, जे हे कराराचे मोठे यश आहे..निष्कर्ष : आता पुढे काय?या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या म्हणजे काम झाले असे नाही. युरोपीय महासंघाची कार्यपद्धती अत्यंत क्लिष्ट असते. आता या कराराचे कायदेशीर मसुदा लेखन होईल. त्यानंतर: युरोपीय संसदेत याला मंजुरी मिळावी लागेल, २७ सदस्य देशांच्या संसदांमध्ये यावर चर्चा होऊन मंजुरी घ्यावी लागेल.या प्रक्रियेला वेळ लागतो. कॅनडा आणि युरोपचा करार (CETA) लागू व्हायला ७ वर्षे लागली होती. भारताच्या बाबतीत ही प्रक्रिया जलद गतीने होईल अशी आशा आहे, तरीही प्रत्यक्ष शुल्कात कपात होण्यास २०२६ चा उत्तरार्ध किंवा २०२७ उजाडू शकते.भारताने १९९१ मध्ये उदारीकरण स्वीकारले, पण मुक्त व्यापार करारांच्या बाबतीत भारत नेहमीच साशंक होता. विशेषतः आरसीईपी मधून बाहेर पडल्यानंतर भारतावर टीका झाली होती. मात्र, युरोपसोबतच्या या 'मदर ऑफ ऑल डील्स' ने भारताने जगाला दाखवून दिले आहे की, भारत आता बचावात्मक पवित्र्यात नाही, तर जागतिक स्पर्धेत उतरण्यास सज्ज झाला आहे.हा करार केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. हा भारताच्या 'आत्मविश्वास' आणि 'आकांक्षा' यांचा विजय आहे. जर भारतीय उद्योजकांनी आणि शेतकऱ्यांनी या संधीचे सोने केले, तर भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.. 