Premium|Study Room : भारतात पहिली एलएनजी ट्रेन सुरू झाली, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल!

२७ सप्टेंबर २०२६ हा भारतीय रेल्वेसाठी महत्त्वाचा दिवस ठरला आहे. गुजरातमधील साबरमती रेल्वे स्थानकावरून देशातील पहिल्या एलएनजीवर चालणाऱ्या ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या हस्ते या ट्रेनचा शुभारंभ झाला. ही ८-कोचची नॉन-एसी डीईएमयू ट्रेन होती. पहिल्या प्रवासात तिने साबरमती ते महेसाणा जंक्शन हा मार्ग पार केला. ही ट्रेन म्हणजे भारताने डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. ट्रेनमध्ये एलएनजीचा वापर कसा केला जातो?या विषया संदर्भात सगळ्यात आधी प्रश्न पडतो तो म्हणजे एलएनजी-चालित ट्रेन म्हणजे नेमकं काय? एलएनजी म्हणजे लिक्विफाइड नॅचरल गॅस, म्हणजेच नैसर्गिक वायू. हा वायू तब्बल मायनस १६२ अंश सेल्सिअस तापमानाला द्रवरूपात आणला जातो.आता हा एलएनजी ट्रेनमध्ये कसा वापरला जातो? यासाठी डिझेल इंजिनमध्ये आवश्यक बदल करून त्याला एलएनजी आणि डिझेल अशा दोन्ही इंधनांवर चालणारे ड्युअल-फ्युएल इंजिन बनवले जाते. इंजिनाची मूळ कार्यपद्धती मोठ्या प्रमाणात न बदलता त्यामध्ये अतिरिक्त गॅस-इंजेक्शन सिस्टीम आणि एलएनजी साठवण्यासाठी टाकी जोडली जाते. याचा फायदा असा की, इंजिनाची क्षमता कायम ठेवत इंधनाचा खर्च आणि प्रदूषण कमी करता येते. .Premium|Form 6 Controversy: भारताच्या लोकशाहीसमोरचा फॉर्म ६ चा कायदेशीर संघर्ष नेमका काय?.ट्रेन नेमकी चालते कशी? एलएनजीसोबत डिझेलचाही वापर!या ट्रेनचे वैशिष्ट्य म्हणजे या ट्रेनची इंधन व्यवस्था. ही ट्रेन फक्त एलएनजीवर चालत नाही, तर एलएनजी आणि डिझेल अशा दोन्ही इंधनांचा वापर करते. यासाठी साबरमती डेपोमधील दोन १४०० एचपीच्या ड्रायव्हिंग पॉवर कार्सचे रूपांतर करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे इंजिनमध्ये वापरले जाणारे पारंपरिक डिझेल सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होते आणि त्याची जागा एलएनजी घेते. म्हणजेच, इंधनाच्या उपलब्धतेनुसार ट्रेन एलएनजी किंवा डिझेलवर चालवता येते. ही व्यवस्था प्रत्यक्ष सेवेत आणण्यापूर्वी तिची सुरक्षितता आणि सातत्य तपासण्यासाठी २००० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराची चाचणी घेण्यात आली होती.एलएनजीमुळे रेल्वेचा खर्च किती कमी होणार?या ट्रेनमध्ये केवळ इंधन बदललेले नाही, तर त्यासाठी विशेष तांत्रिक व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक पॉवर कारमध्ये २,२०० लिटर क्षमतेची एलएनजी टँक बसवण्यात आली आहे. या टँकमध्ये सुमारे ९५० ते १,००० किलोग्रॅम एलएनजी साठवता येते. एकदा टँक पूर्ण भरल्यानंतर एक पॉवर कार सुमारे ४४४ किलोमीटर धावू शकते.याचा थेट परिणाम रेल्वेच्या खर्चावर होणार आहे. चाचण्यांवर आधारित अंदाजानुसार, एका पॉवर कारमधून वर्षाला सुमारे ११.९ लाख रुपये बचत होऊ शकते. तर संपूर्ण ८-कोचच्या रॅकसाठी ही वार्षिक इंधन बचत सुमारे २३.९ लाख रुपये असण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच, इंधनाच्या खर्चात बचत करण्याचा हा प्रयोग रेल्वेसाठी आर्थिकदृष्ट्याही फायद्याचा ठरण्याची अपेक्षा आहे..डिझेलऐवजी एलएनजी वापरल्याने प्रदूषण किती कमी होणार?या प्रयोगाचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पर्यावरण. डिझेलच्या तुलनेत एलएनजी अधिक स्वच्छ इंधन मानले जाते. एलएनजी-डिझेल ड्युअल-फ्युएल प्रणालीचा वापर केल्यामुळे सीओ₂, एनओएक्स आणि सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होते.डिझेल जळताना निर्माण होणाऱ्या धुराच्या तुलनेत एलएनजीच्या वापरामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होते. याचा परिणाम केवळ ट्रेनपुरता मर्यादित राहत नाही. रेल्वेस्थानके आणि ट्रेन ज्या मार्गावरून धावते तो मार्ग या परिसरातील स्थानिक हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासही याची मदत होऊ शकते. म्हणूनच, रेल्वेच्या प्रवासात इंधन बदलण्यासोबतच प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेनेही हा प्रयोग महत्त्वाचा मानला जात आहे.एलएनजी ट्रेनचा विस्तार करताना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात?एलएनजी ट्रेन सुरू करणे हा एक महत्त्वाचा प्रयोग असला, तरी त्यासमोर काही आव्हाने आहेत. एलएनजी साठवण्यासाठी क्रायोजेनिक व्यवस्था, इंधन भरण्यासाठी विशेष रिफ्युएलिंग स्टेशन्स, सुरक्षिततेचे नियम आणि देखभालीची स्वतंत्र व्यवस्था आवश्यक आहे. म्हणजेच, केवळ ट्रेनचे इंजिन बदलून काम पूर्ण होत नाही. त्यासाठी संपूर्ण पायाभूत व्यवस्था तयार करावी लागते. ही संपूर्ण व्यवस्था उभारण्याचे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.