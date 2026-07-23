Premium|Study Room : भारताची पहिली हायड्रोजन रेल्वे धावणार; प्रदूषणमुक्त प्रवासाच्या दिशेने भारतीय रेल्वेचे मोठे पाऊल

लेखक : सुदर्शन कुडचेहरित वाहतुकीच्या दिशेने भारताचे नवे पाऊलभारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे व्यवस्थांपैकी एक असून दररोज कोट्यवधी प्रवाशांना सेवा देते. वाढते प्रदूषण, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे क्षेत्र अधिक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी भारताने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्याचाच भाग म्हणून देशातील पहिल्या हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचा उपक्रम आता प्रत्यक्षात साकार होत आहे. हरियाणातील जींद-सोनीपत मार्गावर या रेल्वेची चाचणी आणि संचालनाची तयारी पूर्ण झाली असून हा प्रकल्प भारताच्या हरित ऊर्जा प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.हायड्रोजनवर चालणारी रेल्वे म्हणजे काय?हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेमध्ये डिझेलऐवजी हायड्रोजनचा वापर करून विद्युतनिर्मिती केली जाते. या प्रक्रियेत हायड्रोजन आणि प्राणवायू यांच्या रासायनिक अभिक्रियेतून वीज तयार होते आणि त्या विजेवर रेल्वे धावते. या प्रक्रियेत धूर किंवा कार्बनयुक्त प्रदूषक बाहेर पडत नाहीत. उपउत्पादन म्हणून केवळ पाण्याची वाफ निर्माण होते. त्यामुळे ही रेल्वे पर्यावरणपूरक वाहतुकीचे प्रभावी उदाहरण मानली जाते..भारताचा पहिला उपक्रमभारतीय रेल्वेने देशातील पहिल्या स्वदेशी हायड्रोजनवर चालणाऱ्या दहा डब्यांच्या रेल्वेला मान्यता दिली आहे. ही रेल्वे हरियाणातील जींद–सोनीपत मार्गावर धावणार आहे. या रेल्वेमध्ये सुमारे एक हजार दोनशे किलोवॅट क्षमतेची हायड्रोजन ऊर्जा प्रणाली बसविण्यात आली असून तिचा कमाल वेग ताशी पंच्याहत्तर किलोमीटर ठेवण्यात आला आहे. जींद येथे हरित हायड्रोजन निर्मिती केंद्रही उभारण्यात आले आहे.हरित ऊर्जा आणि स्वावलंबनाला चालनाभारताने दोन हजार सत्तरपर्यंत प्रदूषणमुक्त विकासाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी वाहतूक क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करणे आवश्यक आहे. सध्या भारतीय रेल्वेचे बहुतांश जाळे विद्युतीकृत असले तरी काही मार्गांवर अजूनही डिझेल इंजिने वापरली जातात. अशा मार्गांवर हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचा वापर केल्यास डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि प्रदूषणातही मोठी घट होईल. हा उपक्रम राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानालाही बळ देणारा ठरणार आहे..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.पर्यावरणासाठी मोठा लाभहायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रदूषणात होणारी घट. डिझेल इंजिनांच्या तुलनेत या रेल्वेमधून कर्बयुक्त वायू, धूर किंवा सूक्ष्म धूलिकण बाहेर पडत नाहीत. केवळ पाण्याची वाफ बाहेर पडत असल्याने हवा स्वच्छ राहण्यास मदत होते. याशिवाय ध्वनीप्रदूषणही तुलनेने कमी असते. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच सार्वजनिक आरोग्यालाही लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकासाला चालनाया प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची स्वदेशी निर्मिती. रेल्वेचे डबे, ऊर्जा प्रणाली आणि इतर तांत्रिक घटक देशातच विकसित करण्यात आले आहेत. यामुळे संशोधन, उत्पादन आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळणार आहे. भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा वापर इतर रेल्वे मार्गांवर तसेच निर्यातीसाठीही होऊ शकतो.हायड्रोजन रेल्वेपुढील प्रमुख अडचणीहायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचे अनेक फायदे असले तरी काही आव्हानेही आहेत. हरित हायड्रोजन निर्मितीचा खर्च अद्याप तुलनेने जास्त आहे. हायड्रोजनची साठवणूक, वाहतूक आणि सुरक्षित वापर यासाठी विशेष सुविधा उभाराव्या लागतात. तसेच देशभर अशा रेल्वे चालविण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीला हा उपक्रम मर्यादित मार्गांवरच राबविला जाण्याची शक्यता आहे..आंतरराष्ट्रीय अनुभवातून भारताची वाटचालजर्मनी, चीन, जपान आणि स्वीडन यांसारख्या देशांनी हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचा वापर सुरू केला आहे. या देशांच्या अनुभवाच्या आधारे भारतानेही स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. भारतातील प्रकल्प यशस्वी झाल्यास हरित रेल्वे तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.पुढील दिशाभारतीय रेल्वेने या उपक्रमाकडे केवळ एका रेल्वेपुरते मर्यादित न पाहता भविष्यातील स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेची सुरुवात म्हणून पाहिले आहे. प्रारंभी चाचणी आणि मर्यादित संचालन यशस्वी झाल्यानंतर इतर डिझेल रेल्वेमार्गांवरही अशा रेल्वे सुरू करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर हरित हायड्रोजन उत्पादन वाढविणे, सुरक्षित इंधन साठवणूक व्यवस्था उभारणे आणि तांत्रिक कौशल्य विकसित करणे यावरही भर दिला जाणार आहे.निष्कर्षभारतातील हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचा उपक्रम हा केवळ नवीन रेल्वे सुरू करण्याचा प्रकल्प नसून स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण आणि तांत्रिक स्वावलंबन यांचा संगम आहे. वाढते प्रदूषण, इंधन आयातीवरील अवलंबित्व आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम दूरगामी महत्त्वाचा ठरू शकतो. आवश्यक पायाभूत सुविधा, सातत्यपूर्ण संशोधन आणि प्रभावी अंमलबजावणी यांच्या बळावर भारत हरित रेल्वे वाहतुकीत जागतिक स्तरावर नवे स्थान निर्माण करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.