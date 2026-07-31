Premium|Study Room : भारताचा परकीय चलन साठा वाढला; आर्थिक ताकद आणि स्थैर्याचे हे संकेत किती महत्त्वाचे?

लेखक - श्रीकांत जाधवसध्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही देशाची आर्थिक ताकद मोजण्याचे एक महत्त्वाचे परिमाण म्हणजे त्या देशाचा 'परकीय चलन साठा' (Forex Reserves). अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या परकीय चलन साठ्यात पुन्हा एकदा लक्षणीय वाढ झाली आहे. १० जुलै २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा ९६४ दशलक्ष डॉलर्सने वाढून तब्बल ६७५.१६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. याआधीच्या आठवड्यातही यात ७.२६ अब्ज डॉलर्सची मोठी वाढ नोंदली गेली होती.१. परकीय चलन साठा (Forex Reserves) म्हणजे नेमके काय?परकीय चलन साठा म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे (भारताच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) जमा असलेला परदेशी चलनाचा, सोन्याचा आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मालमत्तेचा साठा होय.ज्याप्रमाणे आपण भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थितीसाठी किंवा मोठ्या खर्चासाठी घरात काही बचत करून ठेवतो, अगदी त्याचप्रमाणे देशही आपला आपत्कालीन निधी परकीय चलनाच्या स्वरूपात राखून ठेवतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार करताना बहुतांश व्यवहार अमेरिकन डॉलर (US Dollar) मध्ये होतात.जेव्हा आपण इतर देशांकडून कच्चे तेल, सोने किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात करतो, तेव्हा आपल्याला डॉलरमध्येच पैसे द्यावे लागतात. अशा वेळी हा परकीय चलन साठा देशाचा आर्थिक कणा म्हणून काम करतो..भारताच्या परकीय चलन साठ्याचे चार मुख्य घटकविदेशी चलन मालमत्ता (Foreign Currency Assets - FCA): हा परकीय चलन साठ्यातील सर्वात मोठा हिस्सा असतो. यामध्ये अमेरिकन डॉलर, युरो, ब्रिटिश पाऊंड आणि जपानी येन यांसारख्या प्रमुख जागतिक चलनांचा समावेश असतो.सुवर्ण साठा (Gold Reserves): गेल्या काही वर्षांत आरबीआयने आपल्या सोन्याच्या साठ्यात जाणीवपूर्वक मोठी वाढ केली आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सोने हा अत्यंत सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानला जातो.विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR): हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने तयार केलेले एक प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन आहे.रिझर्व्ह ट्रान्चे पोझिशन (Reserve Tranche Position): हा भारताचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मधील हक्काचा वाटा आहे, जो कोणत्याही अटींशिवाय देशाच्या गरजेनुसार वापरता येतो.२. आरबीआयचा (RBI) ताजा अहवाल काय सांगतो?रिझर्व्ह बँकेने जुलै २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, भारताचा परकीय चलन साठा सावरत असून तो आता ६७५.१६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.या वाढीमध्ये प्रामुख्याने दोन घटकांचा सिंहाचा वाटा आहे. विदेशी चलन मालमत्तेत (FCA) झालेली वाढ: १० जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात FCA मध्ये ९३० दशलक्ष डॉलर्सची वाढ होऊन तो ५४६.५१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला.सोन्याच्या साठ्यात झालेली वाढ: जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमती वाढल्यामुळे आणि आरबीआयने सोने खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे भारताच्या सुवर्ण साठ्याचे मूल्य वाढून १०५.२३ अब्ज डॉलर्स झाले आहे. विशेष म्हणजे, याआधीच्या आठवड्यात (३ जुलै २०२६) परकीय चलन साठ्यात एकाच आठवड्यात ७.२६ अब्ज डॉलर्सची विक्रमी उसळी पाहायला मिळाली होती..Premium|Study Room : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण; सरकार आणि आरबीआयसमोर मोठे आव्हान! .३. गेल्या काही महिन्यांतील चढ-उतार: विक्रमी उच्चांक ते घसरणभारताच्या परकीय चलन साठ्याचा प्रवास गेल्या काही महिन्यांत अत्यंत नाट्यमय राहिला आहे.विक्रमी उच्चांक : फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस भारताच्या परकीय चलन साठ्याने ७२८.४९ अब्ज डॉलर्सचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला होता.