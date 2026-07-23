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Premium|Study Room : भारताची पहिली हायड्रोजन रेल्वे धावणार; प्रदूषणमुक्त प्रवासाच्या दिशेने भारतीय रेल्वेचे मोठे पाऊल

India’s First Hydrogen Train : भारताची पहिली हायड्रोजनवर चालणारी रेल्वे हरियाणातील जींद-सोनीपत मार्गावर आकार घेत असून, प्रदूषण कमी करण्यासह भारतीय रेल्वेच्या हरित आणि शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
India’s First Hydrogen Train

India’s First Hydrogen Train

esakal

स्टडीरूम
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लेखक : सुदर्शन कुडचे

हरित वाहतुकीच्या दिशेने भारताचे नवे पाऊल

भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे व्यवस्थांपैकी एक असून दररोज कोट्यवधी प्रवाशांना सेवा देते. वाढते प्रदूषण, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे क्षेत्र अधिक स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी भारताने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्याचाच भाग म्हणून देशातील पहिल्या हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेचा उपक्रम आता प्रत्यक्षात साकार होत आहे. हरियाणातील जींद-सोनीपत मार्गावर या रेल्वेची चाचणी आणि संचालनाची तयारी पूर्ण झाली असून हा प्रकल्प भारताच्या हरित ऊर्जा प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

हायड्रोजनवर चालणारी रेल्वे म्हणजे काय?

हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेमध्ये डिझेलऐवजी हायड्रोजनचा वापर करून विद्युतनिर्मिती केली जाते. या प्रक्रियेत हायड्रोजन आणि प्राणवायू यांच्या रासायनिक अभिक्रियेतून वीज तयार होते आणि त्या विजेवर रेल्वे धावते. या प्रक्रियेत धूर किंवा कार्बनयुक्त प्रदूषक बाहेर पडत नाहीत. उपउत्पादन म्हणून केवळ पाण्याची वाफ निर्माण होते. त्यामुळे ही रेल्वे पर्यावरणपूरक वाहतुकीचे प्रभावी उदाहरण मानली जाते.

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