अचानक आलेली घसरण : मात्र, फेब्रुवारीच्या अखेरीस मध्यपूर्वेत (Middle East) सुरू झालेल्या अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या. भारताला कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी डॉलरमध्ये अधिक पैसे मोजावे लागले. परिणामी, भारतीय रुपयावर प्रचंड दबाव आला आणि तो घसरू लागला. रुपयाची ही घसरण रोखण्यासाठी आणि बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी आरबीआयला आपल्या तिजोरीतील डॉलर्स बाजारात विकावे लागले. यामुळे केवळ चार महिन्यांत (फेब्रुवारी ते जून) भारताचा परकीय चलन साठा तब्बल ६१ अब्ज डॉलर्सने घटून ६६६.९३ अब्ज डॉलर्सवर आला होता.पुन्हा सावरण्याची प्रक्रिया : जून २०२६ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा प्रति बॅरल ७२ डॉलर्सच्या आसपास स्थिरावल्यानंतर भारताचे आयात बिल कमी झाले. तसेच, अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी (FCNR-B) आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जे (ECB) यांच्या माध्यमातून भारतात परकीय चलनाची मोठी आवक सुरू झाली. त्यामुळे साठा पुन्हा ६७५ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे..Premium|Foreign Investment India : परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी का होतोय?.४. परकीय चलन साठा इतका महत्त्वाचा का आहे?एखाद्या देशाकडे असलेला परकीय चलन साठा हा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रतिकारशक्ती दर्शवतो. भारतासाठी त्याचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे आहे.आयात संरक्षण (Import Cover) : भारताला लागणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आपण आयात करतो. सध्याच्या ६७५ अब्ज डॉलर्सच्या साठ्यामुळे भविष्यात काही जागतिक संकट उद्भवले, तरी भारताकडे किमान ११ महिन्यांची आयात सुरळीतपणे करण्यासाठी पुरेसे डॉलर उपलब्ध आहेत.रुपयाला मिळणारा आधार : जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचे मूल्य वेगाने घसरते, तेव्हा आरबीआय याच साठ्यातील डॉलर बाजारात विकते. त्यामुळे डॉलरची उपलब्धता वाढते आणि रुपयाला स्थैर्य मिळते.परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास : मजबूत परकीय चलन साठ्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा (FII) भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि शेअर बाजारावर विश्वास कायम राहण्यास मदत होते.राष्ट्रीय आपत्कालीन निधी : युद्ध, जागतिक महामारी किंवा आर्थिक मंदी यांसारख्या संकटांच्या काळात हा साठा देशासाठी संजीवनीचे काम करतो..५. सामान्य माणसावर याचा काय परिणाम होतो?१. इंधनाचे दर आणि महागाईजर परकीय चलन साठा कमी झाला आणि रुपया कमकुवत झाला, तर भारताला आयात करण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. याचा थेट परिणाम पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किमतींवर होतो. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि पर्यायाने भाजीपाला तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तू महाग होतात. वाढता परकीय चलन साठा महागाईवर आळा घालण्यास मदत करतो.२. परदेशातील शिक्षण आणि प्रवासरुपया डॉलरच्या तुलनेत स्थिर राहिल्यास, परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शुल्क भरताना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत नाही. तसेच, परदेश प्रवासही तुलनेने परवडणारा राहतो.३. व्याजदर आणि ईएमआय (EMI)परकीय चलन साठा मजबूत असल्यास आणि महागाई नियंत्रणात असल्यास, आरबीआयला रेपो रेट (Repo Rate) वाढवण्याची गरज भासत नाही. परिणामी, गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर कर्जांच्या ईएमआयमध्ये स्थिरता राहण्यास मदत होते..निष्कर्षभारताचा परकीय चलन साठा ६७५ अब्ज डॉलर्सच्या घरात पोहोचणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. जगातील सर्वाधिक परकीय चलन साठा असलेल्या देशांच्या यादीत चीन, जपान, स्वित्झर्लंड आणि रशिया यांच्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. फेब्रुवारी २०२६ मधील ऐतिहासिक उच्चांकापेक्षा भारत अद्याप काहीसा मागे असला, तरी अलीकडील जागतिक संकटांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने घेतलेली ही उसळी निश्चितच आशादायी आहे. रिझर्व्ह बँकेचे संतुलित धोरण आणि परदेशी गुंतवणुकीचा वाढता ओघ यामुळे येत्या काळात परकीय चलन साठा आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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